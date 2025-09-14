প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভালৈ আহি লটিঘটি বহুজনৰ, আদবাটতে ৰৈ থাকিল শ শ বাহন
দেওবাৰে নুমলীগড় শোধনাগাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব বিশ্বৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক প্ৰথমখন বায়’ ইথানল প্রকল্প ৷
Published : September 14, 2025 at 5:27 PM IST
গোলাঘাট : নুমলীগড়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীলৈ যাত্ৰী কঢ়িওৱা শ শ বাছ আদবাটতে আবদ্ধ । গোলাঘাটৰ ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখা গৈছে এই দৃশ্য ৷ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীক চাবলৈ অহা হাজাৰ-হাজাৰ ৰাইজে ভূগিবলগীয়া হ’ল যমৰ যাতনা । সভাস্থলী নোপোৱাকৈ দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা বহু বাছ আদবাটৰ পৰাই ঘৰমুৱা হ’বলগাৰ সম্ভাৱনা সম্প্ৰতি দেখা দিছে ৷
দেওবাৰে নুমলীগড় শোধনাগাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক প্ৰথমটো বায়’ ইথানল প্রকল্প ৷ উক্ত প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ পিছত এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । উক্ত সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আৰু তেওঁৰ ভাষণ শুনিবলৈ গোলাঘাট জিলাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং, কলিয়াবৰ আদি অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ সৰু-ডাঙৰ বাহনৰে মানুহ কঢ়িয়াই সভাস্থলীলৈ বুলি ৰাওনা হৈছিল শতাধিক বাহন ৷ পিছে তীব্ৰ যান-জঁটৰ বাবে ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে আবদ্ধ হৈ পৰে বহু বাহন ৷
ইফালে প্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক কাষৰ পৰা এবাৰ চাবলৈ নোপোৱাৰ দুখ ব্যক্ত কৰে বহু মহিলাই ৷ দিনৰ প্ৰায় ১১ বজাতে খোৱা-বোৱা কৰাৰ সলনি তেওঁলোকে ওলাই আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সভালৈ । এই সম্পৰ্কে এগৰাকী মহিলাই দুখ প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘মোদীৰ আঙুলি এটাও দেখিবলৈ নাপালো । ইমান জাম হৈছে, বহুত বেয়া লাগিছে এতিয়া । ১১ বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলো ৷ ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাব লাগিব ।’’
আনহাতে আন এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘মোদীক চাবলৈ আহিছিলো, কিন্তু নেদেখিলো । গাড়ীৰ ভিৰৰ বাবে যাবলৈ পৰা নাই । ভোকে-লঘোণে এতিয়া ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে । এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি যাব লাগিব ।’’
ইফালে এই সম্পৰ্কে এজন বাছ ড্ৰাইভাৰে কয়, ‘‘গাড়ীসমূহ বেছিকৈ অনাৰ বাবে ইমান জাম লাগিছে । ইয়াত যান-বাহন আৰক্ষী নাই যে গাড়ীসমূহ সঠিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব । বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিবলৈ হৈছে ৷ কিন্তু ইয়াৰ পৰা ২৩ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ পোৱা সম্ভৱ নহয় । আমি গাড়ী নিম বুলি ভাবিলেও নিব নোৱাৰোঁ ।’’
