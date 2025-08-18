ডিব্ৰুগড় : অসমৰ শ শ যুৱক-যুৱতীয়ে কৰ্ম সংস্থাপন বিচাৰি ঢাপলি মেলিছে বহিঃৰাজ্যলৈ ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত উৰ্বৰ কৃষিভূমি চন পৰি ৰৈছে যদিও কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি বিশেষ আগ্ৰহী নহয় আজিৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীসকল ৷ আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাই চাকৰিমুখী কৰি তুলিছে সকলোকে ৷ কৰ্ম সংস্কৃতিক গুৰুত্বহীন কৰি সহজ ধনৰ প্ৰতি ধাৱমান হৈছে সকলো ৷ তেনে এজন অসমীয়াই বিদেশৰ বিলাসী জীৱন, কোটিটকীয়া চাকৰি এৰি কৰিছে খেতি, মীন পালন ৷ শুনিবলৈ আচহুৱা যেন লাগিলেও এইয়া সত্য ঘটনা ৷
আমি এই প্ৰতিবেদনত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এংগোলা পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰালয়ৰ মুখ্য উপদেষ্টাৰ চাকৰি এৰি বৰ্তমান বগীবিলক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ ৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই থকা পদাৰ্থ বিজ্ঞানী প্ৰদীপ কুমাৰ শইকীয়াৰ বিষয়ে ৷ নিজৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহত বাৰ্ষিক ১৪ কোটি টকাৰ চাকৰি ত্যাগ কৰি, বিদেশৰ বিলাসী জীৱন এৰি কৰিছে বিভিন্ন খেতি, মীন পালনৰ লগতে বগীবিলৰ পাৰত আৰম্ভ কৰিছে যুৱক-যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ বাবে বগীবিল ইক' ৰিজৰ্ট ৷
বিদ্যুতৰ পোহৰ নপৰা গাঁও অঞ্চলৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল বিশ্বমুখী যাত্ৰা :
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এংগোলা পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰালয়ৰ মুখ্য উপদেষ্টাৰ চাকৰি এৰি বগীবিলৰ পাৰত বগীবিল ইক’ ৰিজৰ্ট আৰম্ভ কৰা প্ৰদীপ কুমাৰ শইকীয়া ১৯৬৪ চনত লক্ষীমপুৰৰ লালুকৰ অতি ভিতৰুৱা গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ নোমল শইকীয়া আৰু ফুলেশ্বৰীৰ শইকীয়াৰ পুত্ৰ প্ৰদীপ কুমাৰ শইকীয়াই সৰুৰে পৰাই কৃষি আৰু বেপাৰ বাণিজ্যৰ সৈতে জড়িত হ'বলগা হৈছিল ৷
এই বিষয়ে জানিব বিচৰাত তেওঁ কয়, "লক্ষীমপুৰ লালুকৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ল'ৰা ৷ ২০১০ চনত আমাৰ জন্ম গাঁৱত বিদ্যুৎ সেৱা আৰম্ভ হৈছে ৷ দেউতাই খেতি আৰু ব্যৱসায় কৰিছিল, সেয়ে সৰুৰে পৰাই দেউতাৰ লগত খেতি আৰু ব্যৱসায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৷ গাঁৱত ওচৰত ভাওনা, পূজা হ'লে চাহ আৰু চানাৰ দোকান দিছিলোঁ ৷ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰাই বজাৰত গাহৰি কাটি বিক্ৰী কৰিছিলো ৷"
মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ শ্ৰেষ্ঠ স্নাতকোত্তৰ সন্মান লাভ :
সৰুৰে পৰা খেতি আৰু ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী প্ৰদীপ কুমাৰ শইকীয়া পঢ়া- শুনাত ভবা ধৰণেৰে মেধা নাছিল ৷ তেওঁ কয়, "নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা পঢ়াৰ মনোযোগিতা বাঢ়িছিল ৷ কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'লো ৷ বিজ্ঞান শাখাত পঢ়াৰ মন আছিল কিন্তু ক'তো পঢ়াৰ সুবিধা লাভ নকৰাত নিশা পঢ়াৰ বাবে লক্ষীমপুৰ কলেজত সুবিধা লাভ কৰিলোঁ ৷ এনেকৈয়ে এদিন কটন কলেজত আৰু পিছলৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এম এছ চি কৰিছিলো ৷ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ১৯৮৮-৮৯ বৰ্ষত শ্ৰেষ্ঠ স্নাতকোত্তৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলো ৷"
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এংগোলা পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰালয়ৰ মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে চাকৰি ত্যাগ :
নিজৰ অধ্যৱসায় আৰু চেষ্টাৰ বলত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈয়ো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত শ্ৰেষ্ঠ স্নাতকোত্তৰ হ'বলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰদীপ কুমাৰ শইকীয়াই কয়, "গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ কলেজত অধ্যাপক হিচাপে যোগদান কৰি চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৷ ছয়দুৱাৰ কলেজত চাকৰি কৰি থকা সময়তে ONGC ত চাকৰি লাভ কৰিলোঁ ৷ ইয়াৰ পাছতে আমেৰিকাৰ এটা কোম্পানী Halliburton Logging Service Asia দিল্লীৰ কাৰ্যালয় ২০০৩ চনত জ্যেষ্ঠ গৱেষক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰো ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "২০০৬ চনলৈ দিল্লীত কাম কৰি থকা সময়তে Schlumberger International and Chief Petrophysical Advisor to Ministry of Petroleum Govt of Angola নামৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোম্পানীটোৱে তেওঁলোকৰ হৈ কাম কৰাৰ নিমন্ত্ৰণ দিলে ৷ তেওঁলোকে মস্কো, বাকু আৰু আফ্ৰিকা এই তিনিখন দেশত কাম কৰাৰ অফাৰ দিছিল ৷ নিজৰ সুবিধা হোৱা বাবে আফ্ৰিকাত চাকৰিত যোগদান কৰিলোঁ ৷ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এংগোলা পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰালয়ৰ মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে ২০১৭ চনলৈ ১২ বছৰ কাম কৰি চাকৰি এৰিলোঁ ৷"
চাকৰি এৰি ইংলেণ্ডত হোটেলৰ ব্যৱসায় :
অসমীয়াই সাহস কৰিলে সকলো কামেই কৰিব পাৰে তাৰ নিদৰ্শন দেখুৱালে পদাৰ্থ বিজ্ঞানী প্ৰদীপ কুমাৰ শইকীয়াই ৷ প্ৰতি মাহে লাখ লাখ টকা দৰমহা লাভ কৰা চাকৰি এৰি ইংলেণ্ডত শইকীয়াই আৰম্ভ কৰিছিল হোটেলৰ ব্যৱসায় ৷ তেওঁ কয়, "চাকৰি এৰি ২০১৮ চনৰ এপ্ৰিলত ইংলেণ্ডত দ্য ইষ্টাৰ্ন নামৰ এখন হোটেল কিনিলো ৷ দ্য ইষ্টাৰ্ন বাৰ্মিংহামৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিল ৷ কিন্তু কৰ'ণা মহামাৰীৰ সময়ত অসুবিধা হোৱাত দ্য ইষ্টাৰ্ন ৰেষ্টুৰেণ্ট এজনক লিজত দিব লগা হ'ল ৷"
কিয় এৰিল কোটি টকাৰ চাকৰি :
শুনি থাকিলে সাঁথৰ যেন লগা কথাবোৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানী প্ৰদীপ কুমাৰ শইকীয়াই নিজেই বাস্তৱিক কৰি তুলিছিল ৷ তেওঁ কয়, "২০১৪ চনত হোৱা চুক্তি অনুসৰি বছৰত প্ৰায় ১২ কোটিৰ ওপৰত দৰমহা আছিল ৷ শেষ সময়ত ১৩ কোটি হৈছিল যদিও চাকৰিটো এৰি দিছিলোঁ ৷ টকাৰ পাছত দৌৰি নাথাকি নিজৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ, স্বাধীনভাৱে অসমৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ বাবে চাকৰি এৰি অসমলৈ গুচি আহিছিলো ৷"
বিদেশৰ বিলাসী জীৱন এৰি বগীবিলত কৃষি আৰম্ভ :
চাকৰি এৰি আহি ২০১৬ চনৰ পৰা ২০১৮ চনলৈ বগীবিলৰ ফেৰি ঘাট পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ ৷ তেতিয়া বগীবিলৰ পাৰত মাটি কিনি গছ-গছনি ৰুই বগীবিল ইক’ ৰিজৰ্ট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৷ ২০১৯ চনৰ পৰা ১৫ হাজাৰ গছপুলি ৰোপন কৰি এখন পথাৰ সেউজীয়া কৰিছোঁ ৷ ১৪০০ জোপা শিশু গছ, ১৩০ বিধ বিভিন্ন ফল, পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰজাতিৰ আম ইয়াত আছে ৷ ৮ টা প্ৰজাতিৰ নেমু আছে ৷ বছৰটোত বাৰ মাহতে যাতে ফল উৎপাদন হয় তাৰবাবে সকলো প্ৰজাতিৰ ফলৰ খেতি কৰা হৈছে ৷
কিয় খেতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ল :
বিলাসী জীৱন উপভোগ কৰাৰ সুযোগ সুবিধা থকাৰ পাছতো কিয় খেতি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে প্ৰদীপ কুমাৰ শইকীয়াই জানেনে ? তেওঁ কয়, "আমি ককাৰ পৰা খেতি কৰিবলৈ শিকিছিলো ৷ আমি সৰুৰে পৰাই পাণ, নেমু বেছি পঢ়া-শুনা কৰিছিলো ৷ সেয়ে মোৰ তেজত আছিল খেতি ৷ প্ৰকৃতি মোৰ প্ৰিয় ৷ সেই প্ৰকৃতিৰ সৈতে ভাৰাসাম্য ৰাখি বগীবিল ইকো ৰিজৰ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ ৷ ইয়াত ধান খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছ পালন, গৰু, হাঁহ, কুকুৰা পালন কৰিছোঁ ৷ আফ্ৰিকাত দেখিছিলো প্ৰকৃতিৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰাখি ইকো ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণ কৰে সেয়ে আমিও তেনে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৷
স্থানীয় যুৱক-যুৱতীক সংস্থাপনৰ লক্ষ্য :
সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত নিৰ্মাণ কৰা বগীবিল ইক‘ ৰিজৰ্টে বহু শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱতীৰ সংস্থাপনৰ বাট মোকলাই দিছে ৷ প্ৰদীপ কুমাৰ শইকীয়াই কয়, "১২ জন স্থায়ী কৰ্মচাৰী আছে ৷ অস্থায়ীভাৱে ২২জন কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰি আছে ৷ সকলো স্থানীয় যুৱক-যুৱতীয়ে ইয়াত কাম কৰি আছে ৷ ৰিজৰ্ট কাৰিকৰ সকলো বগীবিলৰে হয় তেওঁলোকক শিকাই লৈ ইয়াত সংস্থাপন দিয়া হৈছে ৷ উচ্চ শিক্ষিত স্থানীয় যুৱক-যুৱতীক সংস্থাপনৰ লক্ষ্যৰে বগীবিল ইকো ৰিজৰ্ট স্থাপন কৰা হৈছে ৷"
অসমীয়া বাচিবলৈ হ'লে ব্যৱসায় কৰিব লাগিব :
বিশ্ব বিখ্যাত কোম্পানীত চাকৰি কৰি বৰ্তমান প্ৰকৃতিৰ সৈতে একাত্ম হৈ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানী প্ৰদীপ কুমাৰ শইকীয়াই কয়, "অসমত এতিয়া চাকৰিতকৈ ব্যৱসায়ৰ বেছি প্ৰয়োজন ৷ অসমীয়া বাচিবলৈ হ'লে ব্যৱসায় কৰিব লাগিব ৷ মনত সাহস কৰিলে প্ৰতিজন অসমীয়াই ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব ৷ লক্ষ্য থাকিলে সকলো কামেই কৰিব পাৰি ৷ অসমত কাম কৰাৰ বহু সুযোগ- সুবিধা আছে ৷ বিশেষকৈ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত ৷ সাহস আৰু মনৰ উদ্যম থাকিলে সকলো কামেই কৰি সফল হ'ব পাৰিব ৷ নতুন প্ৰজন্মই প্ৰথম কাম কৰিবলৈ শিকক, মালিক হ'বলৈ শিকব নালাগে তেতিয়াই সুন্দৰ ভবিষ্যত গঢ় ল'ব ৷"