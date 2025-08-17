ETV Bharat / state

তিনি বছৰত হ্ৰাস ১৩.৪৫ বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনভূমি : অব্যাহত উচ্ছেদ অভিযান

দেশৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত হ্ৰাস বনভূমি । বৃদ্ধি পাইছে বন্যপ্ৰাণী আৰু মানুহত সংঘাত । পাঁচ বছৰত হাতীৰ আক্ৰমণত ৩৮৩ জনৰ মৃত্যু ।

FOREST LAND OF ASSAM
অসমত তিনি বছৰত বনভূমি হ্ৰাস (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2025 at 4:59 PM IST

5 Min Read

গুৱাহাটী : ৰাজ্যজুৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অবাধ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । বিশেষকৈ বনভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে চৰকাৰখনে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছে । ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে বহু পৰিমানৰ বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এতিয়াও বিশাল পৰিমাণৰ ভূমি বেদখল হৈ আছে ।

তিনি বছৰত বনভূমি হ্ৰাস ১৩.৪৫ বর্গ কিলোমিটাৰ :

লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজ্যখনত যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে বনভূমি । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বনভূমি দখল কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে বনভূমি হ্ৰাস পোৱাৰ তথ্য প্রকাশ কৰিছে খোদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ।

Eviction in Assam
চাৰি বছৰত ১,১৯,৫৪৮ বিঘ‍া ভূমি বেদখলমুক্ত (ETV Bharat Assam)

সংসদৰ চলিত অধিৱেশনত পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন দপ্তৰৰ ৰাজ্য মন্ত্রী কীৰ্তিবৰ্ধন সিঙে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ২০১৯ চনত অসমৰ মুঠ বনভূমিৰ পৰিমাণ আছিল ২৮,৩২৭.০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ; কিন্তু ২০২৩ চনত ৰাজ্যখনৰ বনভূমি ২৮,৩১৩.৫৬ বর্গ কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস পালে । অর্থাৎ তিনি বছৰত ৰাজ্যখনত ১৩.৪৫ বর্গ কিলোমিটাৰ বনভূমি হ্ৰাস পালে ।

FOREST LAND OF ASSAM
ৰাজ্যখনত যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে বনভূমি (ETV Bharat Assam)

তিনি বছৰত সৰ্বাধিক বৃদ্ধি কেৰালাত :

অসমৰ এনে অৱস্থাৰ বিপৰীতে কিন্তু বিহাৰ, ছট্টিশগড়, গোৱা, গুজৰাট, কেৰালা, ওড়িশা আদি ৰাজ্যৰ বনভূমিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে । কেৰালাত উক্ত তিনি বছৰত সৰ্বাধিক ৯১৫.৩৬ বর্গ কিলোমিটাৰ বনভূমি বৃদ্ধি পাইছে । আনকি এই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ দেশত ৩০৯৩.৬১ বর্গ কিলোমিটাৰ বনভূমি বৃদ্ধি পাইছে ।

তথ্য মতে, ২০১৯ চনত সমগ্ৰ দেশৰ বনভূমিৰ পৰিমাণ ৭,১২,২৪৯.০০ বর্গ কিলোমিটাৰ আছিল; কিন্তু ২০২৩ বৰ্ষত এই পৰিমাণ ৭,১৫,৩৪২.৬১ বর্গ কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি পায় ।

FOREST LAND OF ASSAM
আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত হ্ৰাস বনভূমি (ETV Bharat Assam)

তীব্ৰতৰ হৈছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত :

দেশৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত বনভূমিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় । অৱশ্যে ৰাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ চলি থকা উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলত এই হিচাপ কিছু পৰিমাণে সলনি হ'ব । শেহতীয়া উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলত ৰাজ্যৰ বনভূমিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব ।

Tiger attack in Assam
বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যত বাঘৰ আক্ৰমণত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

ইফালে, ৰাজ্যখনত বনভূমিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত হাতী-মানুহৰ সংঘাতেও তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । আনকি বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যখনত বাঘৰ আক্ৰমণত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে হাতীৰ আক্ৰমণত বিগত পাঁচ বছৰত ৰাজ্যখনত ৩৮৩ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

সংসদত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা বিস্তৃত তথ্য অনুসৰি হাতীৰ আক্ৰমণত ২০১৯-২০ বৰ্ষত ৭৫ গৰাকী, ২০২০-২১ বৰ্ষত ৯১ গৰাকী, ২০২১-২২ বৰ্ষত ৬৩ গৰাকী, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৮০ গৰাকী আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ৭৪ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

FOREST LAND OF ASSAM
তীব্ৰতৰ হৈছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যখনত বিগত সময়ছোৱাত ৰে'লৰ খুন্দাত, বিদ্যুৎ প্ৰৱাহিত হৈ আৰু চোৰাং চিকাৰীৰ হাততো বহুসংখ্যক হাতীৰ মৃত্যু হৈছে । তথ্য অনুসৰি অসমত বিগত পাঁচ বছৰত ৰে'লৰ খুন্দাত ২৪ টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০১৯-২০ বৰ্ষত ২টা, ২০২০-২১ বৰ্ষত ৫টা, ২০২১-২২ বৰ্ষত ৮টা, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৭টা আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ২টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে ।

বিদ্যুৎ প্রবাহিত হৈ ৫৩ টা হাতীৰ মৃত্যু :

একেদৰে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হৈ পাঁচ বছৰত ৫৩ টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০১৯-২০ বৰ্ষত ১১ টা, ২০২০-২১ বৰ্ষত ১৩ টা, ২০২১-২২ বৰ্ষত ১২ টা, ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৮ টা আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ১১ টা হাতী বিদ্যুৎ প্রবাহিত হৈ মৃত্যু হৈছে । একে সময়তে ৰাজ্যত বিগত ২ বছৰত চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত নিধন হৈছে তিনিটা হাতী । ২০২২-২৩ বৰ্ষত ২ টা আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষত এটা হাতী চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত মৃত্যু হৈছে ।

Encroachment in Assam
চাৰি বছৰত ১,১৯,৫৪৮ বিঘ‍া ভূমি বেদখলমুক্ত (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংসদত দাখিল কৰা এই তথ্যৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে অসমত হাতী-মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ লৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰখনে এই সংঘাত দূৰ কৰাৰ বাবে কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লৈছে । ইফালে, বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰাৰ ফলত বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে আশ্ৰয়স্থল ঘূৰাই পাইছে। অনাগত দিনত বনাঞ্চলসমূহ বেদলখমুক্ত হ'লে ৰাজ্যখনৰ বঞ্চালৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে বন্যপ্ৰাণী আৰু মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

চাৰি বছৰত ১,১৯,৫৪৮ বিঘ‍া ভূমি বেদখলমুক্ত :

উল্লেখ্য যে অব্যাহত থকা উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত অলপতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদমেল যোগে সদৰী কৰিছিল যে ২০২১ চনৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ ১২ জুলাইলৈকে বিগত চাৰি বছৰত ৰাজ্যৰ মুঠ ১,১৯,৫৪৮ বিঘ‍া ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে । বেদখলমুক্ত কৰা এই ভূমিৰ ভিতৰত ৮৪,৭৪৩ বিঘা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি, ৪,৬৪৩ বিঘা ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰৰ ভূমি ২৬,৭১৩ বিঘা চৰকাৰী খাচলেণ্ডৰ ভূমি আৰু ৪,৪৪৯ বিঘা সত্র-নামঘৰ আদিৰ ভূমি ।

FOREST LAND OF ASSAM
আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত হ্ৰাস বনভূমি (ETV Bharat Assam)

এই সময়চোৱাত ১৬০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে আৰু ৫০ হাজাৰ লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে । আনহাতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি ৰাজ্যৰ বনাঞ্চলকে ধৰি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৬৩ লাখ বিঘা ভূমি এতিয়াও বেদখলকাৰীৰ কৱলত আছে ।

FOREST LAND OF ASSAM
অসমত তিনি বছৰত বনভূমি হ্ৰাস (ETV Bharat Assam)

