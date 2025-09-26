ETV Bharat / state

সঁজাল ধৰা পথাৰত পোকে ভাঙিছে কৃষকৰ সপোন

ধাননি পথাৰ সেউজীয়া হোৱাৰ সময়তেই পোকে খাই তহিলং কৰাত শংকিত হৈছে কৃষক ।

paddy field damage in Jonai
ধাননি পথাৰ পোকে খাই তহিলং কৰাত শংকিত কৃষক (ETV Bharat Assam)
জোনাই : জোনাই সমজিলাৰ অন্তৰ্গত তথা বানে ধোৱা টাকাবাৰী অঞ্চলৰ একাংশ কৃষকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ ৷ কাৰণ ধাননি পথাৰ সেউজীয়া হোৱাৰ সময়তেই পোকে টহিলং কৰিছে শইচ । ধাননি পথাৰ পোকে খাই এফালৰ পৰা নষ্ট কৰিব ধৰাত অনাগত দিনৰ কথা চিন্তা কৰি খেতিয়ক ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ ৷

জানিব পৰা মতে, জোনাইৰ ৰামধন দিখাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত টাকাবাৰী, পাকিৰিগুৰি, ৰঙীয়া লাইন, বগৰি চাপৰি, মধ্যপুৰ আদি কৰি প্ৰায় সাতখনৰো অধিক গাঁৱৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ শ শ বিঘা খেতি পথাৰ নষ্ট কৰে এই পোকে । অতি কষ্টৰে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা সপোনৰ শালি ধানৰ পথাৰ এনেদৰে পোকে খাই তহিলং কৰাত মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাত পৰিছে খেতিয়কসকল ৷

ইফালে, প্ৰতি বছৰে বানে জুৰুলা কৰা তথা ১০০ শতাংশই কৃষিকৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থকা অঞ্চলটোৰ খেতিয়ক ৰাইজে এনেদৰে পোকে খাই তহিলং কৰাত অনাগত দিনত খাদ্যৰ নাটনিৰ কথা চিন্তা কৰি শংকিত হৈছে ৷ এই পোকৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি কৃষি বিভাগক আবেদন-নিবেদন কৰাৰ পিছতো কোনো সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ভুক্তভোগী খেতিয়কে ।

paddy field damage in Jonai
এই পোকৰ উপদ্ৰৱ সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় কৃষকে কয়, "ৰামধন দিখাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত টাকাবাৰীত মজা পোকে গোটেই ধান খাইছে । নতুনকৈ শিহ ওলাব ধৰাত পোকে খোৱাত ধান পচিবলৈ ধৰিছে । ধানৰ গুড়িত চালে এই পোকবোৰ দেখা যায় । পাকিৰিগুৰি, ৰঙীয়া লাইন, বগৰি চাপৰি, মধ্যপুৰৰ ধাননি পথাৰ পোকে খাইছে । আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় ২৪টা পৰিয়ালৰ ধান পোকে খাইছে ।"

