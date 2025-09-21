ETV Bharat / state

''মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই''; সৰুসজাইৰ জনসমুদ্ৰত প্ৰতিধ্বনি

জনসমুদ্ৰত পৰিণত সৰুসজাইত জুবিন গাৰ্গক তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰ মাজেৰে জীয়াই ৰাখিবলৈ আহ্বান গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ।

গুৱাহাটী : “মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই ৷ মই মুক্ত ৷” অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মুখৰ এইশাৰী আপোনাৰ তেনেই পৰিচিত বাক্য । চিনেমাই-মঞ্চই সদায় চিঞৰি চিঞৰি কৈ অহাৰ দৰেই জুবিন গাৰ্গৰ শেষ যাত্ৰাতো যেন প্ৰতিধ্বনিত হ’ল এই বাক্যশাৰী । জাতি-বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে জুবিন গাৰ্গক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ প্ৰখৰ ৰ’দ, দোপালপিতা বৰষুণ নেওচি হিলদল ভাঙি ওলাই আহিল হাজাৰ-হাজাৰ লোক ।

জনতাৰ এই মৰম দেখি দুখৰ মাজতো জুবিনৰ এই সাৰ্বজনীন, সাম্প্ৰদায়িকতা বিৰোধী জীৱন দৰ্শন সুঁৱৰিলে তেওঁৰ সহধৰ্মিনী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, “জুবিনে সকলো সদায় একেলগ হৈ থকাটো বিচাৰে । সদায় শান্তিৰে তেওঁ সংস্কৃতিৰ বাট মুকলি কৰিব বিচাৰে । আৰু আজি দেখিছো ইমান জাতি-জনগোষ্ঠী, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথা যিমান চলি নাথাকক কিয়, সকলোৱে আজি যি ধৰণে তেওঁক সন্মান জনাইছে, অসমত আকৌ কেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম নাজানো ।“

কাহিলীপাৰাৰ নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা সৰুসজাইলৈ শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ নিয়াৰ পিছত উপস্থিত ৰাইজ আৰু অসমবাসীক উদ্দেশ্যি দেওবাৰে এইদৰে মন্তব্য কৰিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । অসমবাসী আৰু হিলদল ভাঙি ওলাই অহা ৰাইজক ধন্যবাদ জনায় ।

তেওঁ লগতে ক’লে, “আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো । আজি জুবিন থকা হ’লে ইমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ-আদৰ দেখি তেওঁ আপোনালোকক কৃতজ্ঞতাই জনালেহেঁতেন। কিন্তু তেওঁ এতিয়া শব্দৰে একো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে ৷ গতিকে তেওঁৰ হৈ মই আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ।”

আপোনালোকে তেওঁক জীয়াই ৰাখিব মই জানো:

জুবিন গাৰ্গক তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰ মাজেৰে যে অসমৰ জনতাই জীয়াই ৰাখিব সেই লৈ দৃঢ় আশাবাদী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ থোকাথুকি মাতেৰে সৰুসজাইত তেওঁ কয়, “অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি আপোনালোক একগোট হৈছেহি তেওঁক পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ৷ তেওঁ থকা সময়ত আপোনালোকে যিমান প্ৰাপ্য তাতকৈ বহু বেছি দিছে । সেই কাৰণেই যিমানখিনি এশ বছৰতো মানুহে কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ত্ৰিশ বছৰত তাতকৈয়ো বেছি কাম কৰিব পাৰিছে । এতিয়া আপোনালোকৰ মাজতেই তেওঁৰ সকলোখিনি সৃষ্টি থাকিব ৷ আপোনালোকে তেওঁক জীয়াই ৰাখিব, মই জানো । সেইখিনি মোৰ বিশ্বাস আছে ।”

“আজি যি ধৰণে তেওঁক সন্মান জনাইছে, অসমত আকৌ কেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম নাজানো; কিন্তু যিমানখিনি মৰম আপোনালোকে দিছে, মই জানো জুবিনে কায়িকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল’লেও তেওঁৰ আত্মাই কৃতজ্ঞতা জনাইছে ৷” এইদৰে মন্তব্য় কৰিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।

তেওঁ আৰু কয়, “তেওঁ অসম আৰু অসমীয়াক ভাল পায়, আমাৰ মাজত জুবিন সদায় থাকিব ৷ সকলোৱে যাতে শৃংখলাবদ্ধ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় তাৰ বাবে আহ্বান জনালো । আপোনালোকৰ মাজতে জুবিন সদায় থাকিব ।”

