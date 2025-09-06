মোদীৰ কাৰ্যসূচীলৈ বাছ নিদিয়াৰ হুংকাৰ উজনি অসম বাছ মালিক সন্থাৰ

ETV Bharat / state

মোদীৰ কাৰ্যসূচীলৈ বাছ নিদিয়াৰ হুংকাৰ উজনি অসম বাছ মালিক সন্থাৰ

মোদী অসম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে অথন্তৰ । চৰকাৰী নিৰিখ বৃদ্ধি নকৰিলে মোদীৰ অনুষ্ঠানত বাছ নিদিয়াৰ হুংকাৰ ।

Bus owner's press conference
উজনি অসম বাছ মালিক সন্থাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
September 6, 2025

যোৰহাট: ১৩-১৪ ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ অহিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে চৰকাৰে বাছ, ট্ৰেভেলাৰ আদি যাত্ৰীবাহী যান-বাহন অধিগ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু অধিগ্ৰহণ কৰা বাহনসমূহৰ মালিক তথা চালকক উচিৎ মূল্য চৰকাৰে নাই দিয়া বুলি অভিযোগ তুলিছে উজনি অসম বাছ মালিক সন্থাই ।

এই সন্দৰ্ভত সন্মিলিত উজনি অসম বাছ মালিক সন্থাৰ সৌজন্যত যোৰহাট জিলা ট্ৰেভেলাৰ মালিক পৰিচালনা সমিতি আৰু সংযুক্ত যাত্ৰীবাহী বাহন মালিক সন্থাই শনিবাৰে যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে । চৰকাৰী নিৰিখ অনুসৰি ২৪৪৮ টকাহে দিয়া হৈছে, যি নিৰিখ তেওঁলোকৰ বাবে অতি কম বুলি উল্লেখ কৰা হয় এই সংবাদমেলত । এই নিৰিখ যদিহে চৰকাৰে বৃদ্ধি নকৰে তেন্তে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে এখনো বাহন নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে বাছ মালিক সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই ।

উজনি অসম বাছ মালিক সন্থাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

সংবাদমেলখনত উপস্থিত থাকি উজনি অসম বাছ মালিক সন্থাৰ যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি অভিজিৎ বৰুৱাই কয়, "চৰকাৰে দিয়া নিৰিখ আমাৰ বাবে অতি কম । আমাৰ বাহনসমূহৰ ই এম আই দিবলৈ থাকে, তদুপৰি আমাৰ বাছৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ খোৱা-থকা আদিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হয়, সেয়েহে এই নিৰিখ অতি কম । গতিকে নিৰিখ বৃদ্ধি নকৰিলে আমি আমাৰ বাহন দিব নোৱাৰিম ।" তদুপৰি পুৰণি চৰকাৰী ধন এতিয়াও পাবলৈ বাকী আছে বুলিও উল্লেখ কৰে এই সংবাদমেলত ।

আনহাতে বিগত বহুদিনৰ পৰাই বাছ, ট্ৰেভেলাৰ আদি যাত্ৰীবাহী বাহনসমূহৰ মালিকসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । এই সমস্যাসমূহ যাত্ৰীবাহী বাহনসমূহৰ মালিকসকলে চৰকাৰক অৱগত কৰি আহিছে যদিও কোনো সুফল পোৱা নাই । এই সমস্যাসমূহ সোনকালেই দূৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাযই তেওঁলোকে । বাছ মালিক সন্থাই সংবাদমেলত জনাই যে এক অধিসূচনা অনুসৰি, অট'মেটেড ভেহিকেল টেষ্টিং ষ্টেচনৰ জৰিয়তে ফিটনেছ টেষ্টৰ বাবে অসমৰ ক্লাব জিলাৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে আৰু ইয়াক বাছ মালিকৰ গৃহ চহৰৰ পৰা সৰ্বাধিক কিলোমিটাৰলৈকে সামৰি লোৱা হৈছে । যাৰ ফলত বাছৰ মালিকৰ বাবে বৃহৎ ধন ব্যয় হয় বুলিও তেওঁলোকে জনায় ।

আজিৰ এই সংবাদমেলত উজনি অসম বাছ মালিক সন্থাৰ যোৰহাটৰ সভাপতি অভিজিৎ বৰুৱা, ডিব্ৰুগড় সমিতিৰ সম্পাদক জোন গগৈ, গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সম্পাদক কন্দৰ্প মহন্ত, যোৰহাট জিলা ট্ৰেভেলাৰ মালিক পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক ৰণ বৰা, সভাপতি চাবৰি খানৰ লগতে বহু বাছ, ট্ৰেভেলাৰৰ মালিক উপস্থিত থাকে ।

