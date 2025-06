ETV Bharat / state

চাপৰ হোৱাটোৱেই দোষ, ৬ দিন পিছত গতিয়াই উলিয়ালে নৱবিবাহিতাক - HUSBAND TORTURED NEWLY MARRIED WIFE

উচ্চতা কম হোৱাৰ বাবে লাগিল অথন্তৰ ( ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Assamese Team Published : June 10, 2025 at 11:21 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 11:57 AM IST 2 Min Read

গুৱাহাটী: কি নঘটে এইখন মহানগৰীত, মহানগৰীৰ ওদালবাক্ৰাত আজৱ ঘটনা । চাপৰ হোৱা বাবে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে নিজ পত্নীক । বিবাহৰ মাত্ৰ ৬ দিন পাৰ হোৱাৰ পাছতে স্বামী ঘৰৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই দিলে নৱবিবাহিত পত্নীক । এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ ওদালবাক্ৰা নিজৰা পথত । জানিব পৰা মতে মহানগৰীৰ ওদালবাক্ৰা নিজৰা পথৰ স্বপনা দাস আৰু ৰাণা দাসৰ দ্বিতীয় সন্তান ৰাজকুমাৰ দাসে ২ জুন তাৰিখে মায়ঙৰ পৰা ৰাজহুৱাকৈ বিয়া পাতি আনিছিল এজনী যুৱতীক । বিবাহৰ ছটা দিন নৌযাওতেই ঘৰৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই দিলে নৱবিবাহিত বোৱাৰীগৰাকীক । সোমবাৰৰ দিনটোত আঠমঙলা আছিল যদিও দৰা পক্ষ নগ'ল আঠমঙলা খাবলৈ । উচ্চতা কম হোৱাৰ বাবে লাগিল অথন্তৰ (ETV Bharat Assam)

Last Updated : June 10, 2025 at 11:57 AM IST