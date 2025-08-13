লখিমপুৰ: বানৰ বাবে পুনৰ সাজু হওঁক লখিমপুৰবাসী ! কাৰণ নীপকোৱে পুনৰ এৰি দিছে পানী । বুধবাৰে পুৱাই ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাধাৰৰ অতিৰিক্ত পানী ৰঙানদীত এৰি দিয়ে নীপকোৱে । ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে সন্ধিয়া নীপকোৰ তৰফৰ পৰা লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনলৈ এক সতৰ্কবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হয় । প্ৰকল্পৰ জলাধাৰৰ অংশত পানীৰ চাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে অতিৰিক্ত জলৰাশি মোকোলাই দিয়া হ'ব পাৰে বুলি সতৰ্কবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে নীপকোৱে ।
তাৰ পিছত বুধবাৰে পুৱাই নীপকোৱে পানী মোকোলাই দিয়ে । পুৱা প্ৰায় ৫ বজাত নীপকোৱে প্ৰকল্পৰ এক নং গেটখন প্রথম ২০০ মিলিমিটাৰ খুলি দিয়ে । লগে লগে নৈপৰীয়া অঞ্চলত থকা বিপদ সংকেত ধ্বনি অৰ্থাৎ ছাইৰেন বাজিবলৈ ধৰে । পুৱাতেই এনেদৰে বিপদৰ সংকেত শুনি নৈপৰীয়া ৰাইজ বিতত হৈ পৰে । তাৰ পিছত নীপকোৱে ক্ৰমে ৫০০, ৮০০, ১৩০০, ১৫০০ লৈ বঢ়াই নি ৭.৩০ মান বজালৈ ১৮০০ মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত গেটখন খুলি দিয়ে ।
বিয়লি পৰ্যন্ত নীপকোৱে ১ নং গেটখন ১৮০০ মিলিমিটাৰ খুলি ৰাখে । ফলত ৰঙানদীত প্ৰকল্পৰ জলাধাৰৰ অতিৰিক্ত জলৰাশি যোগ হৈ নদীখন ফেনে-ফোটোকাৰে বাঢ়ি আহে । যাক লৈ নৈপৰীয়া ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে । কোনো কোনো নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ঘৰ-বাৰী ইতিমধ্যে বাঢ়নি পানীত ডুব যোৱাৰ খবৰ আহিছে । নীপকোৱে প্ৰকল্পৰ গেট যদি আৰু অধিক খুলি দিয়ে তেন্তে লখিমপুৰত পুনৰ এক ভয়ংকৰ বানৰ আশংকাই দেখা দিছে ।
চলিত বৰ্ষাকালৰ আৰম্ভণিতেও নীপকোৱে বহু বেছি পৰিমাণে প্ৰকল্পৰ পানী ৰঙানদীত মোকোলাই দিছিল । ফলত ভয়ংকৰ বানৰ সৃষ্টি হৈছিল । বাট-পথৰ লগতে খেতিপথাৰৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল । জিলাখনৰ এনে বিপদৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত বানৰ ক্ষয়-ক্ষতি পৰিদৰ্শন কৰিছিল । নীপকোৰ হঠকাৰী কাৰ্যৰ ফলতেই যে জিলাখন এনেদৰে দুৰ্যোগৰ কবলত পৰিবলগীয়া হ'ল সেই কথা অনুধাৱন কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে লীলাবাৰী বিমানবন্দৰত নীপকোৰ বিষয়াববীয়াক একপ্ৰকাৰ ধমক দিয়ে । প্ৰকল্পৰ পৰা এবাৰতে বহু বেছি পৰিমাণে পানী এৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে অলপ অলপ কৈ পানী মোকোলাই ৰাখিবলৈ তেওঁ নীপকোৰ বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়ে । কিন্তু কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্রীৰ সেই নিৰ্দেশ অথলে গ'ল আৰু বুধবাৰে নীপকোৱে বহু বেছি পৰিমাণে পানী মোকোলাই দিয়ে ।
এনে পৰিস্থিতিত লখিমপুৰৰ জনসাধাৰণ আৰু দল-সংগঠনৰ মাজত বিষয়টোৱে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । নীপকোৱে ৰঙানদীত প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াত ক্ষোভ প্রকাশ কৰিছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই । মঞ্চৰ কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম শইকীয়াই কয়, "মুখ্যমন্ত্রীক বুঢা আঙুলি দেখুৱাইছে নীপকোৱে । প্ৰকল্পৰ পৰা কমকৈ পানী খোলাৰ বাবে নীপকোৰ বিষয়াক মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিয়া নিৰ্দেশক আওকাণ কৰি নীপকোৱে বেছি পৰিমাণে পানী এৰি দিছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে নীপকোক নাকী লগাওঁক । নহ'লে নীপকোৰ পানীয়ে লখিমপুৰক বিধ্বস্ত কৰাৰ পাছত সান্ত্বনা দিবলৈ আহি লাভ নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নীপকোৱে এনে কাম কৰি থাকিলে ৰাইজৰ সহযোগত নীপকোক ভাঙি দিব লাগিব । আগন্তুক দিনত অসমীয়া যুৱ মঞ্চই নৈপৰীয়া ৰাইজক লগত লৈ বৃহৎ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হম ।"
উল্লেখ্য যে বিগত কেইবাদিনো ধৰি নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ হৈ আছে । যাৰ বাবে প্ৰকল্পৰ জলাধাৰত পানীৰ চাপ বৃদ্ধি হয় আৰু নীপকোৱে প্ৰকল্পৰ গেট খুলিবলৈ বাধ্য হয় । বতৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিলে নীপকোৱে প্ৰকল্পৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰকল্পৰ পৰা আৰু অধিক পানী এৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ফলত লখিমপুৰৰ অৱস্থা হ'ব বৰ্ণনাতীত ।
