কেইবাদফীয়া দাবীৰে জোনাইত সংযুক্ত বড়ো গণ মঞ্চৰ বিশাল গণ বিক্ষোভ - UBPO PROTEST

১৭খন জিলাৰ কুৰি সহস্ৰাধিক বড়ো প্ৰতিবাদী ৰাইজে বিশাল গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰে কঁপালে জোনাইৰ চিমেন চাপৰি ।

UBPO protest
জোনাইত সংযুক্ত বড়ো গণ মঞ্চৰ বিশাল গণ বিক্ষোভ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2025 at 8:07 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 8:39 PM IST

জোনাই: ৰাজ্যত বি টি আৰ নিৰ্বাচনক লৈ গৰম বতাহ চলি থকাৰ সময়তে সংযুক্ত বড়ো গণ মঞ্চৰ (UBPO) ধেমাজি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহযোগত বি কে ডব্লিউ এ চিৰ নিৰ্বাচন শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰা, কাৰ্বি আংলং-ডিমা হাছাও জিলাৰ বড়োসকলক পাহাৰীয়া জনজাতিৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা, বি টি আৰৰ বাহিৰৰ বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ পুঁজি আৱণ্টন দিয়া, বড়ো ৰেজিমেণ্ট গঠন কৰি বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ নিৱনুৱা বড়ো যুৱকক নিযুক্তি দিয়া, অসম টে'ট আৰু কেন্দ্ৰীয় টে'ট উত্তীৰ্ণ বি টি আৰ বাহিৰৰ বড়ো মাধ্যমৰ যুৱক-যুৱতীৰ বাবে বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা আৰু বড়ো মাধ্যমৰ বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰাৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে ধেমাজি জিলাৰ চিমেন চাপৰিত বিশাল গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, গোলাঘাট, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ, দৰং, নলবাৰী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, কামৰূপ, দক্ষিণ কামৰূপ, কাৰ্বি আংলং, মৰিগাঁও, নগাঁও, হোজাই জিলাৰ পৰা অহা কুৰি সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদী জনতাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

UBPO protest
স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদানৰ মুহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সানজাৰি নৌগৰ খেলপথাৰত পুৱা ১১ বজাত অনুষ্ঠিত বিশাল ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ইউ বি পি অ'ৰ সভাপতি মনোৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে কয়, "বি টি এ ডিৰ বাহিৰৰ দহ লক্ষাধিক বড়ো জনগণৰ ৰাজনৈতিক, আৰ্থ-সামাজিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, ভূমিৰ অধিকাৰ আদিৰ সুৰক্ষা আৰু সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ বাবে ২০১৪ চনৰ ১৮ জুলাই তাৰিখে ধেমাজি জিলাৰ সানজাৰি নৌগৰৰ চিমেন চাপৰিত সংযুক্ত বড়ো গণ মঞ্চ চমুকৈ ইউ বি পি অ' গঠন কৰা হৈছিল । জন্মলগ্নৰে পৰাই ইউ বি পি অ'ৰ নেতৃত্বত আৰু বড়ো জাতীয় সংগঠনসমূহৰ পূৰ্ণ সহযোগত বড়ো-কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দাবীত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হয় ।"

UBPO protest
স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদানৰ মুহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ উপৰি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাচাও জিলাৰ বড়োসকলক পাহাৰীয়া জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা, বন আইন-২০০৬ কাৰ্যকৰী কৰি জনজাতিসকলক ভূমি অধিকাৰ প্ৰদান কৰা, বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ প্ৰাক্তন কেডাৰসকলৰ বাবে সুকীয়াকৈ বড়ো ৰেজিমেণ্ট গঠন কৰি নিৱনুৱা বড়ো যুৱকসকলক নিযুক্তি দিয়া, বি টি এ ডিৰ বাহিৰৰ বড়ো মাধ্যমৰ বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা, বিটিআৰৰ বাহিৰৰ বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ পুঁজি আৱণ্টন দিয়া, বিটিআৰৰ বাহিৰৰ বড়ো মাধ্যমৰ টে'ট উত্তীৰ্ণ যুৱক-যুৱতীৰ বাবে বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া আদি দাবীত ইউ বি পি অ'ই ধাৰাবাহিক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন চলাই আহিছে ।"

তেওঁ আৰু কয়, "ইউ বি পি অ'ৰ নেতৃত্বত ধাৰাবাহিকভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত ২০২০ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে এন ডি এফ বিৰ চাৰিটা গোট, এবছু আৰু ইউ বি পি অ'ৰ মাজত তৃতীয় বড়ো শান্তিচুক্তি তথা বিটিআৰ সম্পাদিত হয় । বিটিআৰ চুক্তিৰ ৫.১ দফাৰ অধীনত বড়ো-কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰা হয় যদিও বৰ্তমানলৈকে অন্তৱৰ্তীকালীনভাৱে পৰিচালিত হোৱা বড়ো-কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনলৈ অসম চৰকাৰে বছৰি মাত্ৰ ১৩ কোটি, ১৪ কোটি টকা আৱণ্টন দি আহিছে যদিও বিটিআৰৰ বাহিৰৰ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ ব্ৰু, ৰিয়াংসকলক সাঙুৰি গঠন হোৱা বি কে ডব্লিউ এ চিলৈ চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সীমিত পুঁজিৰে ৰাইজৰ উন্নয়ন সাধন কৰা সম্ভৱ নহয় ।"

UBPO protest
জোনাইত সংযুক্ত বড়ো গণ মঞ্চৰ বিশাল গণ বিক্ষোভ (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ দাবী, "বি কে ডব্লিউ এ চিৰ গাঁও চিনাক্তকৰণ, সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ইউ বি পি অ'ৱে চৰকাৰক হেঁচা দি আহিছে আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে বি কে ডব্লিউ এ চিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰি ইয়াক এখন শক্তিশালী আৰু পূৰ্ণাংগ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ হিচাপে গঢ় দিবলৈ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছে ।"

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, "তৃতীয় বড়ো শান্তিচুক্তিৰ ৫.১ দফাৰ অধীনত গঠন হোৱা বড়ো-কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দফাসমূহ শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰি বড়োলেণ্ড আন্দোলনত সমগ্ৰ অসমৰ বড়ো জনগণে পূৰ্ণ সহযোগ আগবঢ়াই আহিছে যদিও বি টি এ ডিৰ বাহিৰৰ বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ আন্তঃগাঁথনি আজিও নিৰ্মাণ হোৱা নাই ।"

আনহাতে, বি টি আৰৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ পুঁজি আৱণ্টন দিবলৈ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ দাবী জনাই অহা সত্ত্বেও ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই বুলি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰি ইউ বি পি অ'ৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে বিজেপি নেতৃত্বৰ চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত ইউ বি পি অ'ৱে যথেষ্ট সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ পিছতো দুখনকৈ বড়ো চুক্তিত উল্লেখ থকা সত্ত্বেও কোনো এখন চৰকাৰে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাত বসবাস কৰা বড়োসকলক পাহাৰীয়া জনজাতিৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা নাই । বি টি এ ডিৰ বাহিৰৰ বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় । নতুন শিক্ষানীতি মতে মাতৃভাষা মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱস্থা আছে যদিও চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি উনুকিয়ায় ।

উল্লেখ্য যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰায় কুৰি সহস্ৰাধিক ৰাইজে এই গণ বিক্ষোভত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । যদি চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা হাতত নলয় তেন্তে পুনৰ গুৱাহাটীত ইয়াতকৈ তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলিও চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে ।

ইয়াৰ উপৰি ইউ বি পি অ'ৰ সাধাৰণ সম্পাদক পীতাম্বৰ ব্ৰহ্মই আঁতধৰা প্ৰতিবাদী সভাত এবছুৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ সভাপতি হিৰণ্য স্বৰ্গীয়াৰী আৰু ইউ বি পি অ'ৰ উপদেষ্টা বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ব্ৰহ্মই ৰাইজক উদ্দেশ্যি চৰকাৰবিৰোধী বক্তব্য আগবঢ়ায় ।

ইয়াৰ পাছতে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা চিমেন চাপৰি কলেজ তিনিআলিলৈ বিশাল গণ বিক্ষোভ সমদল উলিয়াই পুনৰ সানজাৰি নৌগৰ খেলপথাৰত সামৰণি পেলায় । সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদী জনতাই অংশগ্ৰহণ কৰা বিশাল গণ বিক্ষোভত ইউ বি পি অ' জিন্দাবাদ, আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী, বি কে ডব্লিউ এ চিৰ সম্পূৰ্ণ বড়ো চিনাক্তকৰণ আৰু সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰি নিৰ্বাচন শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰক, বিটিআৰৰ বাহিৰৰ বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ পুঁজি আৱণ্টন দিয়ক, বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ সমস্যা সমাধান কৰক, বড়ো ৰেজিমেণ্ট গঠন কৰক, কাৰ্বি আংলং-ডিমা হাছাওৰ বড়োসকলক পাহাৰীয়া জনজাতিৰ স্বীকৃতি দিয়ক, টে'ট উত্তীৰ্ণ বড়ো মাধ্যমৰ যুৱক-যুৱতীক শিক্ষক পদত নিযুক্তি দিয়ক আদি শ্লোগান আওৰাই চিমেন চাপৰিৰ আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলে ।

প্ৰাক্তন বিএলটি কল্যাণ পৰিষদ, বিটিচিৰ বাহিৰৰ আত্মসমৰ্পণকাৰী এন ডি এফ বি কল্যাণ পৰিষদ, এবছুৰ ধেমাজি জিলা সমিতি, অবিভক্ত লখিমপুৰ জিলা প্ৰাক্তন বিএলটি কল্যাণ পৰিষদ, অবিভক্ত লখিমপুৰ জিলা ব্ৰহ্ম ধৰ্ম সমিতি, আবৌফৰ ধেমাজি জিলা সমিতি, বড়ো সাহিত্য সভাৰ জোনাই জিলা সমিতি, ধেমাজি জিলা বড়ো হাৰিমু আফাড, প্ৰাক্তন এন ডি এফ বি ঐক্যমঞ্চ, বাথৌ মহাসভাৰ চিমেন আঞ্চলিক সমিতি আদি বড়ো জাতীয় সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হোৱা জোনাই সমজিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত তৃষ্ণা পায়েঙৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু বড়ো-কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মিহিনিশ্বৰ বসুমতাৰীলৈ বিভিন্ন দাবীসম্বলিত স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।

প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ইউ বি পি অ'ৰ অধ্যক্ষ ঘনকান্ত মহেলা, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক চনী বড়ো, সম্পাদক সুশান্ত মুছাহাৰী, প্ৰাণজিতা বড়ো, কাৰ্যালয় সম্পাদক বানেশ্বৰ গয়াৰী, এবছুৰ সম্পাদক বডোছা ব্ৰহ্মকে ধৰি কেবাটাও বড়ো জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

