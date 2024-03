পাৰ্থসাৰথি মহন্তক অসম আৰক্ষীৰ মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে পদোন্নতি

গুৱাহাটী, 2 মাৰ্চ : বহুচৰ্চিত আৰক্ষী বিষয়া তথা অসম আৰক্ষীৰ উপ-মহাপৰিদৰ্শক (প্ৰশাসন) পাৰ্থসাৰথি মহন্তক পহিলা মাৰ্চৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে ৷ অসম আৰক্ষীৰ মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে (IGP) পদোন্নতি দিয়াৰ লগতে এছ টি এফৰ (Special Task Force) মহাপৰিদৰ্শকৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে পাৰ্থসাৰথি মহন্তক ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ সচিব বিশ্বজিৎ পেগুৱে আজি জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰে ৷

পাৰ্থ সাৰথি মহন্তক অসম আৰক্ষীৰ মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে পদোন্নতি

উল্লেখ্য যে পদোন্নতিৰ পূৰ্বে পাৰ্থসাৰথি মহন্তই অসম আৰক্ষীৰ প্ৰশাসন শাখা, এছ টি এফ আৰু চি ডব্লিউ আৰৰ উপ-মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ নেতৃত্বতে এছ টি এফে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত সফলতা লাভ কৰিছিল ৷

এগৰাকী সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থসাৰথি মহন্ত এগৰাকী স্তম্ভলেখক আৰু কবি হিচাপেও ৰাজ্যত সু-পৰিচিত ৷ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতেও জড়িত তেওঁ ৷ শেহতীয়াকৈ তেওঁ অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ৷ আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থসাৰথি মহন্তক তেওঁৰ " A Study on Challenges and Practices for Achieving Work Life Balance in Police Profession with Special Reference to Guwahati Police Commissionerate" শীৰ্ষক বিষয়ৰ গৱেষণা পত্ৰখনৰ বাবে অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্মানীয় পি. এইচ. ডি. ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিছিল ৷ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সমাৱৰ্তন সমাৰোহত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক ৰাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটাৰীয়াই এই ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিছিল ৷

