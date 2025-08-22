ETV Bharat / state

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ - HUNDRED YEAR OLD LAKHIMPUR MAZHAR

আজান ফকীৰৰ লগত আহিছিল এজন ডেকা । এই ডেকাজনৰ স্মৃতি বিজড়িত এটা মাঝাৰে দেখুৱাইছে হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন ।

Hundred year old Lakhimpur Deka Fakir Mazhar
হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰ শ্বৰীফ (ETV Bharat Assam)
লখিমপুৰ: মানুহৰ ধৰ্মৰ ভিন্নতা আছে । ভিন্ন ধৰণে সকলোৱে নিজৰ ইষ্ট দেৱতাক উপাসনা কৰে । তাৰ বাবে আছে মঠ মন্দিৰ, দৌল, দেৱালয়, মছজিদ আদি । পিছে লখিমপুৰত আছে এটা মাঝাৰ য'ত হিন্দু-মুছলমানে কৰে উপাসনা । নগৰৰ নাতি দূৰৈত থকা এই মাঝাৰটো হৈছে ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰ শ্বৰীফ ।

লখিমপুৰত আছে এই শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰটো । নগৰৰ পৰা নাতিদুৰৈৰ শেনচোৱা এলেকাৰ কাষতে এক প্ৰাকৃতিক নিৰিবিলি পৰিৱেশত আছে মাঝাৰটো । মাঝাৰটো ডেকা ফকিৰৰ মাঝাৰ শ্বৰীফ নামে প্ৰখ্যাত । ৰাজ্যৰ ভিতৰ বাহিৰৰ অনেক ভক্তপ্ৰাণ লোকৰ সমাগম হয় এই মাঝাৰলৈ । হিন্দু-মুছলমান সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ আগমন ঘটে মাঝাৰটোলৈ ।

হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰ শ্বৰীফ (ETV Bharat Assam)

কি বিশেষত্ব আছে মাঝাৰটোৰ ?

মাঝাৰটোৰ নামটো শুনিলে স্বাভাৱিকতে মুছলমানসকলৰ উপাসনাস্থলী বুলিয়েই ধাৰণা কৰিব পাৰি । পিছে বাস্তৱত তেনে নহয় । হিন্দু-মুছলমান সকলোৱে উপাসনা কৰে এই মাঝাৰটোত । ইয়াত সকলোৱে নিজা নিজা পদ্ধতিৰে উপাসনা কৰে । নিজৰ অভিষ্ট মনোকামনা পুৰণৰ হকে ধৰ্মৰ ভিন্নতা থাকিলেও একে স্থানতে সুকীয়া সুকীয়াকৈ মাঝাৰত উপাসনা কৰে । বৈচিত্র্যৰ মাজত ঐক্যৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন এই মাঝাৰটো ।

জনশ্রুতিৰে মাঝাৰৰ আলোকপাত :

মাঝাৰটোৰ আছে অনেক জনশ্রুতি । এক জনশ্রুতি অনুসৰি তাহানিতে আজান ফকীৰৰ লগত এজন ডেকা আহিছিল । আজান ফকীৰৰ সহযোগী হৈ অহা এই ডেকাজনক তেওঁ ডেকা বাবেই ডেকা ফকীৰ বুলি কৈছিল । কালক্ৰমত সেই ডেকা ফকীৰে লখিমপুৰৰ এই এলেকাত বাস কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ডেকা ফকীৰৰ বহু অলৌকিক গুণ প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰাইজে । আনকি তেওঁ নিজৰ পেটৰ নাড়ী-ভূৰু নিজে উলিয়াই পৰিস্কাৰ কৰা বুলিও কাহিনী প্ৰচলিত হৈ আছে ।

Hundred year old Lakhimpur Deka Fakir Mazhar
হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰ শ্বৰীফ (ETV Bharat Assam)

মাঝাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক মইনুল হুছেইনে এই সন্দৰ্ভত কয়,"ডেকা ফকীৰৰ মৃত্যুৰ কাহিনীও অলৌকিকতাৰে ভৰা । প্ৰচলিত কাহিনী মতে,ডেকা ফকীৰৰ যেতিয়া দেহাৱসান হয় তেতিয়া ৰাইজে বৰ্তমানৰ মাঝাৰ থকা ঠাইতে দফন কৰে । তাৰ কেইদিনমানৰ পাছত এই এলেকাৰ কেইজনমান লোকে বেহা বেপাৰৰ বাবে মাজুলীৰ দিশে যাওঁতে এটা ঘাটত ডেকা ফকীৰক প্ৰত্যক্ষ কৰে । কথা-বাৰ্তাও হয় তেওঁৰ সৈতে । পিছে তেনে সময়তে ডেকা ফকীৰ নোহোৱা হৈ পৰে। তেওঁলোক উভতি আহি স্থানীয় ৰাইজক ঘটনাটোৰ বিৱৰণি দিয়ে । তেতিয়া দুজনমান সাহসী লোকে ডেকা ফকীৰৰ কবৰটো খান্দি চায় আৰু এটা আঙুলি প্ৰত্যক্ষ কৰে । পুনৰ তেওঁলোকে আঙুলিটো কবৰত ৰাখি পুতি দিয়ে ।"

Hundred year old Lakhimpur Deka Fakir Mazhar
শতবর্ষ পুৰণি ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰ শ্বৰীফৰ সন্মুখভাগ (ETV Bharat Assam)

ডেকা ফকীৰক লৈ এনেধৰণৰ বহু অলৌকিক কাহিনী প্ৰচলিত হৈ আছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই স্থানক ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰ ৰূপে অভিহিত কৰি উপাসনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । কেৱল ইছলাম ধৰ্মৰ লোকেই নহয়, হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীও আহে মাঝাৰটোলৈ । ইয়াত একেটা চৌহদতে সুকীয়া সুকীয়াকৈ হিন্দু- মুছলমান লোকে অদৃষ্টজনৰ কৃপা লাভৰ কামনাৰে উপাসনা কৰে ।

Hundred year old Lakhimpur Deka Fakir Mazhar
শতবর্ষ পুৰণি ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰ শ্বৰীফৰ ভিতৰভাগ (ETV Bharat Assam)

ভিন্নতা থাকিলেও সমৱেত হয় ভিন্ন ধৰ্মৰ লোক:

ধৰ্মৰ ভিন্নতা আছে । সকলোৱে নিজৰ ধৰণে অদৃশ্যজনক উপাসনা কৰে । ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰটো ভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে নিজা ধৰণে উপাসনা কৰে । বহুতে এক পৰ্যটনৰ থলী হিচাপেও মাঝাৰটো চাবলৈ আহে। নৈশ যাপনো কৰে বহুতে । ইয়াত অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল আদি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ সোঁত বয় । অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য ৰূপে থকা মাঝাৰটো বহুতৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্রবিন্দু ।

এজন খাদিমে তদাৰক কৰে মাঝাৰটো । সামগ্রীক ভাৱে উন্নয়ন আৰু পৰিচালনাৰ বাবে আছে এখন পৰিচালনা সমিতি । ৰাইজৰ দান-বৰঙণিৰ লগতে চৰকাৰী কিছু অনুদানো লাভ কৰিছে মাঝাৰটোৱে । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও অনুদান দিছিল ।

Hundred year old Lakhimpur Deka Fakir Mazhar
ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰ শ্বৰীফৰ প্ৰৱেশ পথ (ETV Bharat Assam)

সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীত গৌৰৱবোধ :

শতবর্ষৰ আগৰ পৰাই সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰী থলীত পৰিণত হৈ আছে মাঝাৰখন । হিন্দু মুছলমান সকলোৱে মাঝাৰখনলৈ আহি উপাসনা কৰা নাইবা পৰ্যটনথলী ৰূপে চাবলৈ অহা লোকসকলক দেখি গৌৰৱবোধ কৰে স্থানীয় ৰাইজে । কেতিয়াও কোনোধৰণৰ অশান্তি নোহোৱাকৈ শান্ত সমাহিত পৰিবেশত চলি আছে মাঝাৰখন। মাঝাৰখনত শান্তিৰ প্ৰতীক ৰূপী এজাক পাৰ চৰায়ে যেন তাকেই প্ৰতিফলিত কৰিছে। হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন এই ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰটো সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্র বিন্দু হৈ উঠিছে ।

