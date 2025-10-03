৪৫ দিনত কমেও ৫০ হাজাৰ টকা আয়, শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনিও...

৪৫ দিনত কমেও ৫০ হাজাৰ টকা আয়, শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনিও...
ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে, কিন্তু হাতত পৰ্যাপ্ত মূলধনৰ অভাৱ ৷ কম মূলধন হ’লেও আপুনি কৰিব পাৰে এই ব্যৱসায়, যি আপোনাক দিব আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষমতা ৷
Published : October 3, 2025 at 2:24 PM IST
কাজিৰঙা: হাতত মাত্ৰ এক হাজাৰৰ পৰা দুই হেজাৰ টকা হ’লেই আপুনি ঘৰতে আৰম্ভ কৰিব পাৰে কাঠফুলাৰ ব্যৱসায় ৷ কাঠফুলাৰ ১০০ টা বেগ তৈয়াৰ কৰিব পাৰিলে আপুনি ৪৫ দিনত ৫০ হেজাৰ পৰ্যন্ত আয় কৰিব পাৰে ৷ কাঠফুলা ব্যৱসায় কৰি আপুনি কেনেদৰে আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হ’ব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত ক’লে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট কাঠফুলা খেতিয়ক মাধুৰীমা দত্তই ৷
কাঠফুলা খেতিৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজন:
"হাতত যদি এক হাজাৰৰ পৰা দুই হাজাৰ টকা আছে কাঠফুলা খেতি ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰি"— ক’লে মাধুৰীমা দত্তই ৷ ‘অয়েষ্টাৰ মাশ্বৰুম’ৰ খেতি কি দৰে কৰিব লাগে তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াই দত্তই কয়,"কাঠফুলা খেতি কৰিবলৈ প্ৰথমেই প্ৰয়োজন কাঠফুলাৰ বীজ, খেৰ, কাঠফুলাৰ বেগ (পি পি), ‘ৰাবাৰ বেণ্ড’, কপাহ আদি ৷ আনহাতে, কাঠফুলাৰ বেগ প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত বেগখিনি থ’বৰ বাবে এটা পৰিষ্কাৰ, শীতল কোঠা ৷
খেৰখিনি কিদৰে খেতিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয়:
দত্তই প্ৰকাশ কৰা মতে, প্ৰথমে খেৰখিনি দা বা কাঁচিৰ সহায়েৰে এক আঙুলি জোখত বা তাতকৈ সৰু সৰু জোখত কাটি ল’ব লাগে ৷ খেৰ যিমান সৰু হয়, সিমানেই ভাল বুলি কয় দত্তই ৷ ইয়াৰ পিছত পৰিষ্কাৰ পানীত ঢাকোন দি ১২ ঘন্টামান সৰু জোখত কটা খেৰখিনি তিয়াই থ’ব লাগে ৷ পিছদিনাখন খেৰখিনি পুনৰ পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই খেৰখিনি সিজাব লাগিব ৷ ৮০ ডিগ্ৰী চেলচিয়াচ উত্তাপত ভালকৈ লুটিয়াই-বগৰাই সিজোৱাৰ পাছত খেৰখিনি পাছি বা পানী নিগৰি ওলাই যাব পৰা বেগত ভৰাই অথবা ডাঁৰত শুকুৱাব লাগে ৷
লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যাতে খেৰখিনি হাঁহ, মুৰ্গী বা গৰু-ছাগলীৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহে, কিয়নো কাঠফুলা খেতি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন হোৱাটো খুবেই জৰুৰী ৷ ইফালে খেৰখিনিৰ পানী নিগৰি যোৱাৰ পাছত এখন পালত মেলি খেৰখিনি পুনৰ শুকুৱাব লাগে ৷ চাব লাগে যাতে খেৰখিনি হাতেৰে চেপি দিলে পানী টোপ টোপকৈ সৰি নপৰে কিন্তু সেমেকা, জেপলগা ভাৱ এটা যাতে থাকে ৷ দত্তই কয়,"শীতকালি ৬০ শতাংশ আৰু গৰম দিনত ৭০ শতাংশ খেৰখিনি শুকুৱাব লাগে ৷ এনেদৰে প্ৰথমে খেৰখিনি বেগত ভৰাবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয় ৷"
বেগটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব:
বেগৰ বাবে আমি পলিথিনৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰো বুলি প্ৰকাশ কৰি দত্তই কয়, "আগতে বাঁহৰ টোম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যদিও তাত পোক-পৰুৱা লাগে ৷ সেয়ে পলিথিনৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ বেগত তৰপ তৰপকৈ খেৰ আৰু কাঠফুলাৰ বীজ ভৰোৱা হয় ৷ খেৰৰ পাঁচটা তৰপ আৰু বীজৰ চাৰিটা তৰপ দি বেগটো টানকৈ বান্ধিব লাগে ৷ বেগ বান্ধি হোৱাৰ পাছত বেগটোত ৮/১০ টা ফুটা কৰি ফুটাবোৰত কপাহ ভৰাই দিয়া হয় ৷"
কাঠফুলাৰ বেগটো কি কৰিব:
দত্তই কয়,"বেগ প্ৰস্তুত হোৱাৰ পাছত বেগসমূহ এটা আন্ধাৰ কোঠাত প্ৰথম পোন্ধৰ দিন থ’ব লাগে ৷ পোন্ধৰ দিনমানৰ পাছত বেগটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বগা হৈ পৰে আৰু তেতিয়া বেগৰ ফুটাত ভৰাই থোৱা কপাহসমূহ উলিয়াই দিয়া হয় ৷ ইয়াৰ পিছত বেগসমূত গৰমদিনত হ’লে দিনে তিনি-চাৰিবাৰ আৰু ঠাণ্ডাদিনত দিনে দুবাৰ পানী দিয়া হয় আৰু খুব নেৰানেপেৰা বৰষুণ হ’লে আমি তাত পানী নিদিওঁ । কাৰণ কাঠফুলাত ৮০ শতাংশ পানী থাকে ৷ তদুপৰি, বেগসমূহ থোৱা ঠাইত বতাহ চলাচল কৰিব লাগিব । বেগসমূহ থোৱা ঠাই বেছি আন্ধাৰ হ’বও নালাগিব ৷
কিমান দিনত ফুলিব কাঠফুলা:
দত্তই জনাই যে বেগসমূহ থোৱাৰ পৰা ২১/২২ দিনত কাঠফুলা ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ সেই ফুল ফুলাৰ ৪/৫ দিন পাছত সেয়া চিঙি আনিব পৰাৰ যোগ্য হৈ পৰে ৷
কাঠফুলা কেনেকৈ চিঙিব:
কাঠফুলা চিঙাৰ আছে বিশেষ নিয়ম ৷ দত্তই কয়,"আমি কাঠফুলা দা বা কটাৰীৰে কাটি আনিব নালাগে ৷ হাতেৰে চিঙিব লাগে ৷ ফুলপাহ ধৰি ঘড়ীৰ কাঁটাৰ বিপৰীত দিশত হাতেৰে ধৰি ঘূৰাই ফুল চিঙিব লাগে ৷"
এটা বেগে তিনিমাহলৈকে দিব কাঠফুলা:
মাধুৰীমা দত্তই কয়,"ফুল চিঙাৰ পাছত আমি বেগত পানী নিয়মীয়াকৈ দি থাকিব লাগে ৷ কিয়নো এটা বেগৰ পৰা কমেও তিনিমাহলৈকে কাঠফুলা উৎপাদন হৈ থাকে ৷ সুন্দৰ ঠাণ্ডা পৰিৱেশত ১৪/২১ জোখৰ কাঠফুলা বেগত তিনিমাহত ডেৰ কিলোৰো পৰা আঢ়ৈ কিলো পৰ্যন্ত কাঠফুলা উৎপাদন হয় । অয়েষ্টাৰ কাঠফুলাৰ বাবে ২২ ৰ পৰা ২৮ ডিগ্ৰী চেলচিয়াচ উত্তম ৷ আগতে এই খেতি ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিল যদিও প্ৰাকৃতিক উপায়েৰে কাঠফুলা থোৱা কোঠাটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখি গৰম কালিও এই খেতি কৰিব পাৰি ৷"
গৰমকালিৰ বাবেও আছে কাঠফুলা:
শীত কালত অয়েষ্টাৰ কাঠফুলা কৰাৰ বিপৰীতে গৰম কালি কৰিব পৰা কাঠফুলাও আছে বুলি জানিব দি দত্তই কয়,"গৰম কালি আমি ‘মিল্কী মাশ্বৰুম’ কৰিব পাৰোঁ ৷ ‘মিল্কী মাশ্বৰুম’ কৰিবৰ বাবে ৩২ ডিগ্ৰী চেলচিয়াচৰ ওপৰত উত্তাপৰ প্ৰয়োজন হয় ৷"
এটা বেগত তৈয়াৰ কৰোঁতে খৰচ:
খেৰখিনি যদি নিজৰ ঘৰৰে হয় তেন্তে এটা বেগ তৈয়াৰ কৰোঁতে বীজ, প্লাষ্টিক, ৰবৰ আদি ধৰি ৩০/৩৫ টকা হয় বুলি প্ৰকাশ কৰি দত্তই কয়,"যদি খেৰ কিনিব লগা হয় তেন্তে এটা বেগত ৫০/৫৫ টকা খৰচ হয় ৷"
কাঠফুলাৰ কিমান দাম:
এতিয়া প্ৰতিকিলো কাঠফুলা ২০০ টকা দৰত বিক্ৰী কৰে বুলি জানিবলৈ দি দত্তই কয়,"নিজে পেকেটিং-লেবেলিং কৰিলে এক কেজিত আমি ৩০০ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ ৷"
কিমান আয় হ’ব পাৰে:
দত্তই কয়,"এটা বেগৰ পৰা যদি ৪৫ দিনত ২ কেজি উৎপাদন হয় তেন্তে ২০০/- টকা প্ৰতি কেজিত এটা বেগৰ পৰা ৪০০/- টকা পাব পাৰোঁ ৷ য’ত বেগ আৰু নিজৰ খা-খৰচ ধৰি ১০০/- টকা বাদ দিলেও এটা বেগত এগৰাকী মহিলাই ৩০০/- টকা লাভ কৰিব পাৰে ৷" দত্তই লগতে কয়,"যদি কোনো মহিলাই ১০০ টা বেগ কাঠফুলা খেতি কৰে তেন্তে ৪৫ দিনত কমেও ৫০ হাজাৰ টকা আয় কৰিব পাৰে ৷"
উল্লেখ্য, যোৰহাট নিবাসী মাধুৰীমা দত্তই বিগত কেবাবছৰ ধৰি সফলতাৰে কাঠফুলা খেতি কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হেজাৰ হেজাৰ মহিলাক কাঠফুলাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে ৷ এগৰাকী বিশিষ্ট কাঠফুলা কৃষক হিচাপে জনাজাত মাধুৰীমা দত্তই কেঁচা কাঠফুলাৰ লগতে শুকান কাঠফুলা আৰু কাঠফুলাৰ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰো উৎপাদন কৰি আহিছে ৷