গুৱাহাটী: ক্ৰমাৎ অপৰাধীৰ ভূ-স্বৰ্গলৈ পৰ্যবসিত হৈছে মহানগৰী । জয়ানগৰৰ গেষ্ট হাউছত চলা নাৰী দেহৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ ঘটনাই ৰাজ্য় তোলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তেই এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু মেনেজাৰ । অনলাইনযোগে দেহ ব্যৱসায় চলাই আছিল এই দুই অভিযুক্তই ।
সহজে ধন ঘটাৰ উদ্দেশ্যে মহানগৰীত একাংশ লোকে দেহ ব্যৱহায়ৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে । মহানগৰীত শেহতীয়াকৈ দুটা ঘটনাই মহানগৰীত দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ থকাটোকে প্ৰমাণ কৰিছে । ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা মহানগৰীৰ বাপ্টিষ্ট ইন গেষ্ট হাউছ কাণ্ডত পাছত এইবাৰ বৰা ছাৰ্ভিচত দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰ উৎখাত কৰিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ।
মহানগৰীৰ বৰা ছাৰ্ভিচৰ হোটেল বিলাসত নিশা পল্টন বজাৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী কিৰণ কুমাৰ গগৈসহ মেনেজাৰ সীমান্ত বৰাক । এই হোটেলখনে অনলাইনযোগে দেহ ব্যৱসায় চলাই থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । মেনেজাৰৰ ফোনত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে দেহ ব্যৱসায় চলাই থকাৰ বিস্ফোৰক তথ্য ।
এই সন্দৰ্ভত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে কয়, "বৃহস্পতিবাৰে নিশা পল্টনবজাৰ আৰক্ষীয়ে হোটেল বিলাসত অভিযান চলাই মেনেজাৰ সীমান্ত বৰাসহ হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী কিৰণ কুমাৰ গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । বিগত ৩ মাহ ধৰি নাৰী দেহৰ ব্যৱসায় কৰি আছিল কিৰণ গগৈয়ে । সেয়া তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হোৱা এটা ফোন ৰেকৰ্ডিঙে পোহৰলৈ আনিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাপ্টিষ্ট ইন গেষ্ট হাউছত অন্ধকাৰ জগতৰ নিষিদ্ধ নাৰীদেহৰ বেহা । প্ৰথমে গ্ৰাহকে ফোনৰে যোগাযোগ কৰিছিল । তাৰ পিছত হোৱাটছ এপৰ জৰিয়তে যুৱতীৰ ফটোৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । যুৱতীৰ ফটো গ্ৰাহকৰ পচন্দ হোৱাৰ পিছত নিশাৰ অভিসাৰৰ বাবে চলিছিল যুৱতীৰ দৰ-দাম । বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত যুৱতীসহ কেইবাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।