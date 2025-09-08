ETV Bharat / state

লতা মংগেশকাৰৰ ঘৰলৈ গৈ কিয় খং উঠিছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ ?

কোনে কোনে ঠগিছিল সুধাকণ্ঠক ? কোনে দিছিল ভূপেন হাজৰিকাক 'সুধাকণ্ঠ' উপাধি ? বহু অজানা কথা মুকলি এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত-

Interview with IAS DEVASISH SHARMA
এক ঘৰুৱা মুহূৰ্তত... (ETV Bharat Assam)
নগাঁও: কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাথাকিলেও প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ প্ৰাণত থকা শিল্পীগৰাকীয়েই হৈছে বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী, ভাৰতৰত্ন, সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা । মহান শিল্পীগৰাকীৰ আজি এশ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী । সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু শিল্পী সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবর্ষ উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে ।

সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ এশ বছৰীয়া জন্ম দিনটোত তেওঁৰ বিষয়ে পূৰ্বে নজনা বহু কথা জানিবলৈ ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিল এগৰাকী আই এ এছ বিষয়াৰ ওচৰত । নিজেও এগৰাকী শিল্পীৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এইগৰাকী আই এ এছ বিষয়া হৈছে সততে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীতসমূহ গাই ভাল পোৱা নগাঁও জিলাৰ বৰ্তমানৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা ।

দেৱাশীষ শৰ্মাৰ সৈতে বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত আই এ এছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাই ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাটো নিজৰ জীৱনৰ সৌভাগ্য বুলি উল্লেখ কৰে ৷ ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ এশ বছৰীয়া জন্মদিনত প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে থকা বহু স্মৃতি সুঁৱৰি বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত বৰ্তমান নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত তথা মুম্বাই অসম ভৱনৰ প্ৰাক্তন আৱাসিক আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, “বিশ্বৰ বুকুত চিনাকি থকা শিল্পী ড৹ ভূপেন হাজৰিকা আজি আমাৰ মাজত নাই । মই সৰুৰে পৰা ভূপেন দাৰ গীত শুনি শুনিয়েই দাদাৰ গীত গাবলৈ প্ৰেৰণা পাইছিলোঁ । বাল্যকালৰ পৰাই ভূপেন দাৰ গীত মোৰ হাড়ে-হিমজুৱে, তেজে তেজে প্ৰবাহিত হৈ আছে । সৰুৰে পৰাই ভূপেন দাৰ অনুষ্ঠানৰ কথা শুনিলেই দৌৰি যাওঁ অনুষ্ঠান চাবলৈ । এককথাত প্রতিজন অসমীয়াই ভূপেন দাৰ গীত শুনিয়েই ডাঙৰ হৈছে ।”

ভূপেন দাক কোনে দিছিল সুধাকণ্ঠ উপাধি ?

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত অৱস্থাতেই সাক্ষাৎ পোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰি শৰ্মাই কয়, ‘‘মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত অৱস্থাতেই ভূপেন দাৰ সাক্ষাৎ পাইছিলোঁ । মোৰ মহাককা বকুলবনৰ কবিখ্যাত আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ লোৱাৰ পাছত চিৰিং চাপৰিৰ মোৰ পেহী মিনাৰ্ভা ভট্টাচাৰ্যৰ ঘৰলৈ গৈছিল ভূপেন দাৰ লগতে সেই সময়ৰ অসম সাহিত্য সভাৰ কোষাধ্যক্ষ ভট্টাচাৰ্য্য দাদা । তাতেই মই অতি ঘনিষ্ঠভাৱে সাক্ষাৎ পোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল । মোৰ মহাককা বকুলবনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাই ভূপেন দাক সুধাকণ্ঠ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল ।’’

কোমল অন্তৰৰ পৰিচয় দিছিল ভূপেন দাই

সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা এগৰাকী অতি কোমল অন্তৰৰ আৰু বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী আছিল বুলি উল্লেখ কৰি দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, “সেই সময়ত তৰাজানৰ এটি বিহু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ভূপেন দাই । সেই বিহু সন্মিলনখনত ময়ো জড়িত আছিলোঁ । অনুষ্ঠানত মঘাই ওজাই ঢোল বজাইছিল । অনুষ্ঠান সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত যোৰহাটৰ এজন চাহ খেতিয়কে অনুষ্ঠানৰ পৰা তেওঁক লৈ গৈছিল । যোৱাৰ পাছত হঠাৎ চাহ খেতিয়কজনক পুনৰ সেই বিহুতলীলৈ লৈ যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল ভূপেন দাই । সেইমৰ্মে বিহুতলীলৈ গৈ ভূপেন দাই সুধিছিল ঢোল বজোৱা মানুহজন ক’ত আছে বুলি । সেই সময়ত মঞ্চত মঘাই ওজাই খবৰ কাগজ পাৰি শুই থকা দেখুৱাই দিছিল টেণ্ট হাউচৰ এজন লোকে । সেই গাড়ীখনৰেই মঘাই ওজাক তেতিয়া নিজৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল ভূপেন দাই । এজন শিল্পীক কেনেদৰে সন্মান দিব লাগে, সেয়া উপলব্ধি কৰিছিল ভূপেন দাই ।”

Interview with IAS DEVASISH SHARMA
এসময়ত সুধাকণ্ঠৰ সৈতে বৰ্তমানৰ নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

ভূপেন হাজৰিকাৰ OSD হিচাপে দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ছবছৰীয়া অভিজ্ঞতা

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই অসমৰত্ন লাভ কৰাৰ পাছতেই বৰ্তমানৰ নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই সুধাকণ্ঠৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া (OSD) হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰি ই টিভি ভাৰতৰ সাক্ষাৎকাৰত কয়, “মুম্বাইত মই নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পাছত ভূপেন দাৰ সাক্ষাৎ পাইছিলো । আনকি ভূপেন দাৰ OSD হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰাটো আছিল মোৰ জীৱনৰ আন এটি সৌভাগ্য । একেৰাহে ছয় বছৰকাল ভূপেন দাৰ বিশেষ বিষয়া হিচাপে থকাৰ সময়ত লাভ কৰা বহু অভিজ্ঞতা আৰু স্মৃতি আজিও মোৰ সজীৱ হৈ আছে । বিশেষ বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পাছত ভূপেন দাৰ অফিচিয়েল সকলো কাম মই মোৰ সহযোগীৰ সহযোগত কৰিছিলোঁ । মুম্বাইৰ পৰা অসমলৈ অহাৰ সময়ত ভূপেন দাৰ সৈতে ময়ো আহিছিলোঁ । ভূপেন দাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ প্ৰতিটো ক্ষণেই আছিল মধুৰ আৰু চিৰস্মৰণীয় । ভূপেন দাই সেই সময়ৰ বিমানৰ ডাঠ কাগজত দুই-এশাৰী লিখি দিছিল । সেয়া আজিও মই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ ।”

লতা মংগেশকাৰৰ ঘৰলৈ গৈ কিয় খং উঠিছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ ?

মুম্বাইৰ প্ৰভা দেৱী নামৰ ঠাইত বাস কৰিছিল বলীউডৰ শিল্পী, সুকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰ । একেটা এলেকাতেই ঊষা মংগেশকাৰ আৰু আশা ভোছলেও বাস কৰিছিল । এবাৰ গণেশ চতুৰ্থীত লতা মংগেশকাৰৰ ঘৰলৈ যাওঁতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতেও খং কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই । এই কথাও উল্লেখ কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

এই সন্দৰ্ভত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, ‘‘লতাজীৰ ঘৰলৈ যাওঁতে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কিছু সময় ৰখাই থোৱাত খং উঠিছিল ভূপেন দাৰ । কিন্তু ভূপেন অহা বুলি খবৰ পালেই ভূপেন দাক আদৰিবলৈ খদমদম লগাইছিল লতাজীয়ে । সেয়া আমি নিজে চকুৰে দেখিছোঁ । ভূপেন হাজৰিকা হস্পিতালত ভৰ্তি হৈ থকাৰ সময়ত দিনত কল্পনা লাজমীয়ে সংগ দিছিল যদিও ৰাতি ময়েই আছিলোঁ হস্পিতালত ।”

কল্পনা লাজমীৰ সৈতে কাজিয়া হ’লে কি কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই ?

অসমৰত্ন লাভ কৰাৰ পৰা জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে ভূপেন হাজৰিকাৰ কাষত থকা আই এ এছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তই বিশেষ বুলি উল্লেখ কৰি বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কল্পনাজীৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক আছিল । কিন্তু কেতিয়াবা যদি এখুন্দা লাগিছিল, তেতিয়া মোক ফোন কৰিছিল । বাপু ক’ত আছ’ মোক লৈ যা । লগে লগে মই গাড়ী পঠিয়াই দিছিলোঁ আনিবলৈ । সেই মুহূৰ্তসমূহ আজিও স্মৰণীয় হৈ আছে ।’’

কোনে ঠগিছিল ভূপেন হাজৰিকাক ?

‘‘সৰল অন্তৰৰ শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাকো বহুতেই ঠগিছিল । যাৰ বাবে প্ৰায়েই খং উঠিছিল ভূপেন দাৰ । কোনো অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰাৰ সময়ত দিয়া মাননি কেতিয়াও খুলি চোৱা নাছিল ভূপেন হাজৰিকাই । পাছত যেতিয়া সেই ধন কম পৰিমাণৰ দেখিছিল তেতিয়া খং উঠিছিল ঠগোৱাৰ বাবে । ইয়াৰোপৰি কোনোবাই ভূপেন দাৰ গীত ৰিমিক্স কৰিলেও খং কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই ৷’’ এই কথাও উল্লেখ কৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ অ’ এছ ডি হিচাপে থকা দেৱাশীষ শৰ্মাই ৷ মুম্বাইত পোৰা মাকৈ, ৰঙালাওৰ আগ খাই সুধাকণ্ঠই ভাল পাইছিল বুলিও উল্লেখ কৰে তেওঁ ।

ভূপেন দা কেতিয়া ভূগিছিল অৰ্থ সংকটত ?

বিশ্ববিশ্ৰুত শিল্পী ড৹ ভূপেন হাজৰিকাও এটা সময়ত ভূগিছিল তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটত । বিশেষকৈ জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকাৰ সময়ত অৰ্থৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছিল সুধাকণ্ঠই । সেই সময়ত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিশেষ বিষয়া হিচাপে নিযুক্ত হৈ থকা তথা বৰ্তমানৰ নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত সুধাকণ্ঠৰ অৰ্থ সংকটৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, “ভূপেন দা আৰ্থিক সংকটত ভোগা মই নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ । হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মুম্বাইৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ’বলগীয়া হোৱাৰ সময়ত চিকিৎসালয়ত আঢ়ৈ লাখ টকা জমা কৰিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু সেই সময়ত ভূপেন হাজৰিকা আনকি কল্পনা লাজমীৰ হাততো সেই ধন মজুত নাছিল । যাৰ বাবে কল্পনা লাজমীৰ বিদেশত চাকৰি কৰা ভায়েকৰ পৰা আঢ়ৈ লাখ টকা ধাৰ হিচাপে লৈ চিকিৎসালয়ত জমা কৰা হৈছিল । ভূপেন দাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰি বহু কিবা কিবি পোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা যথেষ্ট আছিল যদিও ভূপেন দাৰ দুখৰ সময়ত সমভাগী হোৱা লোকৰ সংখ্যা কিন্তু তেনেই কম আছিল । কোনোবা যদিও আগবাঢ়ি আহিছিল কিন্তু সংখ্যাত বহুত কম আছিল ।”

নোবেল বঁটা পোৱাৰ যোগ্য আছিল ভূপেন দা

সমাজৰ বাবে গীত গোৱা ভূপেন হাজৰিকাই গোৱা প্ৰতিটো গীত সময়মতে ইংৰাজীত অনুবাদ হোৱা হ’লে ভূপেন হাজৰিকায়ো নোবেল বঁটা পালেহেঁতেন বুলিও মন্তব্য কৰে দেৱাশীষ শৰ্মাই । সুধাকণ্ঠৰ সৈতে একেলগে গীত পৰিবেশন কৰাৰ বহু স্মৃতিও এশ বছৰীয়া জন্মদিনত সুঁৱৰিলে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।

