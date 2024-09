আৰম্ভ হ’ল অৰুণোদয় 3.0, কেনেকৈ কৰিব আবেদন ! জানি লওক - How to apply for Orunodoi Scheme

ETV Bharat / state

আৰম্ভ হ’ল অৰুণোদয় 3.0, কেনেকৈ কৰিব আবেদন ! জানি লওক - How to apply for Orunodoi Scheme

By ETV Bharat Assamese Team Published : 2 hours ago | Updated : 17 minutes ago

আৰম্ভ হ’ল অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 ( ANI )

নিউজ ডেস্ক, 19 ছেপ্টেম্বৰ : আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনত দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্যৰে অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 আৰম্ভ কৰে ৷ এই আঁচনিৰ অধীনত, ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিগৰাকী যোগ্য মহিলাই প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে তেওঁৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ 1,250 টকা লাভ কৰিব । অতিৰিক্ত 20 লাখ হিতাধিকাৰীক সামৰি অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 এ ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 37.20 লাখ যোগ্য হিতাধিকাৰী পৰিয়ালক লাভান্বিত কৰিব । অৰুণোদয় আঁচনি কি ? প্ৰত্যক্ষ লাভালাভ স্থানান্তৰৰ (DBT) জৰিয়তে অসমৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা পৰিয়ালবোৰক বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে 2 অক্টোবৰ, 2020 তাৰিখে অসম চৰকাৰে এই আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিছিল । যাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মহিলাকসকলক প্ৰতিমাহে এক নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হয় ৷ অৰুণোদয় 3.0 ৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 19 ছেপ্টেম্বৰ 2024 ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিৰ লাভালাভ প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰতি মাহে 10 তাৰিখে প্ৰতি মাহে 1250 টকা লাভ কৰিব । এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় আঁচনিয়ে প্ৰত্যক্ষ লাভালাভ স্থানান্তৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ 17 লাখ মহিলাক বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰি আহিছে । হিতাধিকাৰীৰ বাবে অতিৰিক্ত 150 টকা

