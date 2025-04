ETV Bharat / state

আই আই টি গুৱাহাটীত পঢ়িব পাৰিব জৈৱ চিকিৎসা বিজ্ঞান-অভিযান্ত্ৰিকৰ স্নাতক - IIT GUWAHATI

Published : April 23, 2025 at 10:57 PM IST

গুৱাহাটী: চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক অধ্যয়নক নতুন গতি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান আই আই টি গুৱাহাটী, এইমছ গুৱাহাটী আৰু নাইপাৰ গুৱাহাটীয়ে যৌথভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে ।

শেহতীয়াকৈ আই আই টি গুৱাহাটীয়ে এইমছ গুৱাহাটী আৰু নাইপাৰ গুৱাহাটীৰ সহযোগিতাৰে চাৰিবছৰীয়া জৈৱ চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্রিক স্নাতক [Bachelor of Science, (BS) Program in Biomedical Science and Engineering] পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

আই আই টি গুৱাহাটীত স্থাপন কৰা জ্যোতি এণ্ড ভূপাত মেহতা স্কুল অৱ হেলথ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজী (জে বি এম এছ এইচ এছ টি) ত চাৰিবছৰীয়া বিজ্ঞান স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত এই বৰ্ষৰপৰাই নামভৰ্তি কৰা সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৷

আবেদনৰ বাবে যোগ্যতা

২৫ এপ্ৰিলৰপৰা এই পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আবেদন দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব । ২৫ মে' হৈছে আবেদন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন । ২০২৪ অথবা ২০২৫ চনত পদার্থ বিদ্যা, ৰসায়ন বিজ্ঞান, গণিত আৰু জীৱ বিজ্ঞানসহ ন্যূনতম ৭৫ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীসকলে কৰিব পাৰিব আবেদন ৷ ২০২৫ চনৰ আই আই এছ ই আৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে ।

পাঠ্যক্ৰমত কি কি থাকিব