নগাঁও: আজি সমগ্ৰ দেশজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগতে প্ৰথমটো স্বাধীনতা দিৱসৰ স্মৃতি সুঁৱৰি ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত বহু কথাই ব্যক্ত কৰিলে নগাঁৱৰ একমাত্ৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীগৰাকীয়ে । নাম তেওঁৰ যতীন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা ।
স্বাধীনতা সংগ্ৰামত শ্বহীদবৰণ কৰা নগাঁৱৰ লক্ষীকান্ত হাজৰিকাৰ পুত্ৰ যতীন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা । শৈশৱকালতেই দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰা যতীন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাই স্কুললৈ যাবলৈ এৰি স্বাধীনতা সংগ্ৰামত কিদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেয়াও বিৱৰি ক'লে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী যতীন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাই ।
সম্প্ৰতি শয্যাগত বৰ্ষীয়ান মুক্তিযুঁজাৰু যতীন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা । কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কথা সুঁৱৰি যেন পূৰ্বৰ শক্তি ঘূৰাই পায় এইগৰাকী মুক্তিযুঁজাৰু যতীন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাই । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত নগাঁৱৰ একমাত্ৰ মুক্তিযুঁজাৰু যতীন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাই কয়, "তেতিয়া ইংৰাজে আমাৰ ওপৰত চলোৱা অত্যাচাৰ আমি সহ্য কৰিব পৰা নাছিলোঁ । যাৰ বাবে মোৰ পিতৃ লক্ষীকান্ত হাজৰিকাৰ লগতে বঢ়মপুৰৰ সেই সময়ৰ কেইবাৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি একগোট হৈ দৈনিক অনুষ্ঠিত কৰা সভাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি আৰম্ভ হোৱা স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আমিও অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ ।"
শৈশৱৰ কথা সুঁৱৰি তেওঁ কয়, "তেতিয়া আমাৰ খেলা-ধূলাৰ বয়স আছিল যদিও স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আমি ভালকৈ বুজি পাইছিলোঁ । যাৰ বাবে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ । স্বাধীনতাৰ বাবে য'তেই সভা-সমিতি হৈছিল আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । ঘৰৰ পৰাও আমাক বাধা দিয়া নাছিল । বহুবাৰ ব্ৰিটিছ সেনাৰ হাতত ধৰা পৰিছিলোঁ যদিও আমাক সৰু বুলি এৰি দিছিল । কিন্তু আমি দেশৰ এই সংগ্ৰামত ভালকৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ ।"
দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নিজ পিতৃৰ লগতে অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ মুঠ ৯ গৰাকীকৈ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীক ইংৰাজ সেনাই কিদৰে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল সেই স্মৃতিও ই টিভি ভাৰতৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত স্মৰণ কৰে এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান মুক্তিযুঁজাৰু যতীন্দ্ৰনাথ হজৰিকাই । স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বহু কথাই উল্লেখ কৰি মুক্তিযুঁজাৰু যতীন্দ্ৰনাথ হজৰিকাই ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত ১৯৪৭ চনৰ দেশৰ প্ৰথমটো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ স্মৃতিও সুঁৱৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰে ।
দেশৰ প্ৰথমটো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ কথা সুঁৱৰি মুক্তিযুঁজাৰু যতীন্দ্ৰনাথ হাজৰিকাই কয়, "১৯৪৭ চনৰ ১৪ আগষ্টৰ নিশাই ব্ৰিটিছে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছতেই বুজাব নোৱৰা এক স্ফূৰ্তি অনুভৱ কৰিছিলোঁ । আমি সকলো আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছিলোঁ । ১৫ আগষ্টৰ পুৱাই হাতে হাতে ত্ৰিৰংগা পতাকা লৈ ওলাই গৈছিলোঁ ।"
এনে বহু কথা সুঁৱৰি বহু কথাই কয় নগাঁৱৰ একমাত্ৰ জীৱিত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা শ্বহীদ লক্ষীকান্ত হাজৰিকাৰ পুত্ৰ যতীন্দ্ৰনাথ হাজৰিকাই । অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ আটাইকেইগৰাকী শ্বহীদৰ প্ৰতমূৰ্তি নগাঁও চহৰত একেলগে স্থাপন হোৱাৰ আশাটো পূৰণ নোহোৱাৰ আক্ষেপো প্ৰকাশ কৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী যতীন্দ্ৰনাথ হাজৰিকাই ।
স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নগাঁৱৰ অৱদান
ইংৰাজৰ অপশাসন ৰোধ কৰি স্বাধীনতা লাভৰ উদ্দ্যেশ্যে আৰম্ভ হোৱা স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অন্যতম অৱদান আছে মধ্য অসমৰ নগাঁৱৰ । দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নগাঁৱৰ কেইবাগৰাকীও বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ আহুতি দিছিল । অবিভক্ত নগাঁও জিলাখনৰ সহস্ৰাধিক লোক জড়িত হৈ পৰিছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ।
এই সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলা মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ সম্পাদক নীলৰঞ্জন শৰ্মাই ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত উল্লে্খ কৰা অনুসৰি, চৰকাৰী অনুসন্ধানকাৰী কমিটীৰ তথ্য অনুসৰি অবিভক্ত নগাঁও জিলাখনত ৩,৩২৫ গৰাকী মুক্তিযুঁজাৰু আছে । সম্প্ৰতি জিলাখনত যতীন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা নামৰ একমাত্ৰ মুক্তিযুঁজাৰুগৰাকীহে জীৱিত আছে । দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰা নগাঁও জিলাখনৰ তিনি সহস্ৰাধিক বৰেণ্য ব্যক্তিৰ ৯ গৰকাীয়ে প্ৰাণ আহুতিও দিছিল দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ।
স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জিলাখনৰ ৯ গৰাকী শ্বহীদ হৈছিল যদিও ঢেকীয়াজুলিতো আন এগৰাকী নগঞা মনবৰ নাথে শ্বহীদ বৰণ কৰিছিল । এনেস্থলত স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নগাঁৱৰ দহগৰাকী শ্বহীদ হোৱা বুলি দাবী কৰে নগাঁও জিলা মুক্তিয়ুঁজাৰু সন্থাৰ সম্পাদক নীলৰঞ্জন শৰ্মাই । বৰ্তমান নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননী, লক্ষীকান্ত হাজৰিকা, ঠগী সুত, বলো সুত, হেমৰাম বৰা, কোলাই কোচ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত শ্বহীদ হৈছিল ।
ইয়াৰ উপৰি বৰ্তমানৰ মৰিগাঁও জিলাৰ গুণাভিৰাম বৰদলৈ, তিলক ডেকা আৰু হেমৰাম পাটৰে শ্বহীদ বৰণ কৰিছিল ।