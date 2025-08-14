সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰ বুলি ক'লেই বিয়াল্লিছৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ কথাই ইতিহাস বহন কৰে । তেতিয়া আছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ভৰপক সময় ৷ ঔপনিবেশিক ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি চলিছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।
সেই সময়তে অৰ্থাৎ 1942 চনৰ 10 অক্টোবৰৰ মাজনিশা সৰুপথাৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা উজনিৰ ফালে মাত্ৰ কেইকিলোমটাৰমান দূৰত্বত সংঘটিত হয় এক ৰে’ল দুৰ্ঘটনা ।
ব্ৰিটিছ মিলিটেৰী ভৰ্তি এখন ৰে’ল লাইনচ্যুৎ হৈ বাগৰি পৰে শুকান নলা নামৰ স্থানত । অভিযোগ অনুসৰি, উক্ত ৰে’লখন বগৰাইছিল একাংশ চৰমপন্থাত বিশ্বাসী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে । এই অভিযোগতে অভিযুক্ত হ'বলগীয়া হৈছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ ৷
এই দুৰ্ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ব্ৰিটিছে মৃত্যুদণ্ড বিহিছিল শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক । সম্প্ৰতি সৰুপথাৰত আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল । আনহাতে, সৰুপথাৰ নগৰত আছে কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি । ইয়াৰ উপৰি ৰে'ল বগৰোৱা স্থানত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিসৌধ । লগতে মডেল ষ্টেচন নিৰ্মাণৰ পিছতেই সৰুপথাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ নাম কুশল কোঁৱৰ ষ্টেচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । পৰিয়ালৰ লোকেও সেয়াই আশা কৰিছে । ইফালে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত আছে কুশল কোঁৱৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ ।
দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ৭৮ বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । সমগ্ৰ দেশেই ১৫ আগষ্টত উদযাপন কৰিব ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । তেনে সময়তেই আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ গন্ধকৰৈস্থিত বাসগৃহত । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ২নং গন্ধকৰৈ গাঁৱত অৱস্থিত বাসগৃহত কেনে আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল সেয়া জানিবলৈ ।
কেনে আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল
কুশল কোঁৱৰৰ আছিল দুজন পুত্ৰ । খগেন কোঁৱৰ আৰু নগেন কোঁৱৰ । খগেন কোঁৱৰৰ ল'ৰা ৫ জন আৰু ছোৱালী ৫ গৰাকী । আনহাতে, নগেন কোঁৱৰৰ ল'ৰা দুজন । মৃদুল কোঁৱৰ হৈছে তেওঁৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ ।
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে নাতি মৃদুল কোঁৱৰৰ সাক্ষাৎকাৰ
১৯০৫ চনত এতিয়াৰ গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত ফৰকাটিং বালিজান গাঁৱত কুশল কোঁৱৰৰ জন্ম হৈছিল ৷ তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল সোণাৰাম কোঁৱৰ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কনকেশ্বৰী কোঁৱৰ ৷ ১৯৪২ চনৰ ৯ অক্টোবৰত সংঘটিত হোৱা সৰুপথাৰৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে অভিযুক্ত কৰি তেওঁক ১৯৪২ চনৰ ৩ নৱেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ।
তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলা বিচাৰত এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰি ১৫ জুন, ১৯৪৩ চনত মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি বিহা হৈছিল শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক ।
ৰে'ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা ঠাইত নিৰ্মাণ হ'ল স্মৃতিসৌধ
সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক সত্যব্ৰত দত্তই কয়, "এই স্থান হৈছে '৪২ৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিসৌধ । এই স্থানতেই কুশল কোঁৱৰক ব্ৰিটিছে ৰে'ল বগৰোৱাৰ অভিযোগত ফাঁচকাঠত ওলোমাইছিল । কুশল কোঁৱৰ প্ৰকৃততে দোষী আছিল নে নাছিল আমি নাজানো । কিন্তু এটা কথা জানো, সৰুপথাৰৰ নিচিনা এটা প্ৰত্যন্ত এলেকাৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত কুশল কোঁৱৰৰ নেতৃত্বত হাজাৰোধিক সেনানীয়ে যোগদান কৰিছিল বিপ্লৱৰ ৰণত । কৰিম অথবা মৰিম । মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসা নীতি সত্ত্বেও সৰুপথাৰৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনাই ব্ৰিটিছৰ বুকু কঁপাই দিছিল ।"