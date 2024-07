ETV Bharat / state

অক্টোবৰত গুৱাহাটীত মুকলি হ'ব ভাৰতৰ প্ৰথমটো নদী টাৰ্মিনেল : কি এই নদী টাৰ্মিনেল ? - FIRST RIVER TERMINAL IN INDIA

By ETV Bharat Assamese Team

ভাৰতৰ প্ৰথমটো নদী টাৰ্মিনেল ( The Assam Inland Water Transport Development Society )

নদী টাৰ্মিনেলটোত নতুন নতুন দিশ সংযোজিত (The Assam Inland Water Transport Development Society)

কি এই নদী টাৰ্মিনেল ? (The Assam Inland Water Transport Development Society)

উল্লেখ্য যে, ২০২২ চনৰ ১৩ মে’ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰতৰ প্ৰথমটো অত্যাধুনিক নদী ফেৰী টাৰ্মিনেল গুৱাহাটী গেটৱে ঘাট (জিজিজি)ৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল । The Assam Inland Water Transport Development Society কাৰ্যালয়ৰ পৰা জনোৱা‌ মতে, নদী টাৰ্মিনেলটোৰ ৯০ শতাংশ কাম প্ৰায়‌‌ সম্পূৰ্ণ হৈছে । বিশ্ব বেংকৰ পৰা প্ৰায় ৩০৫ কোটি টকাৰ পুঁজিৰে এই নদী টাৰ্মিনেলটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

গুৱাহাটীত মুকলি হ'ব ভাৰতৰ প্ৰথমটো নদী টাৰ্মিনেল (The Assam Inland Water Transport Development Society)

গুৱাহাটী, ২৫ জুলাই : গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে সুখবৰ । কাৰণ গুৱাহাটীত সংযোজিত হ'ব ভাৰতৰ প্ৰথমটো নদী টাৰ্মিনেল । অহা অক্টোবৰত এই নদী টাৰ্মিনেলটো মুকলি কৰা হ'ব । The Assam Inland Water Transport Development Society কাৰ্যালয়ে এই কথা সদৰী কৰিছে ।

নদী টাৰ্মিনেলটোত ১৮০ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ বিশেষ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই পথেৰে যাত্ৰী আৰু বাহন জাহাজত উঠিব পাৰে । এয়া বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা‌ হৈছে, যাতে নদীৰ পানী কমিলে বা বাঢ়িলে কোনো অসুবিধা নহয় ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহাজ দুৰ্ঘটনাত উদ্ধাৰৰ ঐতিহাসিক সংযোজন :

নদী টাৰ্মিনেলটোত নতুন নতুন দিশ সংযোজিত (The Assam Inland Water Transport Development Society)

এই নদী টাৰ্মিনেলটোত নতুন নতুন দিশ সংযোজিত কৰা হৈছে । অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত জাহাজ আৰু ফেৰী দুৰ্ঘটনা হ'লে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ কোনো অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ কৰা শাখা (Search and rescue unit) নাছিল । কিন্তু এতিয়াৰে পৰা গুৱাহাটী গেটৱে ঘাট (জিজিজি)ত search and rescue unit থাকিব । এই search and rescue unit টো Integrated Command & Control Center (ICCC) ৰ অধীনত থাকিব ।

অসমৰ বিভিন্ন নদীত চলাচল কৰি থকা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ অসমৰ অধীনৰ জাহাজ বা ফেৰীক জি পি এছ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ICCC নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব ।

অসমত নতুনকৈ চাৰিটাকৈ নিৰ্মাণ হৈ আছে নদী টাৰ্মিনেল :

গুৱাহাটী গেটৱে ঘাট (জিজিজি) ৰ লগতে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত উত্তৰ গুৱাহাটী ঘাট, উমানন্দ ঘাট, যোৰহাটৰ নিমাতী ঘাট আৰু মাজুলী অফলামুখ ঘাটত নদী টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে । এই নদী টাৰ্মিনেল চাৰিটাৰ ৩০ শতাংশ কাম প্ৰায়‌ সম্পূৰ্ণ হৈছে । অহা ডিচেম্বৰত এই নদী টাৰ্মিনেল চাৰিটা মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, নদী টাৰ্মিনেল এই উন্নয়নে দেশৰ পৰিবহণ আৰু লজিষ্টিক খণ্ডত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হ'ব । এই টাৰ্মিনেলটোৱে সামগ্ৰীৰ পৰিবহণৰ লগতে ফেৰী যাত্ৰীকো সুচাৰুৰূপে আৰু অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি বৃদ্ধি বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

জিজিজিয়ে গুৱাহাটী আৰু ওচৰৰ নদী প্ৰৱেশ পইণ্ট বা ঘাটৰ যাত্ৰীসকলৰ বাবে বছৰজুৰি নদীৰ কাষেৰে নিৰাপদ আৰু উপভোগ্য পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা কৰিব ।

