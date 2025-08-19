সাংবাদিক মানিক ৰয়ৰ প্ৰতিবেদন...
গুৱাহাটী: এটা দুমহলীয়া সৰু ঘৰ । ওপৰৰ মহলাত আছে দুটা কোঠা আৰু এখন দীঘলীয়া বাৰান্দা । দুই মহলীয়া যদিও ঘৰটো কোনো অট্টালিকা সদৃশ নহয় । এটা যুগৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা দুমহলীয়া ঘৰটো বাঁহ-বেত, কাঠ আৰু মাটিৰে নিৰ্মিত তাহানিৰে অসম আৰ্হিৰ ঘৰ ।
এই ঘৰটোৰ তলৰ অংশ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও ওপৰৰ কোঠা দুটা সেই তাহানিৰ দৰেই ৰখা হৈছে । অৱশ্যে মজিয়াখন পূৰ্বতে মাটিৰ আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মেৰামতি কৰি নতুন ৰূপ দিয়া হয় । বাকী সকলো অংশ তাহানিৰ দৰেই আছে ।
এই ঘৰটোৰ এনেদৰে বৰ্ণনা কৰাৰ আঁৰত এটা বিশেষ কাৰণ আছে । কাৰণটো হৈছে যে এই ঘৰটোৱে এক গৌৰৱোজ্বল ইতিহাসৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আছে । এই বিশেষ ঘৰটো আছে বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ পবিত্র ভূমি নীলাচল পাহাৰৰ একেবাৰে শীৰ্ষত । এটা যুগ অতিক্ৰম কৰা এই ঘৰটো বিশেষভাৱে 'বিশেষ' । ঘৰটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এগৰাকী বিশ্ব বিখ্যাত মহান মনীষীৰ স্মৃতি ।
হয়, ঠিকেই ধৰিব পাৰিছে । বিশ্ববিখ্যাত সন্ন্যাসী, দাৰ্শনিক, মহান মনীষী স্বামী বিবেকানন্দৰ কথাই কোৱা হৈছে । যিগৰাকী মহান মনীষী ১৯০১ চনৰ ১৭ এপ্ৰিলত মাতৃৰ সৈতে কামাখ্যা ধামলৈ আহিছিল আৰু দুই পাণ্ডা ভাতৃ ক্ৰমে লক্ষীকান্ত শৰ্মা আৰু শিৱকান্ত শৰ্মাৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল । তেওঁলোকৰ ঘৰত স্বামী বিবেকান্দই নিজ মাতৃৰ সৈতে তিনিদিন কটাইছিল ।
এই প্ৰতিবেদনত স্বামী বিবেকানন্দই মাতৃৰ সৈতে মা কামাখ্যা ধামলৈ আহি তিনিদিন থাকি যোৱা 'বিশেষ' ঘৰটোৰ বিষয়ে ক'ব বিচৰা হৈছে । এই প্ৰতিবেদন পাণ্ডা লক্ষীকান্ত শৰ্মা আৰু শিৱকান্ত শৰ্মাৰ বংশৰ তথা পৰিয়ালৰ লোক আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাংলা বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড৹ প্ৰশান্ত চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷
কামাখ্যা ধামত স্বামী বিবেকানন্দ
আজিৰ পৰা প্ৰায় ১২৪ বছৰ পূৰ্বে অসমলৈ আহিছিল বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ মহান মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ । যিগৰাকী মহান মনীষীয়ে দৰ্শন কৰিছিল ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ মা কামাখ্যা মন্দিৰ । স্বামী বিবেকানন্দই ১৯০১ চনৰ এপ্ৰিল মাহত অসম ভ্রমণলৈ আহিছিল । তেওঁৰ সৈতে মাতৃ ভূৱনেশ্বৰী দেৱীও আহিছিল । মূলতঃ মাতৃৰ কামাখ্যা দৰ্শন আছিল ভ্ৰমণৰ অভিপ্ৰায় ।
কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাংলা বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড৹ প্ৰশান্ত চক্ৰৱৰ্তীয়ে জনোৱা মতে স্বামী বিবেকানন্দ মাতৃৰ সৈতে কলকাতাৰ পৰা ঢাকা আৰু ঢাকাৰ পৰা নদীপথেৰে উজাই ধুবুৰীলৈ আহিছিল । ধুবুৰীত এটা নিশা কটাই স্বামী বিবেকানন্দ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল । গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰৰ ডনবস্কো গীৰ্জাৰ কাষত কলেজ হোষ্টেল ৰোডত পুৰণি অসম আৰ্হিৰ এটা ঘৰ আছিল আৰু স্বামীজী তাতেই আছিল । বৰ্তমানে তাত আৰক্ষীৰ কাৰ্যালয় । তাৰ পৰা স্বামীজী ১৯০১ চনৰ ১৭ এপ্ৰিলত কামাখ্যালৈ আহিছিল আৰু তিনিদিন কামাখ্যাত আছিল ।
কামাখ্যাৰ সৌভাগ্য কুণ্ডৰ পিছফালে টিলাৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰত লক্ষীকান্ত আৰু শিৱকান্ত শৰ্মা পাণ্ডাৰ ঘৰত অতিথি হৈ আছিল বিশ্ববিখ্যাত সন্ন্যাসীগৰাকী । স্বামীজী আৰু তেখেতৰ মাতৃ থকা দুটা সৰু কোঠালীৰ ঘৰটো আজিও আছে । লক্ষীকান্ত আৰু শিৱকান্ত শৰ্মা পাণ্ডাৰ পৰিয়ালৰ লোকে আজিও সেই স্মৃতি সযতনে ৰাখিছে । স্বামীজী মাতৃৰ সৈতে থকা সেই কোঠা উপাসনাৰ স্থল হিচাপে পবিত্র কৰি ৰখা হৈছে ।
স্বামীজী থকা বিশেষ ঘৰটোৰ বৰ্তমানৰ কিছু আভাস
স্বামী বিবেকান্দৰ স্মৃতি বিজড়িত ঘৰটোৰ সন্ধানত আমি যেতিয়া গৈছিলো, তেতিয়া আমি লগ পাইছিলো লক্ষীকান্ত আৰু শিৱকান্ত শৰ্মা পাণ্ডাৰ পৰিয়ালৰ গীতাঞ্জলী দেৱীক । তেওঁ মাতৃৰ সৈতে ঘৰটোত থাকে । পৰিয়ালটোত বৰ্তমান কোনো পুৰুষ নাই । পাঁচগৰাকী ছোৱালীৰ চাৰিগৰাকীৰ ইতিমধ্যে বিবাহ হৈছে । গীতাঞ্জলী দেৱী মাকৰ সৈতে থাকে ।
তেওঁলোকে ঘৰটোৰ তলৰ অংশত নিৰ্মাণ কৰা কোঠাত থাকে আৰু ওপৰৰ বিশেষ কোঠা দুটা সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে । যিটো কোঠাত স্বামী বিবেকানন্দ আছিল ।
কোঠাটোত স্বামী বিবেকানন্দৰ ফটো তেওঁলোকে আৰাধ্য দেৱতাৰ লগত ৰাখি ভগৱানৰ দৰে পূজা-অৰ্চনা কৰে । আমি যেতিয়া গীতাঞ্জলী দেৱীক সাক্ষাৎ কৰিছিলো, তেতিয়া তেওঁ সেই বিশেষ ঘৰটোৰ কোঠা ভিডিঅ' বা ফটো সংগ্ৰহৰ বাবে খুলি দিছিল । কিন্তু তেওঁ কেমেৰাৰ সন্মুখত কোনো কথা ক'ব বিচৰা নাছিল ।
প্ৰথমতে একো ক'বলৈ বিচৰা নাছিল যদিও পাছত আমাৰ লগত কিছু কথা পাতিছিল যদিও কেমেৰাৰ আগত কোনো কথা প্ৰকাশ নকৰিলে । তাৰো এক বিশেষ কাৰণ আছে । তেওঁলোকে স্বামী বিবেকানন্দৰ স্মৃতি সযতনে ৰখিবলৈ যাওঁতে যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।
কিয় ক্ষোভিত আৰু শংকিত পৰিয়ালটো
স্বামী বিবেকানন্দৰ সেই পুণ্যস্মৃতি ধন্য গৃহৰ ধূলি শিৰত ল'বলৈ দেশ-বিদেশৰ পণ্ডিত-গৱেষকসকল ইয়ালৈ আহে । তাৰে বেছি ভাগেই বিদেশী । কিছুবছৰ পূৰ্বে এজন বাঙালী তথাকথিত পণ্ডিত কলকাতাৰ পৰা আহিছিল । তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল যিকোনো উপায়েৰে স্বামীজীয়ে লিখা মূল প্ৰশংসাপত্ৰখন হস্তগত কৰি লৈ যোৱা । কিন্তু সেই উদ্দেশ্য পূৰণ নোহোৱাত সেই বাঙালী লোকজনে পাণ্ডাৰ পৰিয়ালটোৰ ওপৰত ভুৱা এটা গোচৰ ৰুজু কৰি হাৰাশাস্তি কৰিছিল ।
মিছাতে পৰিয়ালটোৱে যথেষ্ট মানসিক অশান্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল । সেই ঘটনাৰ পাছৰে পৰা পৰিয়ালটোৱে মুকলিকৈ কথা ক'বলৈ শংকাবোধ কৰে । তাতে পৰিয়ালটোত নাই কোনো পুৰুষ লোক ৷ তেনেস্থলত স্বাভাৱিকতে ঘৰখনলৈ অহা অচিনাকী লোকক বিশ্বাস কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে টান । যাৰ বাব তেওঁলোকে কোনো কথা মুকলিকৈ ক'ব নিবিচাৰে ।
গীতাঞ্জলী দেৱীয়ে কয় যে তেওঁলোকক কাৰো সহায় নালাগে । যিমান দিনলৈ পাৰে তেওঁলোকে স্বামীজী থকা ঘৰটো এনেদৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব । পাছলৈ কি হয় তেওঁলোকে নাজানে । ইফালে স্বামীজীয়ে নিজ হাতে লিখা প্ৰশংসা পত্রখন বৰ্তমান ক'ত আছে, সেই কথা স্পষ্টভাৱে নজনালে গীতাঞ্জলী দেৱীয়ে ।
স্বামীজীৰ পুণ্যস্মৃতি ধন্য এই গৃহ শতাব্দী প্ৰাচীন । কিন্তু প্ৰাচীন এই গৃহটো জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে । সংৰক্ষণৰ অভাৱত যিকোনো দিন জহি-খহি যাব পাৰে সেই আপুৰুগীয়া ঘৰটো, বিশেষকৈ স্বামীজী থকা কোঠাটো ।
অসমলৈ কেনেকৈ আহিছিল স্বামী বিবেকানন্দ
১৯০১ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ কথা । মাতৃ ভূৱনেশ্বৰী দেৱীৰ সৈতে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে আহিছিল স্বামী বিবেকানন্দ । কলকাতাৰ পৰা ঢাকা হৈ নাৱেৰে অসমলৈ আহিছিল স্বামীজী । ঢাকাৰ পৰা নদীপথেৰে ধুবুৰীলৈ আহি এটা নিশা কটাই স্বামী বিবেকানন্দ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ।
গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰৰ ডনবস্কো গীৰ্জাৰ কাষত কলেজ হোষ্টেল ৰোডত থকা পুৰণি অসম আৰ্হিৰ ঘৰ এটাত আছিল স্বামীজী । বৰ্তমান সেই ঘৰটোৰ কোনো অস্তিত্ব নাই আৰু তাৰ ঠাইত আছে আৰক্ষীৰ কাৰ্যালয় । তাৰ পৰা স্বামীজী ১৯০১ চনৰ ১৭ এপ্ৰিলত কামাখ্যালৈ আহি তিনিদিন আছিল ।
স্বামীজী থকা ঘৰটোৰ গৰাকী আছিল লক্ষীকান্ত শৰ্মা আৰু শিৱকান্ত শৰ্মা পাণ্ডা । দুই ভাতৃৰ আতিথ্যত আছিল স্বামীজী । মাতৃসহ স্বামী বিবেকানন্দ তিনি দিন থাকি যোৱা সেই ঘৰটো এতিয়া লক্ষীকান্ত শৰ্মা আৰু শিৱকান্ত শৰ্মাৰ বংশধৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে । শতিকা পুৰণি স্বামী বিবেকানন্দৰ স্মৃতি বিজড়িত ঘৰটোৰ কথা বহুতেই নাজানে । ঘৰটোৰ কথা আনকি কামাখ্য মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত বেছিসংখ্যক লোকেই অৱগত নহয় ।
সহজ নাছিল ঘৰটোৰ সন্ধান
দুদিন যোৱাৰ পাছত আমি সেই বিশেষ ঘৰটোৰ সাক্ষী হৈছিলো । প্ৰথম দিনা বহুত সোধ-পোছ কৰাৰ পাছত, বহু সময় ঘূৰি-ফূৰাৰ পাছত আমি ঘৰটোৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিলো যদিও কথা ক'ব পৰাকৈ কাৰো সাক্ষাৎ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলো । ঘৰটোত এগৰাকী বৃদ্ধাক পাইছিলো যদিও তেখেতে কোনো ধৰণৰ কথা পাতিব বিচৰা নাছিল ।
ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ বন্ধৰ দিন এটাত যাওতে পৰিয়ালৰ লোকৰ সাক্ষাৎ পাইছিলো । কলিং বেল বজোৱাৰ লগে লগে ওলাই আহিছিল এগৰাকী যুৱতী, নাম গীতাঞ্জলী দেৱী । আমি আমাৰ যোৱাৰ উদ্দেশ্য কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ভিতৰলৈ সোমাই ওপৰৰ ঘৰটো খুলি দিছিল । আমি কাঠৰ ছিৰিৰে ওপৰলৈ উঠি গৈ কোঠাটোত প্ৰৱেশ কৰিলো ।
আমি কোঠাটোত সোমোৱাৰ পাছত তেওঁ আঁতৰি গৈছিল । আমাৰ লগত বৰ বেছি কথা পতা নাছিল । কোঠাটোৰ ভিতৰত আছিল এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ । স্বামী বিবেকানন্দৰ ফটো আৰাধ্য দেৱতাৰ শাৰীত ৰাখি পূজা-অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল । দৈনিক পৰিয়ালটোৱে তাত চাকি-বন্তি জ্বলায় । যুৱতীগৰাকী অৰ্থাৎ গীতাঞ্জলী দেৱী লক্ষীকান্ত শৰ্মা আৰু শিৱকান্ত শৰ্মাৰ বংশধৰ ।
ক'ত আছে স্বামীজীয়ে দিয়া আপুৰুগীয়া পত্রখন
স্বামীজীৰ স্মৃতি বিজড়িত ঘৰটো চাবলৈ দেশ-বিদেশৰ বহু লোক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহে । কেৱল বিবেকানন্দ থাকি যোৱা সেই ঘৰটো চাবলৈ । স্বামী বিবেকানন্দই ঘৰটোত থাকি আৰু লক্ষীকান্ত শৰ্মা আৰু শিৱকান্ত শৰ্মা পাণ্ডাৰ আতিথ্যত বাৰুকৈ মুগ্ধ হৈছিল । যাৰ বাবে যোৱাৰ সময়ত স্বামী বিবেকানন্দই দুই ভাতৃক এখন প্ৰশংসা পত্ৰ নিজ হাতে লিখি দি গৈছিল । সেই প্ৰশংসা পত্রখনৰ কথাখিনি কামাখ্যা চৌহদত এটা স্তম্ভত লিপিবদ্ধ হৈ আছে । সেই পত্রখন পৰিয়ালটোৰ সম্পত্তি আছিল ।
কিন্তু সেই সম্পত্তিত চকু পৰিছিল এজন লোকৰ । এবাৰ এজন বঙালী তথাকথিত ভদ্ৰলোক কলকাতাৰ পৰা তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছিল । সেই পত্ৰখন দেখি তেওঁ যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত সেইখন বিচাৰিছিল । পৰিয়ালৰ লোকে দিব নিবিচৰাত তেওঁ উভতি গৈ ফোনত বাৰে বাৰে সেইখন দিবলৈ অনুৰোধ আৰু একপ্ৰকাৰ দাবী কৰিছিল ।
আনকি তেওঁ ধন দিয়াৰ প্ৰলোভনো দিছিল । কিন্তু পৰিয়ালটো কোনো কাৰণতে মান্তি হোৱা নাছিল । তাৰ পাছত হঠাৎ এদিন ঘৰখনলৈ আৰক্ষীৰ লোক আহিছিল । সেই চিঠিখনক কেন্দ্ৰ কৰি কলকাতাৰ লোকজনে এটা ভুৱা গোচৰ জাপি দিছিল । তাৰপিছৰ পৰাই সেই বিশেষ পত্রখন চাব পৰা অৱস্থাত নাই ।
চিঠিখন সন্দৰ্ভত গীতাঞ্জলী দেৱীয়ে স্পষ্টভাৱে কয় যে পত্রখন দেখুৱাব নোৱাৰি । আচলতে সেই ঘটনাটোৰ পাছত পৰিয়ালটোৱে মনত যথেষ্ট আঘাত পাইছে আৰু যাৰ বাবে কোনো কথা মুকলিকৈ ক'ব নিবিচাৰে ।
ঘৰটোৰ দেৱালত আছে এখন বিশেষ ফলক
২৫ ছেপ্টেম্বৰ ১৯৯৩ ত ৰামকৃষ্ণ মঠ আৰু ৰামকৃষ্ণ মিছন বেলড় মঠৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীমৎ স্বামী আত্মস্থাননন্দজী মহাৰাজে স্বামীজী থকা ঘৰটোৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ স্মৃতিফলক অনাবৰণ কৰিছিল । যিখন ফলকত স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ চনৰ ১৭ এপ্ৰিলত ঘৰটোত থকাৰ কথা উল্লেখ আছে ।
স্বামী বিবেকানন্দই নিজ হাতে লিখা প্ৰশংসা পত্রখন
নীলাচল পাহাৰৰ কামাখ্যা ধামৰ মাজৰ অংশত তথা মা বগলা দেৱী আৰু ভূৱনেশ্বৰী মন্দিৰলৈ যোৱা পথটোৰ দাঁতিত এটা স্তম্ভত স্বামী বিবেকানন্দৰ মাৰ্বলত খোদিত ফটোৰ তলত এখন ফলক আছে । সেই ফলকখনত লিখা আছে স্বামী বিবেকানন্দই ইংৰাজীত লিখি যোৱা বিশেষ প্ৰশংসা পত্রখন । নিজ হাতে লিখা প্ৰশংসা পত্রখন স্বামীজীয়ে লক্ষীকান্ত শৰ্মা আৰু শিৱকান্ত শৰ্মা পাণ্ডাক দিছিল ।
১৯০১ চনত ১৭ এপ্ৰিলত লিখা প্ৰশংসা পত্রখনত স্বামী বিবেকানন্দই উল্লেখ কৰা কথাখিনি আছিল এনেধৰণৰ, "GAUHATI 17 TH APRIL, 1901, I HAVE GREAT PLEASURE IN CERTIFYING THE GREAT AMIABILITY AND HELPFULNESS OF THE BROTHERS SIVAKANTA AND LAKSHMIKANTA, PANDAS OF SRI KAMAKHYA PITHAM. THEY ARE MEN WHO HELP MOST AND ARE SATISFIED WITH THE LEAST. I CAN UNHESITATINGLY RECOMMEND THEM TO THE HINDU PUBLIC VISITING THIS MOST HOLY SHRINE. SWAMI VIVEKANANDA"
সংৰক্ষিত হ'ব নে স্বামীজী থাকি যোৱা আপুৰুগীয়া ঘৰটো
স্বামীজী থকা ঘৰটোৰ কাঠৰ খুঁটাবোৰ এতিয়াও মজবুত হৈয়ে আছে । ওপৰৰ চিলিংখনৰ দুই-এঠাইত খহিছে । কোঠা দুটাৰ তিনিও দিশত আছে সৰু বাৰান্দা । তাৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌপাশ বৰ সুন্দৰকৈ দেখা পোৱা যায় । বিবেকানন্দৰ দৰে বিশ্ববিখ্যাত এগৰাকী দাৰ্শনিক, সন্ন্যাসী থাকি যোৱা ঘৰটো কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে জহি-খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ।
পৰিয়ালটোৱে যিমান পাৰে ভালদৰে ৰখাৰ ক্ষেত্রত অলপো ত্ৰুটি ৰখা নাই । কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ পৰিয়ালে যিখিনি পাৰিছে কৰিছে । তেওঁলোকে কাৰো সহায়ো নিবিচাৰে । কিন্তু এই ঘৰটো সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰৰ নিশ্চয় কৰণীয় আছে ।
স্বামীজীৰ হাতৰ আখৰৰ সেই বিশেষ পত্রখনো সকলোৱে চোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে । স্বামী বিবেকানন্দই লিখা চিঠি আৰু স্বামী বিবেকানন্দৰ দৰে এজন বিশ্ববিখ্যাত সন্ন্যাসীৰ পদধূলা থকা ঘৰটো সংৰক্ষণ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে । কাৰণ এই ঘৰটোৰ বিষয়ে বাহিৰৰ লোকৰ কথা বাদেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লোকেই জ্ঞাত নহয় । এই ঘৰটো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি প্ৰচাৰ কৰিলে অসমৰ বাবে ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰূপে চিহ্নিত হ'ব আৰু পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণৰূপে চিহ্নিত হ'ব ।
