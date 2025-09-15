মাছৰ সলনি নৈত উঠিছে নোটৰ উজান, বাণ্ডিলে বাণ্ডিলে ওলাইছে টকা
নৈত নোটৰ উজান উঠাক লৈ লাগিছে হাহাকাৰ ৷ স্থানীয় আৰক্ষীও ভাগৰি পৰিছে টকা গণি গণি ৷ ক’ত সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা, পঢ়ক বিতং খবৰ…
Published : September 15, 2025 at 1:43 PM IST
নলবাৰী: গৈছিল মাছ মাৰিবলৈ । মাছৰ সলনি নৈৰ বুকুত উজান উঠিল টকাৰ ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত উটি আহিছে বাণ্ডিলে বাণ্ডিলে টকা । নৈত টকাৰ উজান উঠাক লৈ লাগিছে হাহাকাৰ ৷ স্থানীয় আৰক্ষীয়েও ভাগৰি পৰিছে টকা গণি গণি ৷
এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ শিয়ালমাৰী চৰত ৷ চৰাঞ্চলত পোৱা এনে টকাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ৷
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বৃহত্তৰ বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ শিয়ালমাৰী চৰৰ দুটি শিশুৱে মাছ মাৰিবলৈ গৈ প্ৰত্যক্ষ কৰে এটি পলিথিন । পলিথিনটোৰ ভিতৰত আছিল টকাৰ বাণ্ডিল ৷ নৈৰ বুকুৱেদি ভাহি আহি থকা এই টকাৰ বাণ্ডিলটো এটা শিশুৱে দেখাৰ পিছত হাহাকাৰ লাগে চৰাঞ্চলত । কিয়নো কেবল এটাই নহয়, পলিথিনটোৰ ভিতৰত আছিল লাখে লাখে টকা ৷
ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত একাংশ স্থানীয় সচেতন লোকে খবৰ দিয়ে শিয়ালমাৰী চৰ আৰক্ষীক ৷ ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ টকাৰ বাণ্ডিলকেইটা জব্দ কৰে । প্ৰায় ১০ লক্ষাধিক টকা কোনে, কিয় পলিথিনত বান্ধি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত উটুৱাই দিলে তাক লৈ চৰ্চা চলি থাকোতে জব্দকৃত নোটসমূহ জালনোট বুলি চিনাক্ত কৰে আৰক্ষীৰ লগতে স্থানীয় লোকে ।
আৰক্ষীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজেও এই কাণ্ডত হতবাক হৈ ৰয় ৷ কোনো দুষ্টচক্ৰই আনক সহজে প্ৰলোভিত কৰাৰ বাবে নাইবা জালনোট সৰবৰাহকাৰীয়ে এনেদৰে নৈৰ বক্ষ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰি আহিছে নেকি, তাক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷
আৰক্ষীয়ে নোটসমূহ জব্দ কৰি থানালৈ নিয়ে । মুঠৰ ওপৰত চৰাঞ্চল নৈৰ বুকুত লাখে লাখে ৫০০ টকীয়া জালনোটৰ বাণ্ডিল উদ্ধাৰ হোৱা কাৰ্যই বাৰুকৈয়ে আমোদ দিলে স্থানীয় লোকক । আৰক্ষীৰ তদন্তত সকলো তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
স্থানীয় লোকে কয়, ‘‘সৰু-সৰুবিলাকে পায়, ল’ৰা এটা ছোৱালী এজনী ৷ মাছ মাৰিবলৈ গৈ দেখিছে পলিথিন এটা ভাঁহি আহিছে ৷ তাৰপিছত উঠাই আনিছে, দেখে যে পইচা আছে ৷ পইচাটো আচল নে নকল সেইটোতো গম নাপায় ৷ সৰু-সৰু ল’ৰা গতিকে মাকক দেখাই কৈছে যে পইচা পাইছো ৷ তাৰ পিছতে ৰাইজে গম পায় আৰু আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ আৰক্ষী আহি পোৱাৰ পিছতহে পইচাখিনি নকল বুলি জানিব পাৰো ৷’’
