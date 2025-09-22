জুবিনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠান কিদৰে হ’ব ? সোণাপুৰত চলিছে অন্তিম শয়নথলীৰ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি

জুবিনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠান কিদৰে হ’ব ? সোণাপুৰত চলিছে অন্তিম শয়নথলীৰ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি
সৰুসজাইৰ পৰা কেতিয়া ওলাব জুবিন ? শেষযাত্ৰাত কোন কোন যাব জুবিনৰ সৈতে ? ক'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
Published : September 22, 2025 at 6:32 PM IST
গুৱাহাটী: সোণাপুৰৰ কমাৰকুছিয়েই হ’ব অসমবাসীৰ হৃদস্পন্দন জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম ঠিকনা । কমাৰকুছিত ৰাজ্য চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্যৰ বাবে চলাইছে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে সোমবাৰে দুপৰীয়া কমাৰকুছিত উপস্থিত হৈ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় ৷ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জুবিনৰ সৎকাৰ অনুষ্ঠানক লৈ কৰে একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ।
মঙলবাৰে জুবিনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠান কিদৰে হ’ব ? কেইবজাত সৰুসজাইৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ হ’ব ? কি কি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিছে চৰকাৰে ? শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ নামত সুৰাপান কৰি উদ্ভণ্ডালি কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে ? সকলো সবিস্তাৰে ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
সৰুসজাইৰ পৰা কেতিয়া ওলাব জুবিন ?
কাইলৈ অন্তিমবাৰৰ বাবে যাত্ৰা কৰিব জুবিনে । সোণাপুৰৰ সমাধিথলীলৈ সৰুসজাইৰ পৰা মঙলবাৰে পুৱা ৭:৩০ বজাতে লৈ যোৱা হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ । সোমবাৰে সোণাপুৰত জুবিনৰ সমাধিথলীৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মঙলবাৰে ৭:৩০ৰ পৰা ৮ বজাৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা সোণাপুৰৰ এই কমাৰকুছিলৈ আমি লৈ আনিম ।”
শেষযাত্ৰাত কোন কোন যাব জুবিনৰ সৈতে ?
সৰুসজাইৰ পৰা যেতিয়া জুবিন গাৰ্গে অন্তিম ঠিকনালৈ যাত্ৰা কৰিব তেওঁ যাব এখন এম্বুলেন্সত । লগত নিশ্চিতভাৱে থাকিব পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিদৰে জুবিনক সমাধিথলীলৈ লৈ যোৱা হ’ব সেয়া ক'লে এইদৰে, “জুবিন এম্বুলেন্সত থাকিব । জুবিনৰ পত্নী গৰিমা আৰু অতি ঘনিষ্ঠ সকল এম্বুলেন্সত থাকিব । লগতে সৰু এখন বাছ ধৰণৰ থাকিব, য’ত জুবিনৰ পৰিয়ালৰ একেবাৰে নিকট পৰিয়ালৰ ভনীয়েই হওক বা আন সকল আত্মীয় গাড়ীখনত থাকিব ৷ বাকী গোটেই প্ৰচেচনটোত গাড়ী মটৰ নাথাকিব । সুন্দৰকৈ এয়াৰপ'ৰ্টৰ পৰা লৈ অনাৰ দৰে এই স্থানলৈ লৈ আনিম ।”
ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে গান চেল্যুটৰ পিছত হ’ব ধৰ্মীয় আনুষ্ঠানিকতা:
জুবিন গাৰ্গৰ সৎকাৰ পৰ্বত নাথাকে কোনো বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা ৷ এম্বুলেন্স গৈ পোৱাৰ পিছত পোনে পোনে সন্মান সহকাৰে অসম আৰক্ষীয়ে সৎকাৰথলীলৈ নিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ পিছত পুৰোহিতে কৰিব ধৰ্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সবিশেষ এইদৰে ব্যক্ত কৰিলে, "সমাধিথলী আহি পোৱাৰ পিছত অসম আৰক্ষীৰ পোল বিয়েৰাৰ সকলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা তেখেতৰ সৎকাৰ হোৱা ঠাইলৈ লৈ আনিব । তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে গান চেল্যুট আদি দিব । আৰক্ষীয়ে গান চেল্যুট আদি দিয়াৰ পিছত পুৰোহিতে আধ্যাত্মিক কাম-কাজ কৰিব । পৰিয়ালৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ধৰ্মীয় কাম-কাজখিনি আমি কৰি দিম ৷“
বন্ধ থাকিব জাগীৰোড-যোৰাবাট সংযোগী ঘাইপথ :
খানাপাৰাৰ দিশৰ পৰা জাগীৰোড অভিমুখে গ’লে যোৰাবাটৰ পাহাৰৰ পৰা তললৈ নামোতেই বাওঁফালে ১০ বিঘা মাটিত হ’ব জুবিনৰ সমাধি । অনুৰাগীৰ ভিৰৰ বাবে মঙলবাৰে গোটেই পথচোৱাত ব্যাপক যান-জঁট আদিৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ প্ৰশাসনে ৫ৰ পৰা ৭ ঘণ্টালৈ বন্ধ ৰাখিব এইচোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই প্ৰসংগত সদৰী কৰিলে এইদৰে, “কাইলৈ যিহেতু এইটো এক ধৰ্মীয় কৰ্ম সেয়ে আমি ২ বজালৈ জাগীৰোডৰ পৰা এইফালে গাড়ী সোমাব দিব খোজা নাই ৷ আনফালে, খানাপাৰা যোৰাবাটৰ পৰা মেঘালয়লৈ যাব খোজা সকলক আমি বাধা নিদিও; কিন্তু যোৰাবাটৰ তৰফৰ পৰা কমাৰকুছিলৈ আমি বাটটো সম্পূৰ্ণ চাৰি-পাঁচ ঘণ্টা বন্ধ ৰাখিম ৷”
অসম আৰু যোৰাবাটত ড্ৰাই ডে’ ঘোষণা:
জুবিন অনুৰাগী উশৃংখল সুৰাপায়ী সকলৰ তাণ্ডৱ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাজ্য়জুৰি ড্ৰাই ডে’ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে । কেৱল অসমতে নহয়, সমাধিক্ষেত্ৰৰ ওচৰৰ মেঘালয়ৰ যোৰাবাট অঞ্চলতো মেঘালয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ড্ৰাই ডে’ ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে ঘোষণা কৰিছে, “সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে জুবিনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই দুটাদিন আমি ৰাজ্যজুৰি ড্ৰাই ডে' ঘোষণা কৰিছো । মেঘালয় চৰকাৰেও সিদ্ধান্ত লৈছে যে যোৰাবাটৰ গোটেই ৰাস্তাটো, যি ফালেদি জুবিন যাব ৰাস্তাটোত থকা সকলো মদৰ দোকান বন্ধ থাকিব । অৰ্থাৎ যোৰাবাটতো ড্ৰাই ডে’ পালন কৰা হ’ব।”
অসমৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব:
মঙলবাৰে অসমৰ সকলো স্থানতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আদি বন্ধ থাকিব ৷ চৰকাৰী কাৰ্যালয় আদি আন ঠাইবোৰত খোলা থাকিব ৷ আনহাতে, যান-জঁট আদিৰ সমস্যা থাকিব বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কাৰ্যালয়ো বন্ধ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । চৰকাৰী কাৰ্যালয় সকলোতে জুবিনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
যোৰহাটত হ’ব ১৩ দিনীয়া শ্ৰাদ্ধ:
যোৰহাটত জুবিনৰ সমাধিৰ বাবে যোৰহাটবাসীয়ে দাবী জনাইছিল; কিন্তু যোৰহাটৰ পৰিৱৰ্তে জুবিনৰ পৰিয়ালে সোণাপুৰ নিৰ্বাচন কৰিলে জুবিনৰ অন্তিম শয়নথলী ৰূপে । সেয়ে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে যোৰহাটবাসীৰ দাবীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই জুবিনৰ ১৩ দিনীয়া শ্ৰাদ্ধানুষ্ঠান যোৰহাটত পাতিবলৈ মনস্থ কৰিছে পৰিয়াল আৰু অসম চৰকাৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই সিদ্ধান্তৰ কথাও সোণাপুৰৰ সমাধিথলীৰ পৰাই কৰিলে ঘোষণা, “জুবিনৰ পৰিয়ালে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সহযোগিতাৰ বাবে কৈছে জুবিন গাৰ্গৰ যিটো ১৩ দিনীযা মাংগলিক অনুষ্ঠান, সেইটো আমি যোৰহাটত পালন কৰিম ৷ গৰিমা গাৰ্গকে ধৰি জুবিনৰ পৰিয়ালো সেই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিব । সেইদিনাই আমি যোৰহাটৰ ৰাইজক আনুষ্ঠানিকভাৱে জুবিনৰ চিতাভষ্ম অৰ্পণ কৰিম ।”
যোৰহাটতো হ'ব জুবিনৰ সমাধিথলী :
যোৰহাটতো জুবিনৰ সমাধিথলী নিৰ্মাণ কৰিব অসম চৰকাৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে জনালে এইদৰে,"কাইলৈ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এখন সৰু দেৱালেৰে বেৰি দিম ৷ পৰৱৰ্তী সমযত আমি মাটিখিনি উলিযাই দেৱাল দিম । পিছৰ সময়ত আৰ্কিটেক্টৰ হতুৱাই নক্সা প্ৰস্তুত কৰি আমি সমাধিক্ষেত্ৰৰ কামখিনি আগুৱাই নিম । সমান্তৰালভাৱে যোৰহাটতো আমি সমাধি ক্ষেত্ৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিম ।"
কোন কোন আহিব অতিথি হৈ ?
অসমৰ ৰাজ্যপালৰ উপৰি ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু, মেঘালয়ৰ পৰা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অৰুণাচলৰ পৰা এটা দল আহি জুবিনৰ সৎকাৰ অনুষ্ঠানত যোগ দিব । এই কথাও জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
উদণ্ডসকলৰ বাবে কেমেৰা ৰেকৰ্ড হ’ব অনুষ্ঠান:
এই কেইদিন একাংশ জুবিন অনুৰাগীৰ উদণ্ড আচৰণৰ বাবে যোৱা দুদিন যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে আৰক্ষী-প্ৰশাসন ৷ সেয়েহে সৰুসজাইৰ পৰা সমদল আৰম্ভ কৰাৰ সময়ৰ পৰা সৎকাৰ শেষ হোৱালৈকে সকলোখিনি কেমেৰাত বন্দী কৰিব অসম চৰকাৰে ।
এই সন্দৰ্ভত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, “আমাৰ একাংশ লোকে যিকোনো প্ৰকাৰে গণ্ডগোল কৰিব খোজে । আমি মঙলবাৰে সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিম । জুবিনক আমি সন্মানেৰে বিদায় দিব খুজিছো ৷ সৰুসজাইৰ পৰা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া হৈ যোৱালৈ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিম যাতে কোনবাই ইচ্ছাকৃতভাৱে গণ্ডগোল কৰিব খুজিলে শাস্তি বিহিব পাৰো । সৰুসজাই আৰু এয়াৰপ'ৰ্টত বেয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা একাংশৰ ভিডিঅ’ আমি সংগ্ৰহ কৰিছো । কাইলৈৰ অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক মাতিম ।”
গুৱাহাটীৰ সকলো চৰকাৰী স্ক্ৰীণত অন্তিম যাত্ৰাৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে । আন চহৰ সমূহতো যদি পাৰি স্ক্ৰীণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জনসংযোগ বিভাগক নিৰ্দেশ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ যিহেতু সোণাপুৰৰ সমাধিক্ষেত্ৰত মাত্ৰ সাতৰ পৰা আঠ হাজাৰ মানুহহে হ’ব, সেয়ে গাঁৱে-ভূঞে দেখুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে ।