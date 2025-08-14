ETV Bharat / state

কেনে আছে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল - INDEPENDENCE DAY 2025

৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়ালে কি কয় ?

martyr Kushal Konwar
কেনে আছে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read

সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰ বুলি ক'লেই বিয়াল্লিছৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ কথাই ইতিহাস বহন কৰে । তেতিয়া আছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ভৰপক সময় ৷ ঔপনিবেশিক ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি চলিছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।

সেই সময়তে অৰ্থাৎ 1942 চনৰ 10 অক্টোবৰৰ মাজনিশা সৰুপথাৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা উজনিৰ ফালে মাত্ৰ কেইকিলোমটাৰমান দূৰত্বত সংঘটিত হয় এক ৰে’ল দুৰ্ঘটনা ।

কেনে আছে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল (ETV Bharat Assam)

ব্ৰিটিছ মিলিটেৰী ভৰ্তি এখন ৰে’ল লাইনচ্যুৎ হৈ বাগৰি পৰে শুকান নলা নামৰ স্থানত । অভিযোগ অনুসৰি, উক্ত ৰে’লখন বগৰাইছিল একাংশ চৰমপন্থাত বিশ্বাসী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে । এই অভিযোগতে অভিযুক্ত হ'বলগীয়া হৈছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ ৷

martyr Kushal Konwar
সৰুপথাৰ ৰে'ল লাইন (ETV Bharat Assam)

এই দুৰ্ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ব্ৰিটিছে মৃত্যুদণ্ড বিহিছিল শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক । সম্প্ৰতি সৰুপথাৰত আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল । আনহাতে, সৰুপথাৰ নগৰত আছে কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি । ইয়াৰ উপৰি ৰে'ল বগৰোৱা স্থানত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিসৌধ । লগতে মডেল ষ্টেচন নিৰ্মাণৰ পিছতেই সৰুপথাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ নাম কুশল কোঁৱৰ ষ্টেচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । পৰিয়ালৰ লোকেও সেয়াই আশা কৰিছে । ইফালে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত আছে কুশল কোঁৱৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ ।

দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ৭৮ বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । সমগ্ৰ দেশেই ১৫ আগষ্টত উদযাপন কৰিব ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । তেনে সময়তেই আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ গন্ধকৰৈস্থিত বাসগৃহত । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ২নং গন্ধকৰৈ গাঁৱত অৱস্থিত বাসগৃহত কেনে আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল সেয়া জানিবলৈ ।

martyr Kushal Konwar
কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিসৌধ (ETV Bharat Assam)

কেনে আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল

কুশল কোঁৱৰৰ আছিল দুজন পুত্ৰ । খগেন কোঁৱৰ আৰু নগেন কোঁৱৰ । খগেন কোঁৱৰৰ ল'ৰা ৫ জন আৰু ছোৱালী ৫ গৰাকী । আনহাতে, নগেন কোঁৱৰৰ ল'ৰা দুজন । মৃদুল কোঁৱৰ হৈছে তেওঁৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ ।

martyr Kushal Konwar
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ (ETV Bharat Assam)

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে নাতি মৃদুল কোঁৱৰৰ সাক্ষাৎকাৰ

১৯০৫ চনত এতিয়াৰ গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত ফৰকাটিং বালিজান গাঁৱত কুশল কোঁৱৰৰ জন্ম হৈছিল ৷ তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল সোণাৰাম কোঁৱৰ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কনকেশ্বৰী কোঁৱৰ ৷ ১৯৪২ চনৰ ৯ অক্টোবৰত সংঘটিত হোৱা সৰুপথাৰৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে অভিযুক্ত কৰি তেওঁক ১৯৪২ চনৰ ৩ নৱেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ।

martyr Kushal Konwar
কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিসৌধ (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলা বিচাৰত এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰি ১৫ জুন, ১৯৪৩ চনত মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি বিহা হৈছিল শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক ।

martyr Kushal Konwar
কুশল কোঁৱৰৰ ঘৰখন (ETV Bharat Assam)

ৰে'ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা ঠাইত নিৰ্মাণ হ'ল স্মৃতিসৌধ

সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক সত্যব্ৰত দত্তই কয়, "এই স্থান হৈছে '৪২ৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিসৌধ । এই স্থানতেই কুশল কোঁৱৰক ব্ৰিটিছে ৰে'ল বগৰোৱাৰ অভিযোগত ফাঁচকাঠত ওলোমাইছিল । কুশল কোঁৱৰ প্ৰকৃততে দোষী আছিল নে নাছিল আমি নাজানো । কিন্তু এটা কথা জানো, সৰুপথাৰৰ নিচিনা এটা প্ৰত্যন্ত এলেকাৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত কুশল কোঁৱৰৰ নেতৃত্বত হাজাৰোধিক সেনানীয়ে যোগদান কৰিছিল বিপ্লৱৰ ৰণত । কৰিম অথবা মৰিম । মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসা নীতি সত্ত্বেও সৰুপথাৰৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনাই ব্ৰিটিছৰ বুকু কঁপাই দিছিল ।"

লগতে পঢ়ক :৬০ বছৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে দেউতাই - INDEPENDENCE DAY 2025
লগতে পঢ়ক :পাৰ্থ সাৰথি মহন্তলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশিষ্ট সেৱা পদক; অসম আৰক্ষীৰ আৰু কোনে লাভ কৰিলে পদক ? - INDEPENDENCE DAY 2025

সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰ বুলি ক'লেই বিয়াল্লিছৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ কথাই ইতিহাস বহন কৰে । তেতিয়া আছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ভৰপক সময় ৷ ঔপনিবেশিক ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি চলিছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।

সেই সময়তে অৰ্থাৎ 1942 চনৰ 10 অক্টোবৰৰ মাজনিশা সৰুপথাৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা উজনিৰ ফালে মাত্ৰ কেইকিলোমটাৰমান দূৰত্বত সংঘটিত হয় এক ৰে’ল দুৰ্ঘটনা ।

কেনে আছে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল (ETV Bharat Assam)

ব্ৰিটিছ মিলিটেৰী ভৰ্তি এখন ৰে’ল লাইনচ্যুৎ হৈ বাগৰি পৰে শুকান নলা নামৰ স্থানত । অভিযোগ অনুসৰি, উক্ত ৰে’লখন বগৰাইছিল একাংশ চৰমপন্থাত বিশ্বাসী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে । এই অভিযোগতে অভিযুক্ত হ'বলগীয়া হৈছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ ৷

martyr Kushal Konwar
সৰুপথাৰ ৰে'ল লাইন (ETV Bharat Assam)

এই দুৰ্ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ব্ৰিটিছে মৃত্যুদণ্ড বিহিছিল শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক । সম্প্ৰতি সৰুপথাৰত আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল । আনহাতে, সৰুপথাৰ নগৰত আছে কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি । ইয়াৰ উপৰি ৰে'ল বগৰোৱা স্থানত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিসৌধ । লগতে মডেল ষ্টেচন নিৰ্মাণৰ পিছতেই সৰুপথাৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ নাম কুশল কোঁৱৰ ষ্টেচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । পৰিয়ালৰ লোকেও সেয়াই আশা কৰিছে । ইফালে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত আছে কুশল কোঁৱৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ ।

দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ৭৮ বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰি ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । সমগ্ৰ দেশেই ১৫ আগষ্টত উদযাপন কৰিব ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । তেনে সময়তেই আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ গন্ধকৰৈস্থিত বাসগৃহত । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ ২নং গন্ধকৰৈ গাঁৱত অৱস্থিত বাসগৃহত কেনে আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল সেয়া জানিবলৈ ।

martyr Kushal Konwar
কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিসৌধ (ETV Bharat Assam)

কেনে আছে কুশল কোঁৱৰৰ পৰিয়াল

কুশল কোঁৱৰৰ আছিল দুজন পুত্ৰ । খগেন কোঁৱৰ আৰু নগেন কোঁৱৰ । খগেন কোঁৱৰৰ ল'ৰা ৫ জন আৰু ছোৱালী ৫ গৰাকী । আনহাতে, নগেন কোঁৱৰৰ ল'ৰা দুজন । মৃদুল কোঁৱৰ হৈছে তেওঁৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ ।

martyr Kushal Konwar
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ (ETV Bharat Assam)

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে নাতি মৃদুল কোঁৱৰৰ সাক্ষাৎকাৰ

১৯০৫ চনত এতিয়াৰ গোলাঘাট জিলাৰ অন্তৰ্গত ফৰকাটিং বালিজান গাঁৱত কুশল কোঁৱৰৰ জন্ম হৈছিল ৷ তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল সোণাৰাম কোঁৱৰ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কনকেশ্বৰী কোঁৱৰ ৷ ১৯৪২ চনৰ ৯ অক্টোবৰত সংঘটিত হোৱা সৰুপথাৰৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে অভিযুক্ত কৰি তেওঁক ১৯৪২ চনৰ ৩ নৱেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ।

martyr Kushal Konwar
কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিসৌধ (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলা বিচাৰত এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰি ১৫ জুন, ১৯৪৩ চনত মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি বিহা হৈছিল শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰক ।

martyr Kushal Konwar
কুশল কোঁৱৰৰ ঘৰখন (ETV Bharat Assam)

ৰে'ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা ঠাইত নিৰ্মাণ হ'ল স্মৃতিসৌধ

সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক সত্যব্ৰত দত্তই কয়, "এই স্থান হৈছে '৪২ৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ স্মৃতিসৌধ । এই স্থানতেই কুশল কোঁৱৰক ব্ৰিটিছে ৰে'ল বগৰোৱাৰ অভিযোগত ফাঁচকাঠত ওলোমাইছিল । কুশল কোঁৱৰ প্ৰকৃততে দোষী আছিল নে নাছিল আমি নাজানো । কিন্তু এটা কথা জানো, সৰুপথাৰৰ নিচিনা এটা প্ৰত্যন্ত এলেকাৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত কুশল কোঁৱৰৰ নেতৃত্বত হাজাৰোধিক সেনানীয়ে যোগদান কৰিছিল বিপ্লৱৰ ৰণত । কৰিম অথবা মৰিম । মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসা নীতি সত্ত্বেও সৰুপথাৰৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনাই ব্ৰিটিছৰ বুকু কঁপাই দিছিল ।"

লগতে পঢ়ক :৬০ বছৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে দেউতাই - INDEPENDENCE DAY 2025
লগতে পঢ়ক :পাৰ্থ সাৰথি মহন্তলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশিষ্ট সেৱা পদক; অসম আৰক্ষীৰ আৰু কোনে লাভ কৰিলে পদক ? - INDEPENDENCE DAY 2025

For All Latest Updates

TAGGED:

MARTYR KUSHAL KONWARQUITE INDIA MOVEMENTশ্বহীদ কুশল কোঁৱৰইটিভি ভাৰত অসমINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

নাৰ্চাৰী, মীনৰ পৰা হাঁহ পালনলৈ; সকলোতে পাৰ্গত এইজন উচ্চশিক্ষিত যুৱক

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত শুনো আহক এইসমূহ দেশপ্ৰেমমূলক গীত

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.