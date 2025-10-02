জুবিনক হেৰুওৱাৰ বেদনা বুকুত লৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে দেৱীক বিদায় ভক্তৰ

জুবিনক হেৰুওৱাৰ বেদনা বুকুত লৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে দেৱীক বিদায় ভক্তৰ
প্রিয় শিল্পীক হেৰুওৱাৰ বেদনা লৈয়েই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে দেৱী দুৰ্গাক বিদায় । জয় জুবিনদা ধ্বনিৰে প্ৰতিমা বিসৰ্জন । শান্তিপূৰ্ণভাৱে কলং পাৰত প্ৰতিমা বিসৰ্জন ।
নগাঁও: প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গক হেৰুওৱাৰ বেদনা বুকুত বান্ধিয়েই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে দেৱী দুৰ্গা মাকো বিদায় দিলে অগণন ভক্তই । ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত চাৰিটাকৈ দিন পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ পাছত বিজয়া দশমীত চকুপানী টুকি টুকি মা দুৰ্গাক দিয়া হয় বিদায় ।
জুবিনবিহীন প্ৰথমটো দুৰ্গোৎসৱত পূৰ্বৰ উচাহৰ বিপৰীতে কেৱল আধ্যাত্মিকতাৰ মাজেৰে দুৰ্গাপূজা উদযাপন কৰি বৃহস্পতিবাৰে বিজয়া দশমীত বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱতো আৰম্ভ হৈছে দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া ।
বিয়লি ৪ বজাৰ পৰা নগাঁৱৰ কলঙৰ বাকৰি নেহৰুৱালি ঘাটত প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া আৰম্ভ হয় । নিশালৈকে বিসৰ্জন চলিবলগীয়া কলঙৰ পাৰৰ নেহৰুবালি ঘাটত আৰক্ষীয়েও কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে । বিজয়া দশমীৰ নেহৰুবালি বিসৰ্জন ঘাটত বৃহস্পতিবাৰে সৃষ্টি হয় এক আৱেগিক পৰিবেশ ।
জয় জুবিনদা ধ্বনি দি পূজা সমিতিসমূহে নেহৰুবালি ঘাটত দেৱী মাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়ে । এফালে প্রিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুওৱাৰ বেদনা, আনফালে মা দুৰ্গাক বিদায় দিয়াৰ দুখৰ মাজতেই নগাঁৱৰ নেহৰুবালি ঘাটত নগাঁও চহৰৰ সৰু-বৰ ১২৫ খনৰো পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় ।
এইবাৰ জাকজমকতাৰ বিপৰীতে কেৱল ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক পৰিবেশত পূজা-অৰ্চনা কৰি প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতেই প্রিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় । নগাঁও জিলাখনত শান্তিপূৰ্ণভাৱে পূজা উদযাপন কৰাৰ লগতে বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াও শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰাৰ বাবে নগাঁও চহৰৰ উপৰি জিলাখনৰ প্ৰতিখন পূজা সমিতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । লগতে প্রিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুওৱাৰ শোকৰ মাজতেই সকলোকে দৈনন্দিন কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিবলৈয়ো আহ্বান জনায় জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।
জিলা উপায়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, "এইবাৰ ৯৬, কিন্তু সৰু সৰু বহু পূজা আছে যিবোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই । যদি সেই সৰু সৰু পূজা আমি হিচাপত লওঁ তেন্তে ১২৫ ৰ অধিক হ'ব । কিছুমান ঘৰুৱা পূজাও আছে, সেইখিনি আমি লেখত লোৱা নাই ।"
উল্লেখ্য যে বিসৰ্জনৰ দিনাই নেহৰুবালি ঘাটত দাহ কৰিবলৈ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই স্থগিত ৰাখে ৰাৱণ দাহ কাৰ্যসূচী । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত দীপাৱলীৰ দিনা ৰাৱণ দাহ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।