টকাৰ পৰা হীৰালৈকে কি কি ওলোৱা নাই ঘৰখনত ! তিনিদিনৰ বাবে তদাৰকী কোষৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ নূপুৰ-সুৰজিতক
নূপুৰ বৰাৰ সম্পত্তিৰ কথা শুনিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব ৷ হিচাপ শুনিলে আপুনিও হ'ব আচৰিত ।
Published : September 16, 2025 at 7:52 PM IST
গুৱাহাটী: অৱশেষত তিনিদিনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল এ চি এছ বিষয়া নূপুৰ বৰা আৰু লাটমণ্ডল সুৰজিত ডেকাক ৷ মঙলবাৰে বিয়লি দুয়োকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত অভিযুক্তদ্বয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে আদালতে ৷
২০১৯ চনত স্বচ্ছতাৰে নিযুক্তি পোৱা এ চি এছ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ ঘৰত ওলাইছে জাপে জাপে টকা । ২০১৯ ত এ পি এছ চিৰ দ্বাৰা বাছনিভূক্ত হৈ ৬ বছৰতে চৰকাৰী পদমৰ্যাদা আৰু ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি কোটিপতি হোৱা নূপুৰ বৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ জালত পৰিছে ।
সোমবাৰে চক্ৰ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষে অভিযান চলাই ৯০ লাখ ৫০ হাজৰ ৪০০ টকাৰ লগতে প্ৰায় ডেৰ কোটি টকাৰ হীৰাৰ আ-অলংকাৰ জব্দ কৰিছে । নূপুৰ বৰাৰ আয়ৰ উৎস আছিল মাটি নামজাৰি, হস্তান্তৰ কৰা আদি বিষয়বোৰ ।
চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি সত্ৰৰ ভূমিৰ পৰা ৫ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত থকা ভূমি আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকক হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু বৰপেটা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁ সেই মাটি আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকলৈ হস্তান্তৰ কৰি ধন ঘটিছিল । তদুপৰি গৰৈমাৰীতো মাটি নামজাৰি, হস্তান্তৰ কৰাৰ নামত ধন ঘটিছিল । এই খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত চি এম ভিজিলেঞ্চে আৰম্ভ কৰে অনুসন্ধান ।
প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত তেওঁৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য লাভ কৰি ২৫/২০২৫ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰে । সোমবাৰে গোটানগৰৰ ফ্লেট আৰু বৰপেটাৰ ভাৰাঘৰত অভিযান চলাই ৯০ লাখ ৫০ হাজৰ ৪০০ টকাৰ লগতে প্ৰায় ডেৰ কোটি টকাৰ হীৰাৰ আ-অলংকাৰ জব্দ কৰে । চি এম ভিজিলেঞ্চে এই অভিযানটোত সৰ্বাধিক নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এই বিষয় সন্দৰ্ভত চি এম ভিজিলেঞ্চৰ অধীক্ষক ৰ'জী কলিতাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কিছুমান ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ ওপৰত নজৰ আছিল । ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া নূপুৰ বৰুৱাৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য লাখ কৰি গোচৰ ৰুজু কৰি সোমবাৰে অভিযান চলোৱা হয় । অভিযানত গোটানগৰৰ ফ্লেট আৰু বৰপেটাৰ ভাৰাঘৰত অভিযান চলাই ৯০ লাখ ৫০ হাজৰ ৪০০ টকাৰ লগতে প্ৰায় ডেৰ কোটি টকাৰ হীৰাৰ আ-অলংকাৰ জব্দ কৰে । তেওঁৰ গুগল পে' একাউণ্টত ৯ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা লেনদেনৰ তথ্য পোৱা গৈছে ।"
কলিতাই লগতে কয়, "মহানগৰীৰ বেলতলা, জালুকবাৰী দুটা স্থানীয় মাটি আৰু তিনিটা ফ্লেট থকাৰ তথ্য প্ৰাথমিক তদন্তত পোৱা গৈছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি কৰা অভিযোগ চাৰিটামান পোৱা গৈছে । তেওঁ বৰপেটা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কৰাৰ সময়ছোৱাত সত্ৰৰ মাটিৰ সীমাৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ ভিতৰত মাটি চৰকাৰী নিৰ্দেশনা নামানি আন সম্প্ৰদায়লৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল । তদুপৰি আন স্থানতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহু দুৰ্নীতিৰ তথ্য পোৱা গৈছে । তদুপৰি তেওঁৰ বন্ধু লাটমণ্ডল সুৰজিৎ ডেকাই কালেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিছিল । নূপুৰ বৰা আৰু সুৰজিৎ ডেকা দুয়োকে সোমবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আজি দুয়োকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব । তিনিদিনৰ জিম্মাত বিচাৰিম । ইয়াৰ লগত জড়িত থকা আন লোকো জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
উল্লেখযোগ্য যে, ২০২৩ চনৰ ১৮ জুনত বৰপেটাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰিছিল নূপুৰ বৰাই । ইয়াৰ পিছতে লাটমণ্ডল সুৰজিতৰ সৈতে নূপুৰ বৰাই মাটি নামজাৰি কৰা, সীমা চমজোৱা, বাটোৱাৰা কৰা, একচনিয়া মাটি ম্যাদী কৰা আদিৰ নামত লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল । বৰপেটা ৰাজহ চক্ৰত নূপুৰ বৰাই দুর্নীতিৰ এনে পোহাৰ মেলিছিল যে টকাৰ টোপোলা দিলে মাটি-বাৰী সংক্রান্তীয় যিকোনো অবৈধ কাম তেওঁ বৈধ কৰি পেলাইছিল ।