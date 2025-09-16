ETV Bharat / state

টকাৰ পৰা হীৰালৈকে কি কি ওলোৱা নাই ঘৰখনত ! তিনিদিনৰ বাবে তদাৰকী কোষৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ নূপুৰ-সুৰজিতক

নূপুৰ বৰাৰ সম্পত্তিৰ কথা শুনিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব ৷ হিচাপ শুনিলে আপুনিও হ'ব আচৰিত ।

Huge property has been seized from ACS officer Nupur Bora
ঘোচখোৰ ACS বিষয়া নূপুৰ বৰা আৰু জব্দ কৰা ধনৰাশি (ETV Bharat Assam)
Published : September 16, 2025 at 7:52 PM IST

গুৱাহাটী: অৱশেষত তিনিদিনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল এ চি এছ বিষয়া নূপুৰ বৰা আৰু লাটমণ্ডল সুৰজিত ডেকাক ৷ মঙলবাৰে বিয়লি দুয়োকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত অভিযুক্তদ্বয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে আদালতে ৷

২০১৯ চনত স্বচ্ছতাৰে নিযুক্তি পোৱা এ চি এছ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ ঘৰত ওলাইছে জাপে জাপে টকা । ২০১৯ ত এ পি এছ চিৰ দ্বাৰা বাছনিভূক্ত হৈ ৬ বছৰতে চৰকাৰী পদমৰ্যাদা আৰু ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি কোটিপতি হোৱা নূপুৰ বৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ জালত পৰিছে ।

নূপুৰ বৰাৰ ঘৰত টকাৰ পাহাৰ (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰে চক্ৰ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষে অভিযান চলাই ৯০ লাখ ৫০ হাজৰ ৪০০ টকাৰ লগতে প্ৰায় ডেৰ কোটি টকাৰ হীৰাৰ আ-অলংকাৰ জব্দ কৰিছে । নূপুৰ বৰাৰ আয়ৰ উৎস আছিল মাটি নামজাৰি, হস্তান্তৰ কৰা আদি বিষয়বোৰ ।

গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নূপুৰ বৰা (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি সত্ৰৰ ভূমিৰ পৰা ৫ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত থকা ভূমি আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকক হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু বৰপেটা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁ সেই মাটি আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকলৈ হস্তান্তৰ কৰি ধন ঘটিছিল । তদুপৰি গৰৈমাৰীতো মাটি নামজাৰি, হস্তান্তৰ কৰাৰ নামত ধন ঘটিছিল । এই খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত চি এম ভিজিলেঞ্চে আৰম্ভ কৰে অনুসন্ধান ।

প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত তেওঁৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য লাভ কৰি ২৫/২০২৫ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰে । সোমবাৰে গোটানগৰৰ ফ্লেট আৰু বৰপেটাৰ ভাৰাঘৰত অভিযান চলাই ৯০ লাখ ৫০ হাজৰ ৪০০ টকাৰ লগতে প্ৰায় ডেৰ কোটি টকাৰ হীৰাৰ আ-অলংকাৰ জব্দ কৰে । চি এম ভিজিলেঞ্চে এই অভিযানটোত সৰ্বাধিক নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

নূপুৰ বৰাৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কোটিৰ ওচৰা-ওচৰি টকা (ETV Bharat Assam)

এই বিষয় সন্দৰ্ভত চি এম ভিজিলেঞ্চৰ অধীক্ষক ৰ'জী কলিতাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কিছুমান ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ ওপৰত নজৰ আছিল । ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া নূপুৰ বৰুৱাৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য লাখ কৰি গোচৰ ৰুজু কৰি সোমবাৰে অভিযান চলোৱা হয় । অভিযানত গোটানগৰৰ ফ্লেট আৰু বৰপেটাৰ ভাৰাঘৰত অভিযান চলাই ৯০ লাখ ৫০ হাজৰ ৪০০ টকাৰ লগতে প্ৰায় ডেৰ কোটি টকাৰ হীৰাৰ আ-অলংকাৰ জব্দ কৰে । তেওঁৰ গুগল পে' একাউণ্টত ৯ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা লেনদেনৰ তথ্য পোৱা গৈছে ।"

কলিতাই লগতে কয়, "মহানগৰীৰ বেলতলা, জালুকবাৰী দুটা স্থানীয় মাটি আৰু তিনিটা ফ্লেট থকাৰ তথ্য প্ৰাথমিক তদন্তত পোৱা গৈছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি কৰা অভিযোগ চাৰিটামান পোৱা গৈছে । তেওঁ বৰপেটা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কৰাৰ সময়ছোৱাত সত্ৰৰ মাটিৰ সীমাৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ ভিতৰত মাটি চৰকাৰী নিৰ্দেশনা নামানি আন সম্প্ৰদায়লৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল । তদুপৰি আন স্থানতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহু দুৰ্নীতিৰ তথ্য পোৱা গৈছে । তদুপৰি তেওঁৰ বন্ধু লাটমণ্ডল সুৰজিৎ ডেকাই কালেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিছিল । নূপুৰ বৰা আৰু সুৰজিৎ ডেকা দুয়োকে সোমবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আজি দুয়োকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব । তিনিদিনৰ জিম্মাত বিচাৰিম । ইয়াৰ লগত জড়িত থকা আন লোকো জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

৯০ লাখ ৫০ হাজৰ ৪০০ টকাৰ লগতে প্ৰায় ডেৰ কোটি টকাৰ হীৰাৰ আ অলংকাৰ জব্দ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, ২০২৩ চনৰ ১৮ জুনত বৰপেটাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰিছিল নূপুৰ বৰাই । ইয়াৰ পিছতে লাটমণ্ডল সুৰজিতৰ সৈতে নূপুৰ বৰাই মাটি নামজাৰি কৰা, সীমা চমজোৱা, বাটোৱাৰা কৰা, একচনিয়া মাটি ম্যাদী কৰা আদিৰ নামত লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল । বৰপেটা ৰাজহ চক্ৰত নূপুৰ বৰাই দুর্নীতিৰ এনে পোহাৰ মেলিছিল যে টকাৰ টোপোলা দিলে মাটি-বাৰী সংক্রান্তীয় যিকোনো অবৈধ কাম তেওঁ বৈধ কৰি পেলাইছিল ।

