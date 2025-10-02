সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত গুৱাহাটী মহানগৰীত দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন
ষষ্ঠীৰ দিনা পূজাৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা দশমীৰ দিনা অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিসৰ্জন দিছে পূজা সমিতিবোৰে ।
Published : October 2, 2025 at 6:46 PM IST
গুৱাহাটী: আজি বিজয়া দশমী । ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিসৰ্জন দিছে পূজা সমিতিবোৰে । বিজয়া দশমী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো বিভিন্ন পূজা সমিতিসমূহে দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি বিসৰ্জন পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ কৰে ।
বিজয়া দশমী উপলক্ষে মহানগৰীৰ লাচিত ঘাট, পাণ্ডু ঘাট, চূণচালি ঘাটকে ধৰি ৫ টা ঘাটত পূজা সমিতিবোৰে দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়ে । লাচিত ঘাট আৰু পাণ্ডু ঘাটত বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে দুদিন দিব পাৰিব বিসৰ্জন ।
লাচিত ঘাটত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা নিশালৈ ৩০০-৩৫০ খন পূজা সমিতিয়ে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব । দুপৰীয়া ২ বজালৈ ৫৩ খন পূজা সমিতিয়ে বিসৰ্জন দিছে প্ৰতিমা । লাচিত ঘাটত বিসৰ্জনথলীৰ এটা স্থানলৈ পূজা সমিতিৰ সদস্যসকলক যাবলৈ দিয়া হয় । তাৰ পৰা জি এম চিৰ কৰ্মীয়ে প্ৰতিমাবোৰ লৈ গৈ বিসৰ্জন দিয়ে । নিশাও যাতে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ মূৰ্তি বিসৰ্জন দিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰশাসনে পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
আনহাতে, পাণ্ডু বিসৰ্জন ঘাটতো বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে শতাধিক পূজা সমিতিয়ে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব ।
নুনমাটিৰ চূণচালি-জয়পুৰ ঘাটত প্ৰায় ৫০ খন পূজাৰ দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ ব্যৱস্থা
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন স্থানৰ অন্যতম ঘাট হৈছে নুনমাটিস্থিত চূণচালি-জয়পুৰ ঘাট । প্ৰতিবছৰে এই ঘাটত মা দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় । চূণচালি-জয়পুৰ ঘাট বিসৰ্জন কমিটীয়ে জনোৱা মতে, এইবেলি প্ৰায় ৪০ ৰ পৰা ৫০ খনকৈ পূজাৰ দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
এই ঘাটত মা দেৱী দুর্গাৰ বিসৰ্জন পুৱা ৮ বজাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু নিশা ১০ বজালৈ চলিব । এই বিসৰ্জনৰ ঘাটত নুনমাটি আৰক্ষীৰ থানা, জিলা প্ৰশাসন, নুনমাটি নাগৰিক সমিতি, গাঁওৰক্ষী বাহিনী, আই ডব্লিউ টি, নদী আৰক্ষীৰ লোক আৰু অৰ্ধশতাধিক স্বেচ্ছাসেৱী বাহিনী লোক সষ্টম হৈ আছে ।
এই সন্দৰ্ভত নুনমাটি নাগৰিক সমিতিৰ সভাপতি হিকমত আলীয়ে কয়, "আমাৰ এই জয়পুৰ ঘাটৰ পৰা অসমবাসীলৈ পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । আমাৰ ইয়াত যোৱাবেলি প্ৰায় ৪৭ খন পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন হৈছে আৰু ঘট পূজা হৈছে প্ৰায় ৭ খন মান ৷ সকলো মিলাই প্ৰায় ৫৩ খন মান বিসৰ্জন হৈছে । এইবাৰো আমি ৫০ খনমান পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ৫ শতাধিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় যদিও অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগৰ শোক আৰু ক্ষোভে ম্লান কৰি পেলায় শাৰদীয় দুর্গোৎসৱৰ আনন্দ-উল্লাস । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ৰাজ্যৰ প্রান্তে প্রান্তে পূজা কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলো পূজা মণ্ডপতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সোণালী গীতৰ প্ৰতিধ্বনি আৰু তেওঁৰ বিভিন্ন আলোকচিত্ৰই সলনি কৰি পেলাইছে পূজাস্থলীসমূহৰ পৰিচিত ৰূপ ।
পৰম্পৰাগত আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচীসমূহৰ মাজতে সকলো পূজাস্থলীতে সমান্তৰালভাৱে চলে জুবিন বন্দনাও । শাৰদীয় দুর্গোৎসৱৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন প্রায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়তে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে দুর্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতিত মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল । তাৰ পাছতে অসহনীয় শোকসাগৰত বুৰ যায় সমগ্ৰ ৰাজ্য ।