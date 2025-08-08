Essay Contest 2025

এইবাৰ দেহ ব্যৱসায়ৰ অভিযোগত হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীসহ মেনেজাৰক গ্ৰেপ্তাৰ - GUWAHATI SEX RACKET

নিশাৰ ৰঙীন মহানগৰীৰ গেষ্ট হাউছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিলাসী হোটেলত কোনে চলাইছে নাৰীদেহৰ ৰমৰমীয়া বেহা ?

Hotel owner arrested on charges of human trafficking
হোটেল বিলাসৰ স্বত্বাধিকাৰী কিৰণ কুমাৰ গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2025 at 8:01 PM IST

গুৱাহাটী: ক্ৰমাৎ অপৰাধীৰ ভূ-স্বৰ্গলৈ পৰ্যবসিত হৈছে মহানগৰী । জয়ানগৰৰ গেষ্ট হাউছত চলা নাৰী দেহৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ ঘটনাই ৰাজ্য় তোলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তেই এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু মেনেজাৰ । অনলাইনযোগে দেহ ব্যৱসায় চলাই আছিল এই দুই অভিযুক্তই ।

সহজে ধন ঘটাৰ উদ্দেশ্যে মহানগৰীত একাংশ লোকে দেহ ব্যৱহায়ৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে । মহানগৰীত শেহতীয়াকৈ দুটা ঘটনাই মহানগৰীত দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ থকাটোকে প্ৰমাণ কৰিছে । ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা মহানগৰীৰ বাপ্টিষ্ট ইন গেষ্ট হাউছ কাণ্ডত পাছত এইবাৰ বৰা ছাৰ্ভিচত দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰ উৎখাত কৰিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ।

মহানগৰীত নাৰী দেহৰ ৰমৰমীয়া বেহা সন্দৰ্ভত সৰৱ আৰক্ষী (ETV Bharat Assam)

মহানগৰীৰ বৰা ছাৰ্ভিচৰ হোটেল বিলাসত নিশা পল্টন বজাৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী কিৰণ কুমাৰ গগৈসহ মেনেজাৰ সীমান্ত বৰাক । এই হোটেলখনে অনলাইনযোগে দেহ ব্যৱসায় চলাই থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । মেনেজাৰৰ ফোনত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে দেহ ব্যৱসায় চলাই থকাৰ বিস্ফোৰক তথ্য ।

এই সন্দৰ্ভত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে কয়, "বৃহস্পতিবাৰে নিশা পল্টনবজাৰ আৰক্ষীয়ে হোটেল বিলাসত অভিযান চলাই মেনেজাৰ সীমান্ত বৰাসহ হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী কিৰণ কুমাৰ গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । বিগত ৩ মাহ ধৰি নাৰী দেহৰ ব্যৱসায় কৰি আছিল কিৰণ গগৈয়ে । সেয়া তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে ।

Hotel owner arrested on charges of human trafficking
হোটেল বিলাসৰ স্বত্বাধিকাৰী কিৰণ কুমাৰ গগৈ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হোৱা এটা ফোন ৰেকৰ্ডিঙে পোহৰলৈ আনিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাপ্টিষ্ট ইন গেষ্ট হাউছত অন্ধকাৰ জগতৰ নিষিদ্ধ নাৰীদেহৰ বেহা । প্ৰথমে গ্ৰাহকে ফোনৰে যোগাযোগ কৰিছিল । তাৰ পিছত হোৱাটছ এপৰ জৰিয়তে যুৱতীৰ ফটোৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । যুৱতীৰ ফটো গ্ৰাহকৰ পচন্দ হোৱাৰ পিছত নিশাৰ অভিসাৰৰ বাবে চলিছিল যুৱতীৰ দৰ-দাম । বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত যুৱতীসহ কেইবাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

