ETV Bharat / state

কলিয়াবৰৰ এই ডাক বঙলাটোৰ সৈতে গান্ধীজীৰ কি সম্পৰ্ক ? - INDEPENDENCE DAY 2025

গান্ধীজীৰ কলিয়াবৰ আগমনে কলিয়াবৰৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ মনত জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ সাক্ষী ডাক বঙলাটো পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰৰূপে গঢ় দিয়াৰ আহ্বান কলিয়াবৰবাসীৰ ।

kaliabor historical bungalow
কলিয়াবৰৰ এই ডাক বঙলাটোৰ সৈতে গান্ধীজীৰ কি সম্পৰ্ক ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 10:24 AM IST

6 Min Read

কলিয়াবৰ: মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে ১৯২১, ১৯২৬, ১৯৩৬ আৰু ১৯৪৬ চনত মুঠ চাৰিবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল । ১৯২১ চনৰ প্ৰথম ভ্ৰমণৰ সময়ত ২২ আগষ্ট তাৰিখে গান্ধীজীৰ পদাৰ্পণৰ সাক্ষী কলিয়াবৰৰ স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে আজিও সোঁৱৰাই সোণসেৰীয়া অতীত ।

কলিয়াবৰত ব্ৰিটিছে স্থাপন কৰা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে বিশ্ৰাম কৰা ‘শিলঘাট পৰিদৰ্শন বঙলা’ সংৰক্ষণ কৰা হ'ব । পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব এই পৰিদৰ্শন বঙলা । এই বিশেষ বঙলাটোত শেহতীয়াকৈ উপস্থিত হৈ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে নগাওঁ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিস শৰ্মাই ।

কলিয়াবৰৰ এই ডাক বঙলাটোৰ সৈতে গান্ধীজীৰ কি সম্পৰ্ক ? (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে মহাত্মা গান্ধীৰ সান্নিধ্যই কলিয়াবৰক জিলিকাই তুলিছিল ইতিহাসৰ সোণসেৰীয়া পাতত । স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্‌ক্ষণত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে মহাত্মা গান্ধী কলিয়াবৰ ভ্ৰমণলৈ আহি বিশ্ৰাম কৰা এই বিশেষ পৰিদৰ্শন বঙলাৰ সোণসেৰীয়া ইতিহাস । পিচে এটা বিভাগে এই ঐতিহাসিক ডাক বঙলাটো তদাৰক কৰি থকাৰ বাবে অসমৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমলটো পৰ্যটনৰ অংগ হ'ব পৰা নাই ।

ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শিলঘাটৰ এই সোণসেৰীয়া ইতিহাস সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে পৰ্যটনৰ সমল হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় সচেতন মহলে । স্থানীয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী মুৰুলী বৰাই দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ ওলগ জনাই কয়, "গান্ধীজীয়ে পদাৰ্পণ কৰা শিলঘাটৰ ঐতিহাসিক বঙলাটো শেহতীয়াকৈ জিলা আয়ুক্তই পৰিদৰ্শন কৰি সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে লোৱা উদ্যোগে আমাক আনন্দিত কৰিছে । অসহযোগ আন্দোলনৰ ভৰপক সময়ত গান্ধীজীৰ অসম তথা কলিয়াবৰ আগমনে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনত এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে । দেশ-বিদশৰ পৰ্যটকৰ বাবে এই বঙলাটো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ লগতে নৱ-প্ৰজন্মৰ বাবেও এই বিশেষ স্থানটোৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে । আশাকৰোঁ, আয়ুক্তই বঙলাটো পৰিদৰ্শনত দিয়া আশ্বাস অনতি পলমে বাস্তবায়িত হ'ব।"

Independence day 2025
ঐতিহাসিক ডাক বঙলাটো (ETV Bharat Assam)

১৯২১ চনৰ ২২ ত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত হৈছিল কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত । তেতিয়া আছিল অসহযোগ আন্দোলনৰ ভৰপক সময় । শোণিতপুৰৰ পৰা জাহাজেৰে মহাবাহু লুইতৰ বুকুয়েদি ব্ৰিটিছ নগৰী শিলঘাট জাহাজঘাটত আহি উপস্থিত হৈছিল মহাত্মা গান্ধী । ইংৰাজে ১৮৮৭ চনত সজোৱা শিলঘাট পৰিদৰ্শন বঙলাত উপস্থিত হৈ কিছুসময় জিৰণি লৈছিল জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে ।

শিলঘাট পৰিদৰ্শন বঙলাটোতে জিৰণি লৈ অসমৰ লগতে কলিয়াবৰত অসহযোগ আন্দোলন আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ গতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বুজ লৈছিল জাতিৰ পিতাগৰাকীয়ে ৷ গান্ধীজীৰ পদধূলাই পবিত্ৰ কৰিছিল শিলঘাট তথা কলিয়াবৰৰ ভূমিখণ্ডক । শিলঘাট-কুঁৱৰীটোল এছোৱা পথ পদব্ৰজে গৈ উপস্থিত হৈছিল কুঁৱৰীটোলৰ কলঙৰ বাকৰিত । তাতে দাহ কৰিছিল বিদেশী বস্ত্ৰ ।

Independence day 2025
মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

পাছলৈ সেই স্থান গান্ধী পথাৰ নামেৰে পৰিচিত হৈছিল । পৰাধীন ভাৰতত অসহযোগ আন্দোলন আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ উকমুকনিৰ সময়তে কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈ আন্দোলনৰ ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছিল মহা মানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে । জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ সান্নিধ্যই গৌৰৱান্বিত কৰে কলিয়াবৰবাসীক ।

উল্লেখ্য যে গান্ধীজীৰ মৃত্যুৰ পাছত চিতাভস্ম শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিসৰ্জন দিয়াৰ লগতে গান্ধীৰ সোঁৱৰণত শিলঘাটৰ কামাখ্যা পাহাৰৰ নামনিত নিৰ্মাণ কৰা হয় ‘গান্ধী অস্থি ধাম’ । গান্ধীজীৰ আগমনে কলিয়াবৰবাসীক ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত কৰাত প্ৰেৰণা যোগালে । ১৯২১ চনৰ ব্ৰিটিছ শাসনৰ লগত জুই-পানীৰ অসহযোগ চলি থাকোঁতেই অসমলৈ গান্ধীজীৰ আগমনে অসমীয়া লোকৰ পূৰ্বৰ ব্ৰিটিছবিৰোধী স্থিতি অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলে ।

গান্ধীজীৰ প্ৰথম অসম ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত কলিয়াবৰত পদাৰ্পণ কৰি কলিয়াবৰক ধন‍্য কৰিছিল । গান্ধীজীয়ে তেজপুৰৰ ভ্ৰমণ সামৰি ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি কৰা যাত্ৰাপথত কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈছিল । ১৯২১ চনৰ ২২ আগষ্টত তেজপুৰৰ পৰা জাহজেৰে বৰলুইত পাৰ হৈ পুৱাবেলা ৯.৩০ বজাত শিলঘাটত পদাৰ্পণ কৰে । গান্ধীজীৰ পদস্পৰ্শই পবিত্ৰ কৰে শিলঘাট তথা কলিয়াবৰৰ ভূমিখণ্ডক ।

Independence day 2025
স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধী (ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰৰ গণেশ বৰঠাকুৰ, থানুৰাম ভূঞা আৰু বদন চন্দ্ৰ বৰদলৈ প্ৰমুখ‍্যে গান্ধীজীৰ বহু অনুগামীয়ে গান্ধীজীক শিলঘাটৰ জাহাজঘাটৰ পৰা আদৰি আনে । আনহাতে, বহু লোকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত গান্ধীজীক দেখা কৰিবলৈ ভয় কৰিছিল । বিশেষকৈ ব্ৰিটিছ ব‍্যক্তিয়ে গান্ধীজীৰ পৰা বহু নিলগত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু তাৰ মাজতে কলিয়াবৰ এক ব‍্যতিক্ৰমী ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল ।

গান্ধীজীক জাহাজঘাটৰ পৰা ১৮৮৭ চনত ব্ৰিটিছে স্থাপন কৰা শিলঘাট ডাক বঙলালৈ আহিবলৈ তেতিয়াৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰে এখন বাগীৰ যোগান ধৰিছিল যদিও গান্ধীজীয়ে সেই বাগীত নাহি অনুগামীসকলৰ সৈতে খোজকাঢ়িয়ে ডাক বঙলা পায়হি । শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ ডাক বঙলাৰ বাকৰি লোকাৰণ‍্য হ'ল । সমবেত ৰাইজৰ আগত তেওঁ ভাৰতৰ মুক্তি সংগ্ৰাম আৰু অসহযোগৰ তাৎপৰ্য‍ ব‍্যাখ‍্যা কৰে ।

দেশ মাতৃৰ মুক্তি সংগ্ৰামৰ ঢলপুৱাতে গান্ধী-সূৰ্য‍ৰ ঊষাৰ কিৰণ লভি ভাৰতৰ একমাত্ৰ স্বৰাজ আন্দোলনৰ অনুষ্ঠান কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সহযোগ আৰু ব্ৰিটিছ শাসন প্ৰতিহত কৰিবলৈ অসহযোগ সাব‍্যস্ত কৰিবলৈ কলিয়াবৰৰ জনগণ গান্ধীজীৰ অনুৰক্ত হ'ল । গান্ধীজীয়ে শিলঘাটৰ পৰা আহি কুঁৱৰীটোলত ৰাইজক ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰীয়া সহস্ৰ জনতাক আহ্বান জনোৱা স্থানটুকুৰা গান্ধী পথাৰ নামেৰে আজিও জনাজাত, কাষতে কলিয়াবৰ মুক্তিযুঁজাৰু ভৱন ।

গান্ধীজীৰ মৃত‍্যুৰ পিছত চিতাভস্ম শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিসৰ্জন দিয়াৰ লগতে গান্ধীৰ সোঁৱৰণত নিৰ্মাণ কৰা হয় গান্ধী অস্থি ধাম ।

নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ আশ্বাস

এই ঐতিহাসিক ডাক বঙলাটো পৰিদৰ্শন কৰি নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "১৮৮৭ চনত এই ডাক বঙলাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । এই বঙলাটো কেৱল জিলাখনৰ বাবেই নহয়, ই অসমৰ বাবেও সম্পদ । মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ চনত আহি থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ । মই ভাবোঁ ডাক বঙলাটো সুন্দৰকৈ ৰখাটো আমাৰ এটা গুৰু দায়িত্ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এই বিষয়ে এই ঐতিহাসিক ডাক বঙলাটো তদাৰক কৰি থকা গড়কাপ্তানী বিভাগকো অৱগত কৰিম । মই যিদৰে ভাবিছিলোঁ ভালকৈ ৰখা হোৱা নাই । কিন্তু এটা কথা দেখি ভাল লাগিছে ডাক বঙলাটো ভালকৈয়ে ৰাখিছে । জহি-খহি নোযোৱাকৈ ইয়াতকৈও ভালকৈ ৰাখিব লাগি ব। এই বিষয়ে নিশ্চয় ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক :নগাঁৱৰ একমাত্ৰ জীৱিত স্বাধীনতা সংগ্ৰামীগৰাকীৰ মনৰ কথা... - INDEPENDENCE DAY 2025
লগতে পঢ়ক :এখন ফটো আৰু এহাল বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি: কোন এইহাল ভাইৰেল ককা-আইতা ? - 79TH INDEPENDENCE DAY 2025

কলিয়াবৰ: মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে ১৯২১, ১৯২৬, ১৯৩৬ আৰু ১৯৪৬ চনত মুঠ চাৰিবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল । ১৯২১ চনৰ প্ৰথম ভ্ৰমণৰ সময়ত ২২ আগষ্ট তাৰিখে গান্ধীজীৰ পদাৰ্পণৰ সাক্ষী কলিয়াবৰৰ স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে আজিও সোঁৱৰাই সোণসেৰীয়া অতীত ।

কলিয়াবৰত ব্ৰিটিছে স্থাপন কৰা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে বিশ্ৰাম কৰা ‘শিলঘাট পৰিদৰ্শন বঙলা’ সংৰক্ষণ কৰা হ'ব । পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব এই পৰিদৰ্শন বঙলা । এই বিশেষ বঙলাটোত শেহতীয়াকৈ উপস্থিত হৈ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে নগাওঁ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিস শৰ্মাই ।

কলিয়াবৰৰ এই ডাক বঙলাটোৰ সৈতে গান্ধীজীৰ কি সম্পৰ্ক ? (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে মহাত্মা গান্ধীৰ সান্নিধ্যই কলিয়াবৰক জিলিকাই তুলিছিল ইতিহাসৰ সোণসেৰীয়া পাতত । স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্‌ক্ষণত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে মহাত্মা গান্ধী কলিয়াবৰ ভ্ৰমণলৈ আহি বিশ্ৰাম কৰা এই বিশেষ পৰিদৰ্শন বঙলাৰ সোণসেৰীয়া ইতিহাস । পিচে এটা বিভাগে এই ঐতিহাসিক ডাক বঙলাটো তদাৰক কৰি থকাৰ বাবে অসমৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমলটো পৰ্যটনৰ অংগ হ'ব পৰা নাই ।

ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শিলঘাটৰ এই সোণসেৰীয়া ইতিহাস সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে পৰ্যটনৰ সমল হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় সচেতন মহলে । স্থানীয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী মুৰুলী বৰাই দেশৰ ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ ওলগ জনাই কয়, "গান্ধীজীয়ে পদাৰ্পণ কৰা শিলঘাটৰ ঐতিহাসিক বঙলাটো শেহতীয়াকৈ জিলা আয়ুক্তই পৰিদৰ্শন কৰি সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে লোৱা উদ্যোগে আমাক আনন্দিত কৰিছে । অসহযোগ আন্দোলনৰ ভৰপক সময়ত গান্ধীজীৰ অসম তথা কলিয়াবৰ আগমনে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনত এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে । দেশ-বিদশৰ পৰ্যটকৰ বাবে এই বঙলাটো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ লগতে নৱ-প্ৰজন্মৰ বাবেও এই বিশেষ স্থানটোৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে । আশাকৰোঁ, আয়ুক্তই বঙলাটো পৰিদৰ্শনত দিয়া আশ্বাস অনতি পলমে বাস্তবায়িত হ'ব।"

Independence day 2025
ঐতিহাসিক ডাক বঙলাটো (ETV Bharat Assam)

১৯২১ চনৰ ২২ ত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত হৈছিল কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত । তেতিয়া আছিল অসহযোগ আন্দোলনৰ ভৰপক সময় । শোণিতপুৰৰ পৰা জাহাজেৰে মহাবাহু লুইতৰ বুকুয়েদি ব্ৰিটিছ নগৰী শিলঘাট জাহাজঘাটত আহি উপস্থিত হৈছিল মহাত্মা গান্ধী । ইংৰাজে ১৮৮৭ চনত সজোৱা শিলঘাট পৰিদৰ্শন বঙলাত উপস্থিত হৈ কিছুসময় জিৰণি লৈছিল জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে ।

শিলঘাট পৰিদৰ্শন বঙলাটোতে জিৰণি লৈ অসমৰ লগতে কলিয়াবৰত অসহযোগ আন্দোলন আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ গতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বুজ লৈছিল জাতিৰ পিতাগৰাকীয়ে ৷ গান্ধীজীৰ পদধূলাই পবিত্ৰ কৰিছিল শিলঘাট তথা কলিয়াবৰৰ ভূমিখণ্ডক । শিলঘাট-কুঁৱৰীটোল এছোৱা পথ পদব্ৰজে গৈ উপস্থিত হৈছিল কুঁৱৰীটোলৰ কলঙৰ বাকৰিত । তাতে দাহ কৰিছিল বিদেশী বস্ত্ৰ ।

Independence day 2025
মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

পাছলৈ সেই স্থান গান্ধী পথাৰ নামেৰে পৰিচিত হৈছিল । পৰাধীন ভাৰতত অসহযোগ আন্দোলন আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ উকমুকনিৰ সময়তে কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈ আন্দোলনৰ ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছিল মহা মানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে । জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ সান্নিধ্যই গৌৰৱান্বিত কৰে কলিয়াবৰবাসীক ।

উল্লেখ্য যে গান্ধীজীৰ মৃত্যুৰ পাছত চিতাভস্ম শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিসৰ্জন দিয়াৰ লগতে গান্ধীৰ সোঁৱৰণত শিলঘাটৰ কামাখ্যা পাহাৰৰ নামনিত নিৰ্মাণ কৰা হয় ‘গান্ধী অস্থি ধাম’ । গান্ধীজীৰ আগমনে কলিয়াবৰবাসীক ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত কৰাত প্ৰেৰণা যোগালে । ১৯২১ চনৰ ব্ৰিটিছ শাসনৰ লগত জুই-পানীৰ অসহযোগ চলি থাকোঁতেই অসমলৈ গান্ধীজীৰ আগমনে অসমীয়া লোকৰ পূৰ্বৰ ব্ৰিটিছবিৰোধী স্থিতি অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলে ।

গান্ধীজীৰ প্ৰথম অসম ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত কলিয়াবৰত পদাৰ্পণ কৰি কলিয়াবৰক ধন‍্য কৰিছিল । গান্ধীজীয়ে তেজপুৰৰ ভ্ৰমণ সামৰি ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি কৰা যাত্ৰাপথত কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈছিল । ১৯২১ চনৰ ২২ আগষ্টত তেজপুৰৰ পৰা জাহজেৰে বৰলুইত পাৰ হৈ পুৱাবেলা ৯.৩০ বজাত শিলঘাটত পদাৰ্পণ কৰে । গান্ধীজীৰ পদস্পৰ্শই পবিত্ৰ কৰে শিলঘাট তথা কলিয়াবৰৰ ভূমিখণ্ডক ।

Independence day 2025
স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধী (ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰৰ গণেশ বৰঠাকুৰ, থানুৰাম ভূঞা আৰু বদন চন্দ্ৰ বৰদলৈ প্ৰমুখ‍্যে গান্ধীজীৰ বহু অনুগামীয়ে গান্ধীজীক শিলঘাটৰ জাহাজঘাটৰ পৰা আদৰি আনে । আনহাতে, বহু লোকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত গান্ধীজীক দেখা কৰিবলৈ ভয় কৰিছিল । বিশেষকৈ ব্ৰিটিছ ব‍্যক্তিয়ে গান্ধীজীৰ পৰা বহু নিলগত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু তাৰ মাজতে কলিয়াবৰ এক ব‍্যতিক্ৰমী ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল ।

গান্ধীজীক জাহাজঘাটৰ পৰা ১৮৮৭ চনত ব্ৰিটিছে স্থাপন কৰা শিলঘাট ডাক বঙলালৈ আহিবলৈ তেতিয়াৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰে এখন বাগীৰ যোগান ধৰিছিল যদিও গান্ধীজীয়ে সেই বাগীত নাহি অনুগামীসকলৰ সৈতে খোজকাঢ়িয়ে ডাক বঙলা পায়হি । শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ ডাক বঙলাৰ বাকৰি লোকাৰণ‍্য হ'ল । সমবেত ৰাইজৰ আগত তেওঁ ভাৰতৰ মুক্তি সংগ্ৰাম আৰু অসহযোগৰ তাৎপৰ্য‍ ব‍্যাখ‍্যা কৰে ।

দেশ মাতৃৰ মুক্তি সংগ্ৰামৰ ঢলপুৱাতে গান্ধী-সূৰ্য‍ৰ ঊষাৰ কিৰণ লভি ভাৰতৰ একমাত্ৰ স্বৰাজ আন্দোলনৰ অনুষ্ঠান কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সহযোগ আৰু ব্ৰিটিছ শাসন প্ৰতিহত কৰিবলৈ অসহযোগ সাব‍্যস্ত কৰিবলৈ কলিয়াবৰৰ জনগণ গান্ধীজীৰ অনুৰক্ত হ'ল । গান্ধীজীয়ে শিলঘাটৰ পৰা আহি কুঁৱৰীটোলত ৰাইজক ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰীয়া সহস্ৰ জনতাক আহ্বান জনোৱা স্থানটুকুৰা গান্ধী পথাৰ নামেৰে আজিও জনাজাত, কাষতে কলিয়াবৰ মুক্তিযুঁজাৰু ভৱন ।

গান্ধীজীৰ মৃত‍্যুৰ পিছত চিতাভস্ম শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিসৰ্জন দিয়াৰ লগতে গান্ধীৰ সোঁৱৰণত নিৰ্মাণ কৰা হয় গান্ধী অস্থি ধাম ।

নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ আশ্বাস

এই ঐতিহাসিক ডাক বঙলাটো পৰিদৰ্শন কৰি নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "১৮৮৭ চনত এই ডাক বঙলাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । এই বঙলাটো কেৱল জিলাখনৰ বাবেই নহয়, ই অসমৰ বাবেও সম্পদ । মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ চনত আহি থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ । মই ভাবোঁ ডাক বঙলাটো সুন্দৰকৈ ৰখাটো আমাৰ এটা গুৰু দায়িত্ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এই বিষয়ে এই ঐতিহাসিক ডাক বঙলাটো তদাৰক কৰি থকা গড়কাপ্তানী বিভাগকো অৱগত কৰিম । মই যিদৰে ভাবিছিলোঁ ভালকৈ ৰখা হোৱা নাই । কিন্তু এটা কথা দেখি ভাল লাগিছে ডাক বঙলাটো ভালকৈয়ে ৰাখিছে । জহি-খহি নোযোৱাকৈ ইয়াতকৈও ভালকৈ ৰাখিব লাগি ব। এই বিষয়ে নিশ্চয় ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক :নগাঁৱৰ একমাত্ৰ জীৱিত স্বাধীনতা সংগ্ৰামীগৰাকীৰ মনৰ কথা... - INDEPENDENCE DAY 2025
লগতে পঢ়ক :এখন ফটো আৰু এহাল বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি: কোন এইহাল ভাইৰেল ককা-আইতা ? - 79TH INDEPENDENCE DAY 2025

For All Latest Updates

TAGGED:

KALIABOR HISTORICAL BUNGALOWMAHATMA GANDHIMAHATMA GANDHI KALIABOR VISITইটিভি ভাৰত অসমINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

নাৰ্চাৰী, মীনৰ পৰা হাঁহ পালনলৈ; সকলোতে পাৰ্গত এইজন উচ্চশিক্ষিত যুৱক

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত শুনো আহক এইসমূহ দেশপ্ৰেমমূলক গীত

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.