ETV Bharat / state

যিয়ে নিজৰ দেশ-মাটিক ভালপায় তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ দেশৰ মাটিক ক্ষতি নকৰে : DGP হৰমিত সিং - INDEPENDENCE DAY 2025

কাইলৈ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পতাকা উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

Independence Day preparation at Vetinary Field in Khanapara
পেৰেডৰ অনুশীলন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025 at 11:41 PM IST

2 Min Read

গুৱাহাটী : কাইলৈ দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত চলিছে পেৰেডৰ অনুশীলন, লগতে আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ তালাচি অভিযান ।

লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন দল-সংগঠন, স্থানীয় প্ৰশাসন তথা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগতো উদযাপন কৰা হ’ব 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ ইফালে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ’ব স্বাধীনতা দিৱস ৷

পুৱা 9 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে পতাকা উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে অসম আৰক্ষী আৰু সেনাৰ কেইবাটাও প্লাটুনে কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰিব ।

উল্লেখ্য যে, বিগত দহ-বাৰ দিন ধৰি প্ৰখৰ ৰ'দ বৰষুণকো নেওচি অনুশীলন কৰি আছে পেৰেডত অংশ লোৱা জোৱানসকলে । কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ তত্ত্বাৱধানত ইতিমধ্যে অনুশীলন কৰি আজি সামৰণি অনুশীলন কৰে জোৱানসকলে । এই সামৰণি অনুশীলন প্রতক্ষ্য কৰা আৰু খানাপাৰাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আজি উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং ।

INDEPENDENCE DAY 2025
পেৰেডৰ অনুশীলন (ETV Bharat)

আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, "পেৰেড অনুশীলন ভালকৈ হৈছে । স্বাধীনতা দিৱস সকলোৰে বাবে এটা গৌৰৱৰ দিৱস । এইবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশত এইবাৰৰ পেৰেড অকল অসম আৰক্ষী বা অসম বন বিভাগ বা অসমৰ মানুহেই নহয়, গোটেই কেন্দ্ৰীয় বাহিনী প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । আমি দেশ ৰখাৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ আছো । এইবাৰ কেইটামান বেণ্ড আনিছো । আগতে কেতিয়াও নাহা SSB, হোম গাৰ্ড, সুৰঞ্জনা বেণ্ড আহিছে । ইয়াৰ উপৰি ড'গ (কুকুৰ), ঘোঁৰাক লৈ পেৰেড কৰা হ'ব । বৰ্তমান সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে ।"

আনহাতে বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংগঠনে 15 আগষ্ট বৰ্জন কৰা সন্দৰ্ভত কয়, "যিয়ে নিজৰ দেশ আৰু নিজৰ মাটিক মৰম কৰে তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ দেশৰ মাটিক ক্ষতি নকৰে । পূৰ্বৰ অসমৰ তুলনাত অসম এতিয়া যথেষ্ঠ সলনি হৈছে । মই নিজে দেখিছো । মই নিজে ১৯৯৩ চনত অসমলৈ আহিছিলো, এতিয়া 2025 চন । এই 32 বছৰীয়া অসম অভিজ্ঞতাত মই বহু পৰিৱৰ্তন দেখিছো । মই ভাবো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ সকলো ওলাই আহিব ।"

লগতে পঢ়ক : এখন ফটো আৰু এহাল বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি: কোন এইহাল ভাইৰেল ককা-আইতা ?

গুৱাহাটী : কাইলৈ দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত চলিছে পেৰেডৰ অনুশীলন, লগতে আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ তালাচি অভিযান ।

লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভিন্ন দল-সংগঠন, স্থানীয় প্ৰশাসন তথা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগতো উদযাপন কৰা হ’ব 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ ইফালে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ’ব স্বাধীনতা দিৱস ৷

পুৱা 9 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে পতাকা উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে অসম আৰক্ষী আৰু সেনাৰ কেইবাটাও প্লাটুনে কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰিব ।

উল্লেখ্য যে, বিগত দহ-বাৰ দিন ধৰি প্ৰখৰ ৰ'দ বৰষুণকো নেওচি অনুশীলন কৰি আছে পেৰেডত অংশ লোৱা জোৱানসকলে । কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ তত্ত্বাৱধানত ইতিমধ্যে অনুশীলন কৰি আজি সামৰণি অনুশীলন কৰে জোৱানসকলে । এই সামৰণি অনুশীলন প্রতক্ষ্য কৰা আৰু খানাপাৰাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আজি উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং ।

INDEPENDENCE DAY 2025
পেৰেডৰ অনুশীলন (ETV Bharat)

আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, "পেৰেড অনুশীলন ভালকৈ হৈছে । স্বাধীনতা দিৱস সকলোৰে বাবে এটা গৌৰৱৰ দিৱস । এইবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশত এইবাৰৰ পেৰেড অকল অসম আৰক্ষী বা অসম বন বিভাগ বা অসমৰ মানুহেই নহয়, গোটেই কেন্দ্ৰীয় বাহিনী প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । আমি দেশ ৰখাৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ আছো । এইবাৰ কেইটামান বেণ্ড আনিছো । আগতে কেতিয়াও নাহা SSB, হোম গাৰ্ড, সুৰঞ্জনা বেণ্ড আহিছে । ইয়াৰ উপৰি ড'গ (কুকুৰ), ঘোঁৰাক লৈ পেৰেড কৰা হ'ব । বৰ্তমান সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে ।"

আনহাতে বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংগঠনে 15 আগষ্ট বৰ্জন কৰা সন্দৰ্ভত কয়, "যিয়ে নিজৰ দেশ আৰু নিজৰ মাটিক মৰম কৰে তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ দেশৰ মাটিক ক্ষতি নকৰে । পূৰ্বৰ অসমৰ তুলনাত অসম এতিয়া যথেষ্ঠ সলনি হৈছে । মই নিজে দেখিছো । মই নিজে ১৯৯৩ চনত অসমলৈ আহিছিলো, এতিয়া 2025 চন । এই 32 বছৰীয়া অসম অভিজ্ঞতাত মই বহু পৰিৱৰ্তন দেখিছো । মই ভাবো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ সকলো ওলাই আহিব ।"

লগতে পঢ়ক : এখন ফটো আৰু এহাল বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি: কোন এইহাল ভাইৰেল ককা-আইতা ?

For All Latest Updates

TAGGED:

পেৰেডৰ অনুশীলনPARADE PRACTICEইটিভি ভাৰত অসমINDEPENDENCE DAY PREPARATIONINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

নাৰ্চাৰী, মীনৰ পৰা হাঁহ পালনলৈ; সকলোতে পাৰ্গত এইজন উচ্চশিক্ষিত যুৱক

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত শুনো আহক এইসমূহ দেশপ্ৰেমমূলক গীত

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.