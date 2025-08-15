ETV Bharat / state

কোমল চাউল-ভীমকল খাই ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰে নাই ভূমিপট্টা - INDEPENDENCE DAY 2025

যোৰহাটৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী খগেশ্বৰ গগৈৰ পৰিয়ালটোৱে ভূমিপট্টাৰ বাবে বহুবাৰ অৱগত কৰিলে যদিও আজিলৈ চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ।

Jorhat Freedom Fighter
স্বাধীনতা সংগ্ৰামী খগেশ্বৰ গগৈ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read

যোৰহাট: সমগ্ৰ দেশে আজি উদযাপন কৰিছে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । সকলোতে স্বাধীনতাৰ জয়গান, গাঁৱে-ভূঞে, চহৰে-নগৰে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে দেশপ্ৰেমমূলক গীত । অৱশ্যে তাৰ মাজতে কিছুমান খবৰে আমাৰ মন মগজু সেমেকাই তোলে । কাৰণ দেশৰ স্বাধীনতাত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ বহু মুক্তিযোদ্ধা আজিও অৱহেলিত । চৰকাৰৰ স্বীকৃতিৰ পৰা বঞ্চিত সেই মুক্তিযোদ্ধাসকল । তাৰ অন্যতম উদাহৰণ যোৰহাটৰ মুক্তিযোদ্ধা খগেশ্বৰ গগৈ ।

হয় আমি ক'ব বিচাৰিছো এসময়ত দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া শতায়ুগৰকা মুক্তিযোদ্ধা খগেশ্বৰ গগৈ কথা । ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে নিজৰ অঞ্চলত ইংৰাজ বিৰোধী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ লগতে সকলোকে বিদেশী বস্ত্ৰ পৰিহাৰ কৰা, কানি বৰ্জন কৰা আদি দৰে কামত ব্ৰতী হৈ সকলোৰে মাজত দেশপ্ৰেমৰ বাণী বিলাইছিল । ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে এঘড়ী যুঁজ দিয়া খগেশ্বৰ গগৈ কিন্তু আজি ৰজাঘৰৰ দ্বাৰা অৱহেলিত আৰু অনাদৃত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে ।

অৱহেলিত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী খগেশ্বৰ গগৈৰ পৰিয়াল (ETV Bharat)

কাৰণ যোৰহাট নগৰৰ দহাবৰা চুকত তেওঁৰ বাসগৃহটো আছে যদিও সেই ভূমিখিনিৰ আজিলৈ নাই পট্টা । ফলত এডোখৰ স্থায়ী ভূমিৰ বাবে ৰজাঘৰলৈ বাট চাবলগীয়া হৈছে মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালটো । পিতৃয়ে কিদৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেয়া বিৱৰি ক'লে পুত্ৰই ।

Jorhat Freedom Fighter
স্বাধীনতা সংগ্ৰামী খগেশ্বৰ গগৈৰ বিভিন্ন বঁটা, সম্বৰ্ধনা পত্ৰ (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "১৯৪৭ চনৰ আগৰ পৰাই মোৰ দেউতাই স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল । ১৯২০ চনত যোৰহাটৰ জাঁজী তামুলী ছিগাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল মোৰ পিতৃ , তেওঁৰ বয়স তেতিয়া ১০ বছৰ আছিল অৰ্থাৎ স্কুলীয়া দিনৰ পৰাই তেওঁ দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল । ছাত্র অৱস্থাতে গান্ধীজীৰ আদৰ্শক অনুসৰণ কৰি বামুণ পুখুৰী অঞ্চলত তেওঁ বিদেশী বস্ত্ৰ বৰ্জন, কানি বৰ্জন আদিৰ দৰে কামত ব্ৰতী হৈ সকলোৰে মাজত দেশপ্ৰেমৰ বাণী বিলাইছিল । সতীৰ্থৰ সৈতে যেতিয়া জোৰদাৰ গতিত স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া ইংৰাজৰ ৰোষত পৰিছিল । ফলত ইংৰাজৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ জাঁজী নদীত জঁপিয়াই দিছিল । তেনেদৰে দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে যুঁজ দিছিল মোৰ দেউতা ।"

Jorhat Freedom Fighter
স্বাধীনতা সংগ্ৰামী খগেশ্বৰ গগৈৰ বিভিন্ন বঁটা, সম্বৰ্ধনা পত্ৰ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "ইংৰাজে এবাৰ তেওঁক ধৰি বান্ধি অটব্য অৰণ্যত এৰি দিছিল কিন্তু হাৰ নমনা দেউতাই কোমল চাউল আৰু ভীম কল খাই ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে তথা দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজ দি গৈছিল । আনহাতে কৰ্মপ্ৰাণ হৰিনাৰায়ণ বৰুৱা, যোগেন শইকীয়াৰ অনুৰোধ মৰ্মে যোৰহাটলৈ গুচি আহিছিল আৰু যোৰহাট কংগ্ৰেছ ভৱনত তেওঁ কাৰ্যালয় সচিব হিচাপে কাম কৰিছিল ।"

Jorhat Freedom Fighter
স্বাধীনতা সংগ্ৰামী খগেশ্বৰ গগৈৰ বিভিন্ন বঁটা, সম্বৰ্ধনা পত্ৰ (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "মোৰ দেউতাৰ আদৰ্শ বেলেগ আছিল, তেওঁ নিজৰ সা-সম্পত্তি নিজৰ ভায়েকক দি আহিছিল, কিন্তু আজি আমি বসবাস কৰা ভূমি ডোখৰৰে নাই ভূমিপট্টা । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোৰ দেউতাক ভূমিপট্টা দিয়াৰ কথা কৈ গৈছিল কিন্তু যোৰহাট পৌৰসভাৰ বাবে এয়া আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী নহ'ল । মোৰ দেউতাই জীৱিত কালতে ভূমিপট্টা লাভ কৰিব বুলি মই আশাবাদী ।"

আনহাতে ১০৬ বছৰীয়া খগেশ্বৰ গগৈয়েও থোকাথুকি মাতেৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিলে ।

