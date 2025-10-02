ETV Bharat / state

দেৱী দুৰ্গাক বিদায় দিবলৈ নৈৰ ঘাটত ভক্তৰ ভিৰ

সেমেকা পৰিৱেশৰ মাজতে অন্ত পৰিল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ । অশ্ৰুসিক্ত নয়নৰে দেৱীক বিদায় দিলে ভক্তই ।

Immersion of goddess durga idol in Nalbari
পাগলাদিয়া নৈত দেৱী দুৰ্গাক বিসৰ্জন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2025 at 8:03 PM IST

নলবাৰী: মহালয়াৰে পৰা আৰম্ভ কৰি বিজয়া দশমীত অন্ত পৰিল দুৰ্গতিনাশিনী দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা-অৰ্চনা । ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দুৰ্গতিনাশিনী মা দুৰ্গাক অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে আজি বিসৰ্জন দিলে ভক্তসকলে ।

বৈদিক পৰম্পৰাৰে পুৱাৰে পৰা সেন্দুৰ লগোৱা পৰ্ব আদিৰে মা দুৰ্গাক বেদীৰ পৰা ঘাটলৈ নিয়ে ভক্তসকলে । ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা নলবাৰী সদৰ, মুকালমুৱা, টিহু, চামতা আদিত বিজয়া দশমীৰ আয়োজন কৰে ।

দেৱী দুৰ্গাক বিদায় দিবলৈ নৈৰ ঘাটত ভক্তৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

নলবাৰী জিলাৰ মুঠ ৭৭ খন দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা আজি বিসৰ্জন দিয়া হয় । এই কথা জনাই জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে । তাৰ ভিতৰত নলবাৰী সদৰৰ ১১ খন পূজা সমিতিৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় নলবাৰী চহৰৰ সন্ধাৰ পাগলাদিয়া ঘাটত ।

কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে সজাগ প্ৰশাসন (ETV Bharat Assam)

আনহাতে টিহু, মুকালমুৱা, চামতা আদিৰ বাবেও জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰিত কৰা স্থানসমূহত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব দেৱী মাৰ প্ৰতিমা । য'ত জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও জনালে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।

পাগলাদিয়াৰ পাৰত অগনন ভক্তৰ সমাগম (ETV Bharat Assam)

কোনো যাতে বিক্ষিপ্ত ঘটনা নঘটে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষী-প্ৰশাসন সষ্টম হৈ থকাৰ লগতে পাগলাদিয়া নৈৰ বিসৰ্জনস্থলীত NDRF , SDRF মোতায়েন কৰা হৈছে । আনহাতে স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিসৰ্জনস্থলীত সকলোকে সজাগতামূলক ভাষণ যোগেও পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে জিলা প্ৰশাসনে ।

দেৱীক বিসৰ্জন দিবলৈ অহাৰ মুহূৰ্তত (ETV Bharat Assam)

জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে কয়, "পূৰ্বৰ দৰে আনন্দ-উচাহ নাই যদিও ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সকলোৱে বিসৰ্জন দিবলৈ আহিছে । মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক হেৰুৱাই চকুত চকুলো লৈ আহিছে । তাৰ মাজতেও জিলা প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া নিয়মৰ মাজেৰে সকলোৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে দেৱী মাক বিসৰ্জন দি আছে । নৈৰ পানী লেতেৰা নহ'বৰ বাবে স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্লাষ্টিক জাতীয় বা অন্যান্য সামগ্ৰী পানীত যাতে নেপেলাই ৰাইজক সজাগ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ।"

ৰাজপথত অগনন লোকৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)

