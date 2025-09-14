ETV Bharat / state

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভালৈ আহি লটিঘটি বহুজনৰ, আদবাটতে ৰৈ থাকিল শ শ বাহন

দেওবাৰে নুমলীগড় শোধনাগাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব বিশ্বৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক প্ৰথমখন বায়’ ইথানল প্রকল্প ৷

GOLAGHAT PM PROGRAM
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভালৈ আহি ৰাজপথত আবদ্ধ শ শ বাহন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : নুমলীগড়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীলৈ যাত্ৰী কঢ়িওৱা শ শ বাছ আদবাটতে আবদ্ধ । গোলাঘাটৰ ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখা গৈছে এই দৃশ্য ৷ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীক চাবলৈ অহা হাজাৰ-হাজাৰ ৰাইজে ভূগিবলগীয়া হ’ল যমৰ যাতনা । সভাস্থলী নোপোৱাকৈ দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা বহু বাছ আদবাটৰ পৰাই ঘৰমুৱা হ’বলগাৰ সম্ভাৱনা সম্প্ৰতি দেখা দিছে ৷

দেওবাৰে নুমলীগড় শোধনাগাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক প্ৰথমটো বায়’ ইথানল প্রকল্প ৷ উক্ত প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ পিছত এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । উক্ত সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আৰু তেওঁৰ ভাষণ শুনিবলৈ গোলাঘাট জিলাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং, কলিয়াবৰ আদি অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ সৰু-ডাঙৰ বাহনৰে মানুহ কঢ়িয়াই সভাস্থলীলৈ বুলি ৰাওনা হৈছিল শতাধিক বাহন ৷ পিছে তীব্ৰ যান-জঁটৰ বাবে ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে আবদ্ধ হৈ পৰে বহু বাহন ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভালৈ আহি লটিঘটি বহুজনৰ (ETV Bharat Assam)

ইফালে প্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক কাষৰ পৰা এবাৰ চাবলৈ নোপোৱাৰ দুখ ব্যক্ত কৰে বহু মহিলাই ৷ দিনৰ প্ৰায় ১১ বজাতে খোৱা-বোৱা কৰাৰ সলনি তেওঁলোকে ওলাই আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সভালৈ । এই সম্পৰ্কে এগৰাকী মহিলাই দুখ প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘মোদীৰ আঙুলি এটাও দেখিবলৈ নাপালো । ইমান জাম হৈছে, বহুত বেয়া লাগিছে এতিয়া । ১১ বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলো ৷ ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাব লাগিব ।’’

আনহাতে আন এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘মোদীক চাবলৈ আহিছিলো, কিন্তু নেদেখিলো । গাড়ীৰ ভিৰৰ বাবে যাবলৈ পৰা নাই । ভোকে-লঘোণে এতিয়া ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে । এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি যাব লাগিব ।’’

ইফালে এই সম্পৰ্কে এজন বাছ ড্ৰাইভাৰে কয়, ‘‘গাড়ীসমূহ বেছিকৈ অনাৰ বাবে ইমান জাম লাগিছে । ইয়াত যান-বাহন আৰক্ষী নাই যে গাড়ীসমূহ সঠিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব । বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিবলৈ হৈছে ৷ কিন্তু ইয়াৰ পৰা ২৩ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ পোৱা সম্ভৱ নহয় । আমি গাড়ী নিম বুলি ভাবিলেও নিব নোৱাৰোঁ ।’’

লগতে পঢ়ক: ভূপেন হাজৰিকা একতা আৰু অখণ্ডতাৰ মহান নায়ক আছিল : প্ৰধানমন্ত্রী মোদী

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমPM MODI IN ASSAMINDIAS FIRST BIO ETHANOL PLANTNUMALIGARH REFINERYPM MODI ASSAM VISIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.