মাদ্ৰাছা-মছজিদত চলিল বুলড'জাৰ, ইমাম পলাল - TINSUKIA EVICTION

ৰাইজৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি স্থানীয় মছজিদ কমিটীয়ে নিজেই ভাঙিলে মাদ্ৰাছা ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2025 at 5:51 PM IST

3 Min Read

তিনিচুকীয়া: হঠাতেই এটা মছজিদৰ লগতে এখন মাদ্ৰাছাত চলিল উচ্ছেদ । এই উচ্ছেদ আকৌ প্ৰশাসনে কৰা নাই । তিনিচুকীয়া জিলাৰ লোহাৰী কছাৰী গাঁৱত অবৈধভাৱে গঢ় লৈ উঠা এখন মাদ্ৰাছা আৰু মছজিদৰ একাংশ বুলড'জাৰেৰে ভাঙি পেলোৱা হৈছে । স্থানীয় ৰাইজৰ হেঁচাত মছজিদ কমিটীয়েই উচ্ছেদ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । ইয়াকে লৈ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।

এজন স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি, গাঁওখনত নুৰুল আমিন নামৰ এজন লোকৰ দ্বাৰা এখন মাদ্ৰাছা পৰিচালিত হৈ থকাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি স্থানীয় ৰাইজে আমিনক জবাবদিহি কৰাৰ লগতে অনতিবিলম্বে মাদ্ৰাছাখন ধ্বংস কৰিবলৈ দাবী জনায় । অন্যথা ৰাইজে নিজাববীয়া উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে ।

অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজৰ হেঁচাত মছজিদ কমিটীয়ে বুলড'জাৰেৰে মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । তদুপৰি মছজিদ কমিটীয়ে এটা নলাৰ কাষত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা মছজিদৰ এখন অবৈধ পকী দেৱালো ৰাইজৰ দাবীত ভাঙি পেলায় ৷ অভিযোগ অনুসৰি মছজিদৰ দেৱালখন কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ মছজিদ কৰ্তৃপক্ষই অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল । দেৱালখন মাদ্ৰাছা চলাই অহা নুৰুল আমিন নামৰ লোকজনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰে ।

এজন স্থানীয় যুৱকে এই সন্দৰ্ভত কয়, "লোহাৰী কছাৰী অঞ্চলত এখন মাদ্ৰাছা গঢ় লৈ উঠিছিল । যোৱা ছমাহমানৰ পৰা মাদ্ৰাছাখন চলি আছিল । মছজিদ কমিটীৰ সভাপতি নুৰুল আমিনৰ ছত্ৰছায়াত এই মাদ্ৰাছাখন চলি আছিল বুলি জানিব পাৰি আমি অভিযান চলাওঁ । ইমামজনে ইতিমধ্য়ে পলায়ন কৰিছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি সকলো শ্রেণীৰ মাদ্ৰাছা বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল । ইয়াৰ পাছতো নুৰুল আমিন নামৰ লোকজনে বিগত দিনসমূহত লোহাৰী কছাৰী গাঁৱত মাদ্ৰাছা প্ৰতিষ্ঠা কৰি অঞ্চলটোৰ শিশুসকলক আৰবী শিকাই আহিছিল । যাৰ বাবে দেওবাৰে উত্তেজিত ৰাইজে নুৰুল আমিনক কৈফিয়ৎ তলব কৰে । অৱশেষত ৰাইজৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি স্থানীয় মছজিদ কমিটীয়ে আজি বুলড'জাৰেৰে মাদ্ৰাছাখন ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এখন দেৱালো ধ্বংস কৰে ।

এই অঞ্চলটোত সন্দেহজনক লোকৰ স্থিতিৰ উমান পাই ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে এই মাদ্ৰাছাখনৰ বিষয়ে জানিব পাৰে । এই অভিযানৰ কালছোৱাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তিনিচুকীয়া সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া পৰাগজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁইৰ লগতে এটা বৃহৎ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ দল উপস্থিত থাকে ।

TAGGED:

