শ্যামকানু মহন্ত-সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জাতীয় সংগঠনৰ

মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰে জড়িত লোকসকলক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে আছুকে ধৰি অসমৰ জাতীয় সংগঠনে ।

Zubeen Garg death case
শ্যামকানু মহন্ত-সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জাতীয় সংগঠনৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2025 at 5:00 PM IST

যোৰাহাট : "শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । তেওঁলোকে অক্ষমনীয় অপৰাধ কৰিছে । তেওঁলোকে যাতে আইনৰ সুৰুঙাৰে সাৰি যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।" যোৰহাটত অনুষ্ঠিত মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু ১৩ দিনীয়া আদ্যশ্ৰাদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ।

লগতে তেওঁ কয়, "ছিংগাপুৰত নাৱত উঠি অসমীয়া সমাজৰ যিসকলে হাঁহি ধেমালি কৰি সেই দৃশ্য চাই আছিল সেইসকলক চোঁচৰাই অসমলৈ লৈ আহিব লাগে । কাৰণ চিকিৎসকে জুবিনক জুই আৰু পানীৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ কৈছিল । সকলো দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাব লাগিব । সেয়া ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ লগতে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক যাতে দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পায় । এই ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । যেতিয়ালকৈ জুবিন গাৰ্গে আৰু অসমবাসীয়ে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ ।"

শ্যামকানু মহন্ত-সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জাতীয় সংগঠনৰ

অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ সভাপতি পলাশ চাংমাইও কয়, "দিল্লীৰ পৰা মূল অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত হোৱা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু চিআইডি কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে । সেয়েহে এই দুয়োজনক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰি ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগিব । আনহাতে মূল অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত হোৱা শ্যামকানু মহন্তৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান আছিল আৰু এতিয়াও আন এক উচ্চ পদত কৰ্মৰত হৈ আছে, সেয়েহে তদন্ত নিৰপেক্ষ হোৱাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে ।"

আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত ছিংগাপুৰত থকা যিকেইজন প্ৰবাসী অসমীয়াই উপলুঙা মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোককো আইনৰ আওতালৈ আনিব লাগে বুলি দাবী জনাই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

তেওঁ লগতে কয়, "যোৰহাটবাসীয়ে বিচাৰিছিল জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য যোৰহাটত হোৱাটো কিন্তু সেয়া নহ'ল । সেয়েহে যোৰহাটত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰাৰ বাবে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানসম্পন্ন জুবিন গাৰ্গ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ।" আনহাতে জুবিন গাৰ্গক লৈ এতিয়া বেপাৰ নচলিব আৰু জুবিনৰ সৃষ্টিৰাজিৰ কপিৰাইটসমূহ যাৰ হাতত আছে সেয়া গৰিমা গাৰ্গক দিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।

ইফালে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰে কয়, "শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বাবে আমি এগৰাকী জাতীয় সম্পদক হেৰুৱালো, সেয়েহে এই দুয়োজনৰ শাস্তি টাইপা দৰে ৰাইজেও বিচাৰিছে, দুয়োজনকে ফাঁচি দিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া আদ্যশ্ৰাদ্ধ, যোৰহাটত চিতাভস্মত পত্নীৰ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

