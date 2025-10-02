দেৱী দুৰ্গাক বিদায় দিবলৈ নৈৰ ঘাটত ভক্তৰ ভিৰ

দেৱী দুৰ্গাক বিদায় দিবলৈ নৈৰ ঘাটত ভক্তৰ ভিৰ
সেমেকা পৰিৱেশৰ মাজতে অন্ত পৰিল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ । অশ্ৰুসিক্ত নয়নৰে দেৱীক বিদায় দিলে ভক্তই ।
Published : October 2, 2025 at 8:03 PM IST
নলবাৰী: মহালয়াৰে পৰা আৰম্ভ কৰি বিজয়া দশমীত অন্ত পৰিল দুৰ্গতিনাশিনী দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা-অৰ্চনা । ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দুৰ্গতিনাশিনী মা দুৰ্গাক অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে আজি বিসৰ্জন দিলে ভক্তসকলে ।
বৈদিক পৰম্পৰাৰে পুৱাৰে পৰা সেন্দুৰ লগোৱা পৰ্ব আদিৰে মা দুৰ্গাক বেদীৰ পৰা ঘাটলৈ নিয়ে ভক্তসকলে । ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা নলবাৰী সদৰ, মুকালমুৱা, টিহু, চামতা আদিত বিজয়া দশমীৰ আয়োজন কৰে ।
নলবাৰী জিলাৰ মুঠ ৭৭ খন দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা আজি বিসৰ্জন দিয়া হয় । এই কথা জনাই জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে । তাৰ ভিতৰত নলবাৰী সদৰৰ ১১ খন পূজা সমিতিৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় নলবাৰী চহৰৰ সন্ধাৰ পাগলাদিয়া ঘাটত ।
আনহাতে টিহু, মুকালমুৱা, চামতা আদিৰ বাবেও জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰিত কৰা স্থানসমূহত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব দেৱী মাৰ প্ৰতিমা । য'ত জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও জনালে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।
কোনো যাতে বিক্ষিপ্ত ঘটনা নঘটে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষী-প্ৰশাসন সষ্টম হৈ থকাৰ লগতে পাগলাদিয়া নৈৰ বিসৰ্জনস্থলীত NDRF , SDRF মোতায়েন কৰা হৈছে । আনহাতে স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিসৰ্জনস্থলীত সকলোকে সজাগতামূলক ভাষণ যোগেও পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে জিলা প্ৰশাসনে ।
জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে কয়, "পূৰ্বৰ দৰে আনন্দ-উচাহ নাই যদিও ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সকলোৱে বিসৰ্জন দিবলৈ আহিছে । মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক হেৰুৱাই চকুত চকুলো লৈ আহিছে । তাৰ মাজতেও জিলা প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া নিয়মৰ মাজেৰে সকলোৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে দেৱী মাক বিসৰ্জন দি আছে । নৈৰ পানী লেতেৰা নহ'বৰ বাবে স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্লাষ্টিক জাতীয় বা অন্যান্য সামগ্ৰী পানীত যাতে নেপেলাই ৰাইজক সজাগ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ।"