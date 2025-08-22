লখিমপুৰ: মানুহৰ ধৰ্মৰ ভিন্নতা আছে । ভিন্ন ধৰণে সকলোৱে নিজৰ ইষ্ট দেৱতাক উপাসনা কৰে । তাৰ বাবে আছে মঠ মন্দিৰ, দৌল, দেৱালয়, মছজিদ আদি । পিছে লখিমপুৰত আছে এটা মাঝাৰ য'ত হিন্দু-মুছলমানে কৰে উপাসনা । নগৰৰ নাতি দূৰৈত থকা এই মাঝাৰটো হৈছে ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰ শ্বৰীফ ।
লখিমপুৰত আছে এই শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰটো । নগৰৰ পৰা নাতিদুৰৈৰ শেনচোৱা এলেকাৰ কাষতে এক প্ৰাকৃতিক নিৰিবিলি পৰিৱেশত আছে মাঝাৰটো । মাঝাৰটো ডেকা ফকিৰৰ মাঝাৰ শ্বৰীফ নামে প্ৰখ্যাত । ৰাজ্যৰ ভিতৰ বাহিৰৰ অনেক ভক্তপ্ৰাণ লোকৰ সমাগম হয় এই মাঝাৰলৈ । হিন্দু-মুছলমান সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ আগমন ঘটে মাঝাৰটোলৈ ।
কি বিশেষত্ব আছে মাঝাৰটোৰ ?
মাঝাৰটোৰ নামটো শুনিলে স্বাভাৱিকতে মুছলমানসকলৰ উপাসনাস্থলী বুলিয়েই ধাৰণা কৰিব পাৰি । পিছে বাস্তৱত তেনে নহয় । হিন্দু-মুছলমান সকলোৱে উপাসনা কৰে এই মাঝাৰটোত । ইয়াত সকলোৱে নিজা নিজা পদ্ধতিৰে উপাসনা কৰে । নিজৰ অভিষ্ট মনোকামনা পুৰণৰ হকে ধৰ্মৰ ভিন্নতা থাকিলেও একে স্থানতে সুকীয়া সুকীয়াকৈ মাঝাৰত উপাসনা কৰে । বৈচিত্র্যৰ মাজত ঐক্যৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন এই মাঝাৰটো ।
জনশ্রুতিৰে মাঝাৰৰ আলোকপাত :
মাঝাৰটোৰ আছে অনেক জনশ্রুতি । এক জনশ্রুতি অনুসৰি তাহানিতে আজান ফকীৰৰ লগত এজন ডেকা আহিছিল । আজান ফকীৰৰ সহযোগী হৈ অহা এই ডেকাজনক তেওঁ ডেকা বাবেই ডেকা ফকীৰ বুলি কৈছিল । কালক্ৰমত সেই ডেকা ফকীৰে লখিমপুৰৰ এই এলেকাত বাস কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ডেকা ফকীৰৰ বহু অলৌকিক গুণ প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰাইজে । আনকি তেওঁ নিজৰ পেটৰ নাড়ী-ভূৰু নিজে উলিয়াই পৰিস্কাৰ কৰা বুলিও কাহিনী প্ৰচলিত হৈ আছে ।
মাঝাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক মইনুল হুছেইনে এই সন্দৰ্ভত কয়,"ডেকা ফকীৰৰ মৃত্যুৰ কাহিনীও অলৌকিকতাৰে ভৰা । প্ৰচলিত কাহিনী মতে,ডেকা ফকীৰৰ যেতিয়া দেহাৱসান হয় তেতিয়া ৰাইজে বৰ্তমানৰ মাঝাৰ থকা ঠাইতে দফন কৰে । তাৰ কেইদিনমানৰ পাছত এই এলেকাৰ কেইজনমান লোকে বেহা বেপাৰৰ বাবে মাজুলীৰ দিশে যাওঁতে এটা ঘাটত ডেকা ফকীৰক প্ৰত্যক্ষ কৰে । কথা-বাৰ্তাও হয় তেওঁৰ সৈতে । পিছে তেনে সময়তে ডেকা ফকীৰ নোহোৱা হৈ পৰে। তেওঁলোক উভতি আহি স্থানীয় ৰাইজক ঘটনাটোৰ বিৱৰণি দিয়ে । তেতিয়া দুজনমান সাহসী লোকে ডেকা ফকীৰৰ কবৰটো খান্দি চায় আৰু এটা আঙুলি প্ৰত্যক্ষ কৰে । পুনৰ তেওঁলোকে আঙুলিটো কবৰত ৰাখি পুতি দিয়ে ।"
ডেকা ফকীৰক লৈ এনেধৰণৰ বহু অলৌকিক কাহিনী প্ৰচলিত হৈ আছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই স্থানক ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰ ৰূপে অভিহিত কৰি উপাসনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । কেৱল ইছলাম ধৰ্মৰ লোকেই নহয়, হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীও আহে মাঝাৰটোলৈ । ইয়াত একেটা চৌহদতে সুকীয়া সুকীয়াকৈ হিন্দু- মুছলমান লোকে অদৃষ্টজনৰ কৃপা লাভৰ কামনাৰে উপাসনা কৰে ।
ভিন্নতা থাকিলেও সমৱেত হয় ভিন্ন ধৰ্মৰ লোক:
ধৰ্মৰ ভিন্নতা আছে । সকলোৱে নিজৰ ধৰণে অদৃশ্যজনক উপাসনা কৰে । ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰটো ভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে নিজা ধৰণে উপাসনা কৰে । বহুতে এক পৰ্যটনৰ থলী হিচাপেও মাঝাৰটো চাবলৈ আহে। নৈশ যাপনো কৰে বহুতে । ইয়াত অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল আদি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ সোঁত বয় । অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য ৰূপে থকা মাঝাৰটো বহুতৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্রবিন্দু ।
এজন খাদিমে তদাৰক কৰে মাঝাৰটো । সামগ্রীক ভাৱে উন্নয়ন আৰু পৰিচালনাৰ বাবে আছে এখন পৰিচালনা সমিতি । ৰাইজৰ দান-বৰঙণিৰ লগতে চৰকাৰী কিছু অনুদানো লাভ কৰিছে মাঝাৰটোৱে । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও অনুদান দিছিল ।
সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীত গৌৰৱবোধ :
শতবর্ষৰ আগৰ পৰাই সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰী থলীত পৰিণত হৈ আছে মাঝাৰখন । হিন্দু মুছলমান সকলোৱে মাঝাৰখনলৈ আহি উপাসনা কৰা নাইবা পৰ্যটনথলী ৰূপে চাবলৈ অহা লোকসকলক দেখি গৌৰৱবোধ কৰে স্থানীয় ৰাইজে । কেতিয়াও কোনোধৰণৰ অশান্তি নোহোৱাকৈ শান্ত সমাহিত পৰিবেশত চলি আছে মাঝাৰখন। মাঝাৰখনত শান্তিৰ প্ৰতীক ৰূপী এজাক পাৰ চৰায়ে যেন তাকেই প্ৰতিফলিত কৰিছে। হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন এই ডেকা ফকীৰৰ মাঝাৰটো সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্র বিন্দু হৈ উঠিছে ।