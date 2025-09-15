জনজাতিকৰণ-ষষ্ঠ অনুসূচিভুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ

জনজাতিকৰণ-ষষ্ঠ অনুসূচিভুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ
''আমাক এচি কোঠাৰ আলোচনা নালাগে, লাগে জনজাতিকৰণ, ষষ্ঠ অনুসূচিভুক্ত স্বায়ত্তশাসন ।" ক্ষোভ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ।
Published : September 15, 2025 at 3:49 PM IST
তিনিচুকীয়া: মৰাণ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিক আন্দোলন ৷ ইতিমধ্যে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ কেউটা সংগঠনৰ সহযোগত তিনিচুকীয়া জিলাৰ তালাপ, কাকপথাৰ, মাৰ্ঘেৰিটা আৰু তিনিচুকীয়াত ধাৰাবাহিক জোঁৰ সমদল উলিওৱাৰ পাছত সোমবাৰে পুৱা ৫ বজাৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আৰম্ভ কৰিছে অনিৰ্দিষ্টকালীন অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৷
তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা ৰপ্তানি হোৱা তেল, কয়লা, চাহ, কাঠ ইত্যাদি সম্পদৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰিছে ৷ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ ফৰ’লেণ্ড পথত শ শ মালবাহী বাহনৰ লানি নিচিঙা শাৰী হোৱাৰ লগতে তেলৰ খাদ, গেছ প্লাল্টসমূহ বন্ধ কৰিছে মৰাণ জনগণে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে চাৰিটা স্থানত ২০ সহশ্ৰাধিক মৰাণ জনগণে বিশাল জোঁৰ সমদল বাহিৰ কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ কঁপাই তুলিছিল মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে ৷ ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভূমিপুত্ৰ মৰাণ সকলৰ জনজাতিকৰণৰ সাংবিধানিক মৰ্যাদা আৰু ষষ্ঠ অনুসূচিভুক্ত স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান নকৰিলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়কান্ত মৰাণে কয়, "দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেতিয়া ২০১৪ চনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া মৰাণসকলক জনজাতিকৰণ কৰা হ’ব বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল; কিন্তু আজি ১০ বছৰে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে । তাৰ লগতে মৰাণ জনগণে যেতিয়া আন্দোলন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আলোচনালৈ মাতি এচি কোঠাত চাহ খুৱাই জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে; কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতিয়েই হৈ ৰ’ল । আমাক এচি কোঠাৰ আলোচনা নালাগে, লাগে জনজাতিকৰণ, ষষ্ঠ অনুসূচিভুক্ত স্বায়ত্তশাসন ।"
মৰাণসকলক কেতিয়া জনজাতিৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ’ব সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্টকৈ ক'বলৈ দাবী জনাই তেওঁ কয়, "আমাক লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক আমাক কেতিয়া প্ৰদান কৰিব ষষ্ঠ অনুসূচিভুক্ত স্বায়ত্তশাসন । অন্যথা আমাৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে আৰু এই আন্দোলন ধাৰাবাহিকভাৱে চলিব । ইফালে, দুদিনীয়াকৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটোত কোনো মন্তব্য নকৰাত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে মৰাণ জনগণই সৰৱ হৈ ২৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি মৰাণসকলক জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰে তেন্তে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ সমান্তৰালভাৱে গাঁৱে-ভূঞে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাব ।"
মৰাণসকলক জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰা পৰ্যন্ত মৰাণ অধ্যুষিত অঞ্চলত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাটো নিষিদ্ধ কৰি তুলিব বুলি তেওঁ সকীয়াই দিয়ে ।