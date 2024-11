ETV Bharat / state

আলহী পক্ষী আমুৰ ফেলকনক আদৰিবলৈ সাজু উত্তৰ-পূব ভাৰত

গুৱাহাটী: উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্য কেইখন পুনৰ এবাৰ সাজু হৈছে ইয়াৰ বছেৰেকীয়া অতিথি আমুৰ ফেলকনক আদৰিবলৈ ৷ ইতিমধ্যে অসম, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ প্ৰিয় বিচৰণথলীসমূহলৈ আমুৰ ফেলকনৰ আগমন ঘটিছে । ডেৰাডুনৰ ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠান (WII)ৰ গৱেষকৰ এটা দলে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহলৈ আমুৰ ফেলকনৰ বাৰ্ষিক প্ৰব্ৰজনৰ আঁৰৰ কিছু আমোদজনক তথ্য উন্মোচন কৰিছে ।

আমুৰ ফেলকন বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰা পক্ষী আৰু বছৰৰ এই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ উত্তৰ-পূবৰ এই অঞ্চলসমূহলৈ লাখ লাখ আমুৰ ফেলকন আহে । শেহতীয়াকৈ স্থানীয় জনজাতিসকলে মাংসৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ আমুৰ ফেলকন পক্ষী চিকাৰ কৰিছিল । কিন্তু বনকৰ্মী আৰু কিছুমান বেচৰকাৰী সংস্থাৰ জোৰদাৰ অভিযানৰ পিছত মাংসৰ বাবে চিকাৰ কৰা গাঁৱৰ মানুহ নিজেই এতিয়া ৰক্ষকলৈ পৰিণত হৈছে ৷ যোৱা কেইবছৰমানৰ ভিতৰত অঞ্চলটোত এটাও চৰাই চিকাৰৰ বলি হোৱা নাই ।

আমুৰ ফেলকন (Dr. Suresh Kumar, WII)

WII ৰ বিজ্ঞানী ড৹ সুৰেশ কুমাৰে কয় যে আমুৰ ফেলকন হৈছে সৰু পক্ষী যিয়ে বছৰত দুবাৰকৈ মহাদেশ অতিক্ৰম কৰি প্ৰব্ৰজন কৰে । ‘‘শৰৎকালত প্ৰব্ৰজন কৰি ইহঁত উত্তৰ এছিয়াৰ প্ৰজনন ক্ষেত্ৰৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈকে যায় । আৰব সাগৰৰ ওপৰেৰে ৩৫০০ কিলোমিটাৰ (২০০০ মাইল) দৈৰ্ঘ্যৰ উৰণ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে ইহঁতে প্ৰ’টিন সমৃদ্ধ খাদ্যৰ মজুত ৰাখিব লাগে । উইপোক ইহঁতৰ প্ৰিয় খাদ্য ৷’’ তেওঁ লগতে কয় যে ১০ লাখ আমুৰ ফেলকনে (Falco Amurensis) পোন্ধৰ দিনৰ অলপ বেছি সময়ৰ ভিতৰতে দুই বিলিয়ন উইপোক খাব পাৰে ।

WII য়ে নিজৰ গৱেষণা পত্ৰ "Prey Species in the Diet of the Amur Falcon (Falco amurensis) During Autumn Passage Stopover in Northeast India" ত তেওঁলোকৰ গৱেষণালব্ধ বিষয়সূহ উল্লেখ কৰিছে ৷

আমুৰ ফেলকন (Dr. Suresh Kumar, WII)

আমুৰ ফেলকনৰ প্ৰব্ৰজন পথৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰি ড৹ সুৰেশ কুমাৰে কয় যে আমুৰ ফেলকনে চীনৰ বেইজিঙৰ উত্তৰত অৱস্থিত মানচুৰিয়ান ষ্টেপছৰ পৰা উৰা মাৰি কাষৰীয়া দেশসমূহৰ ওপৰেৰে উৰি উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত উপনীত হয় ।