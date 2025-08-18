মাজুলী/ টীয়ক: আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে পৱিত্ৰ ভাদমাহ । সেয়েহে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো নামঘৰতেই সকলোৰে মাজত আৰম্ভ হৈছে ভীষণ ব্য়স্ততা । ভাদমাহ বুলিলেই শংকৰী দৰ্শন আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতীক নামঘৰসমূহ নাম-প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰে । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে আজিৰে পৰা এমাহ ধৰি ভক্তিৰসত বিলীন হ'ব সত্ৰপীঠ মাজুলী ।
অসমীয়া সমাজ জীৱনত এটি অতি পৱিত্র আৰু আধ্যাত্মিক ৰসেৰে জীপাল মাহ হিচাপে পৰিচিত হৈ আহিছে ভাদমাহ । সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান মাজুলীৰ সত্ৰ-নামঘৰ আজি পহিলা ভাদৰ পৰা খোল-তাল আৰু হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰ হৈ পৰিছে । এই পবিত্ৰ ভাদমাহত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে প্ৰতিখন গাঁৱৰ নামঘৰসমূহৰ লগতে সত্ৰানুষ্ঠান সমূহত । পুৱাৰ ভাগৰ পৰা নিশা দুপৰলৈকে এই মাহৰ প্রতিটো দিনতেই বাজি উঠে খোল-তাল, পৰিবেশন হয় নাম প্ৰসংগ ।
মাজুলীৰ প্ৰতিখন সত্ৰৰ লগতে প্ৰায় তিনি শতাধিক নামঘৰত আৰম্ভ হৈছে ভাদমাহৰ নাম প্ৰসংগ । ভকত-বৈষ্ণৱসকলৰ লগতে আইমাতৃ, গাঁৱৰ ডেকা-গাভৰু সকলোৱে এই পৱিত্ৰ ভাদমাহত ভগৱানৰ চৰণত সেৱা-নিবেদন জনাই পৰিবেশন কৰে প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম ।
মাজুলীৰ ঐতিহাসিক উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ, ভোগপুৰ সত্ৰ, শ্ৰীশ্ৰী এলেঙী নৰসিংহ সত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন সত্ৰত আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ । ভগৱান কৃষ্ণৰ পৱিত্ৰ জন্মাষ্টমীৰ লগতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ গুৰু দুজনাৰ পুণ্য তিথিৰে উদ্ভাসিত এই পৱিত্ৰ ভাদমাহত মাহজোৰাকৈ সমগ্ৰ অসম হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হয় । পৱিত্র ভাদমাহৰ পহিলা দিনাটোত আজি মাজুলীৰ আইসকলে পৰিবেশন কৰে দিহা নাম ।
৫০ লক্ষাধিক ভকত-বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ :
ৰাজ্যৰ অন্য়ান্য প্ৰান্তৰ লগতে পূব যোৰহাটৰ অন্যতম ঐতিহাসিক পীঠ ১৫২৮ ত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো পুৱাৰে পৰা ভকত-বৈষ্ণৱৰ সমাবেশ পৰিলক্ষিত হয় । হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে ঢেকীয়াখোৱাৰ চৌপাশ । হাতে হাতে শৰাই-নৈবদ্য লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত-বৈষ্ণৱে নিজা নিজা পৰিয়ালৰ মংগল কামনাৰে অক্ষয় বন্তিৰ সেৱা লয় । ইপিনে, নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়েও পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো চাৰি প্ৰসংগীয়া পালনাম আয়োজন কৰি ভকত-বৈষ্ণৱৰ সুবিধাৰ্থে সকলো সুবিধা প্ৰদানৰ দিহা কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰৱীণ কলিতাই কয়, "পূৰ্বৰ প্ৰায় ৪৯৭ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰো আমি চাৰিপ্ৰসংগীয়া পালনাম মাহজোৰাকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছো । এই পালনামত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছো । ইতিমধ্যে আমি দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে গাড়ী ৰখা স্থান, অতিথি গৃহ তথা অন্য়ান্য সকলো সা-সুবিধাৰ দিহা কৰিছো । আমাক এইক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী, সংবাদমাধ্যম, বিভিন্ন দল-সংগঠনে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আশাকৰো সকলোৰে সহযোগত মাহজোৰা পালনামৰ সফল ৰূপায়ণ হ'ব । লগতে প্ৰবাদ আছে যে গুৰুজনাই নিজহাতে প্ৰজ্বলন কৰা অক্ষয় বন্তিৰ এই পৱিত্ৰ ভাদমাহত সেৱা ল'লে মনৰ কামনা পুৰণ হয় । সেয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভাদমাহত প্ৰায় ৫০ লক্ষাধিক ভকত-বৈষ্ণৱৰ আগমন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো আৰু সকলোকে আদৰিবলৈ আমি প্ৰস্তত হৈ আছো ।"