যুদ্ধবিৰতিৰ ফলত ভাৰত লাভৱান হ’ল ! প্ৰতিৰক্ষা বিশেষজ্ঞ কৰ্ণেল নন্দীয়ে ক'লে, ‘কেনেকৈ’ ? - INDIA PAKISTAN CEASEFIRE

ভাৰতীয় সেনাৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল এ কে নন্দীৰ লগত ইটিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ( ETV BHARAT ASSAM )

By ETV Bharat Assamese Team Published : May 19, 2025 at 10:57 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 11:08 PM IST 6 Min Read

তেজপুৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামত যোৱা ২২ এপ্ৰিলত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ২৬ জন লোক নিহত হয় । পহলগামকাণ্ডৰ পিছত উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে লোৱা এক বৃহৎ পদক্ষেপ আছিল অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ ৷ অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ অধীনত ভাৰতে পাকিস্তানৰ ভূখণ্ডৰ ভিতৰত থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ আত্মগোপন স্থান, প্ৰশিক্ষণ শিবিৰকে ধৰি মুঠ ৯ টা স্থানত আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰে । ভাৰতৰ উদ্দেশ্য আছিল সন্ত্ৰাসবাদীক উচিত শিক্ষা দিয়া যদিও পাকিস্তানে এই আক্ৰমণৰ পাছত ওলোটাই ভাৰতৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত ড্ৰোণ আক্ৰমণ, বিমান আক্ৰমণ কৰে । কিন্তু এই সকলোবোৰ ভাৰতীয় বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই ধ্বংস কৰে ৷ ইয়াৰ পিছত ভাৰতেও পাকিস্তানৰ এয়াৰ ডিফেঞ্চ চিষ্টেম ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ পুনৰ আৰম্ভ কৰে আৰু কেইবাটাও বায়ুসেনাৰ ঘাটি ধ্বংস কৰি যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয় । ভাৰতীয় সেনাৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল এ কে নন্দীৰ লগত ইটিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV BHARAT ASSAM) প্ৰতিৰক্ষা বিশেষজ্ঞ অৱসৰপ্ৰাপ্ত লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল তথা বৰ্তমান জিলা সৈনিক কল্যাণ বিষয়া এ কে নন্দীয়ে ইটিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ লগত হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কয় যে পাকিস্তানৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ভাৰত লাভৱান হৈছে। ইয়াৰ তিনিটা কাৰণ তেওঁ দাঙি ধৰিলে। প্ৰথমতে, ভাৰতৰ শক্তি আৰু সামৰিক প্ৰযুক্তি আৰু থলুৱা বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা বিশেষকৈ ব্ৰহ্ম'ছৰ বাবে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ কোনো আক্ৰমণ সফল হ’ব পৰা নাছিল। নন্দীয়ে কয়, "পাকিস্তানে ব্যৱহাৰ কৰা তুৰস্কৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা ড্ৰোণ, চীনৰ এয়াৰ ডিফেঞ্চ এই সকলো ভাৰতে ধ্বংস কৰে আৰু পাকিস্তানী এয়াৰ ডিফেঞ্চ ব্যৱস্থা আৰু বায়ুসেনাৰ বিৰুদ্ধে নিখুঁত আক্ৰমণ চলাই ভাৰতে পাকিস্তানৰ ভূমিত প্ৰৱেশ নকৰাকৈ উগ্ৰপন্থী নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হয় । পাকিস্তানী চিগনেল নেটৱৰ্ক জাম কৰি তেওঁলোকৰ এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম ধ্বংস কৰি তেওঁলোকে ভুৱা বিমানখন উৰণৰ আগতেই পাকিস্তানৰ ভূখণ্ডত নিক্ষেপ কৰে, যাৰ ফলত শত্ৰুক গম পায় যে ই বাস্তৱ আৰু সিদ্ধান্তটো প্ৰকৃততে সফল।"

