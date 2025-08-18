গুৱাহাটী : ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখি বিমানত অথন্তৰ । দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে এখন ইণ্ডিগ' বিমান । ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ইণ্ডিগ' বিমান 6E187 ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে । 6E187 নম্বৰৰ বিমানখন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে অন্য ট্ৰেকত সোমাই যায় । বিমানখনত যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত আছিল অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী বিমল বড়া । ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বিমানখনত যাত্ৰা কৰিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য যে মন্ত্রী বিমল বড়াৰ সৈতে আন বহু যাত্রীক লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে ইণ্ডিগ' 6E187 বিমানখন উৰা মাৰে । সময়মতে বিমানখন গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ এটা ৰাণৱে’ত অৱতৰণ কৰে যদিও সেই ৰাণৱে’ত আন এখন বিমান আছিল । কিন্তু পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পাইলটে লগে লগে বিমানখন পুনৰ আঁতৰাই লৈ যায় । যাৰ ফলত এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা বিমানখন ৰক্ষা পৰে ।
পাছত বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সঠিক নিৰ্দেশনা পোৱাৰ পাছত পাইলটে সুৰক্ষিতভাৱে বিমানখন অৱতৰণ কৰে । এই সন্দৰ্ভত মন্ত্রী বিমল বড়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছিলোঁ আৰু বিমানখনে গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰ মাত্ৰ স্পৰ্শ কৰিছিল । বিমানবন্দৰত স্পৰ্শ কৰিয়েই বিমানখন পুনৰ উৰা মাৰিছিল । আমাক কোৱা হৈছিল যে বিমানখন সঠিকভাৱে অৱতৰণ কৰাত অসুবিধা থকা বাবে লগে লগে আকৌ উৰা মাৰিবলগীয়া হ'ল । অৱশ্যে পাছত পুনৰ সুৰক্ষিতভাৱে অৱতৰণ কৰে ।"
বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় ক্লিয়াৰেন্স পোৱাৰ পিছত পাইলটে নিৰাপদে বিমানখন অৱতৰণ কৰে । জানিব পৰা মতে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা বিমানখন প্ৰায় ২.৩০ বজাত গুৱাহাটী অভিমুখে উৰা মাৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত অৱসৰী শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিৰোধিতা আছুৰ - GOVERNMENT MODEL COLLEGE