আগন্তুক আইপিএল মেচৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যান-বাহন আৰক্ষীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা - IPL match in Guwahati

আগন্তুক আইপিএল মেচৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যান-বাহন আৰক্ষীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী,১৮ মে': অহা দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব আইপিএলৰ দ্বিতীয়খন মেচ । তাৰ প্ৰাকক্ষণত মহানগৰীত যান-জঁটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যান-বাহন আৰক্ষীয়ে আইপিএল মেচৰ বাবে দুদিন যান-বাহন চলাচলত কিছু নিষেধাজ্ঞ জাৰি কৰিছে । খেল উপভোগ কৰিবলৈ কেনেকৈ কোন পথৰে আহিব পাৰিব, আপোনাৰ বাহনখন ক'ত পাৰ্কিং কৰিব এই সন্দৰ্ত শনিবাৰে মহানগৰ আৰক্ষীৰ যান-বাহন শাখাৰ ডিচিপি জয়ন্ত সাৰথি বৰাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ।

সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ কয় যে ১৯ মে'ৰ বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা নিশা ১২ বজালৈ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গধুৰ বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে । মহানগৰীৰ জিএছ ৰোড, বি কে কাকতি ৰোড, এ কে আজাদ ৰোড, এ কে দেব ৰোড, কুল বসুমতাৰী ৰোড, এফ এ ৰোড, ঢপলিয়া ৰোড, বিষ্ণুপুৰ ৰোড, এম জি ৰোড, এ টি ৰোড, আৰ এম চি ৰোড, জি এন বি ৰোড, কাহিলীপাৰা ৰোডতো বন্ধ থাকিব বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল ।

তিনিচুকীয়া সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাণিজ্যিক বাহনৰো চলাচল বন্ধ থাকিব এইসমূহ পথত । ১৯ মে'ত আৰ্য নগৰৰ পৰা লখৰা চাৰিআলিলৈ ৰোড হ'ব ৱান ৱে (One Way) । খেলৰ দিনা বৰ্ষাপাৰা তিনিআলিৰ পৰা ধীৰেণপাৰা তিনিআলিলৈ পথটো ৱান ৱে (One Way) হ'ব । জৰুৰী সেৱাৰ বাহন, স্কুল বাহন আৰু স্থানীয় বাসিন্দাৰ বাবে এই নিষেধাজ্ঞা প্ৰযোজ্য নহয় । দৰ্শকে ২ নং গেটেৰে সোমাবলৈ এ কে আজাদ ৰোডেৰে আহিব পাৰিব ।

৩ নং গেটৰ দৰ্শকে আৰ জি বৰুৱা ৰোডেৰে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । ৪ নং গেটৰ দৰ্শকে ৰোলিং মিল ৰোডেৰে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । ৫ নং গেটৰ দৰ্শকে ভূপেন হাজৰিকা পথেদি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । ৬ নং গেটৰ দৰ্শকেও ভূপেন হাজৰিকা পথেৰে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । ৭ নং গেটৰ দৰ্শকে বৰ্ষাপাৰা পথেদি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ।

১৫ মে'ত বৰ্ষাপাৰত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন আইপিএল খেলৰ সময়ত দৰ্শকসকলে খোৱাপানীৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ দৰ্শকৰ বাবে পৰ্যাপ্ত খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও এচিএ কৰ্তৃপক্ষই অৱগত কৰে ।