উশাহত হৰিনাম, বতাহত হৰিনাম ! পৱিত্ৰ ভাদমাহ সোমাল, নাম-প্ৰসংগৰে মুখৰিত ৰাজ্য় - HOLY VADRA MONTH

৪৯৭ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মাহজোৰাকৈ চাৰিপ্ৰসংগীয়া পালনাম আৰম্ভ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ।

ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আজিৰে পৰা আৰম্ভ চাৰি প্ৰসংগীয়া পালনাম (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read

মাজুলী/ টীয়ক: আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে পৱিত্ৰ ভাদমাহ । সেয়েহে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো নামঘৰতেই সকলোৰে মাজত আৰম্ভ হৈছে ভীষণ ব্য়স্ততা । ভাদমাহ বুলিলেই শংকৰী দৰ্শন আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতীক নামঘৰসমূহ নাম-প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰে । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে আজিৰে পৰা এমাহ ধৰি ভক্তিৰসত বিলীন হ'ব সত্ৰপীঠ মাজুলী ।

অসমীয়া সমাজ জীৱনত এটি অতি পৱিত্র আৰু আধ্যাত্মিক ৰসেৰে জীপাল মাহ হিচাপে পৰিচিত হৈ আহিছে ভাদমাহ । সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান মাজুলীৰ সত্ৰ-নামঘৰ আজি পহিলা ভাদৰ পৰা খোল-তাল আৰু হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰ হৈ পৰিছে । এই পবিত্ৰ ভাদমাহত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে প্ৰতিখন গাঁৱৰ নামঘৰসমূহৰ লগতে সত্ৰানুষ্ঠান সমূহত । পুৱাৰ ভাগৰ পৰা নিশা দুপৰলৈকে এই মাহৰ প্রতিটো দিনতেই বাজি উঠে খোল-তাল, পৰিবেশন হয় নাম প্ৰসংগ ।

আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে পৱিত্ৰ ভাদমাহ (ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ প্ৰতিখন সত্ৰৰ লগতে প্ৰায় তিনি শতাধিক নামঘৰত আৰম্ভ হৈছে ভাদমাহৰ নাম প্ৰসংগ । ভকত-বৈষ্ণৱসকলৰ লগতে আইমাতৃ, গাঁৱৰ ডেকা-গাভৰু সকলোৱে এই পৱিত্ৰ ভাদমাহত ভগৱানৰ চৰণত সেৱা-নিবেদন জনাই পৰিবেশন কৰে প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম ।

মাজুলীত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে পৱিত্ৰ ভাদমাহ (ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ ঐতিহাসিক উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ, ভোগপুৰ সত্ৰ, শ্ৰীশ্ৰী এলেঙী নৰসিংহ সত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন সত্ৰত আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ । ভগৱান কৃষ্ণৰ পৱিত্ৰ জন্মাষ্টমীৰ লগতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ গুৰু দুজনাৰ পুণ্য তিথিৰে উদ্ভাসিত এই পৱিত্ৰ ভাদমাহত মাহজোৰাকৈ সমগ্ৰ অসম হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হয় । পৱিত্র ভাদমাহৰ পহিলা দিনাটোত আজি মাজুলীৰ আইসকলে পৰিবেশন কৰে দিহা নাম ।

৫০ লক্ষাধিক ভকত-বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ :

ৰাজ্যৰ অন্য়ান্য প্ৰান্তৰ লগতে পূব যোৰহাটৰ অন্যতম ঐতিহাসিক পীঠ ১৫২৮ ত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো পুৱাৰে পৰা ভকত-বৈষ্ণৱৰ সমাবেশ পৰিলক্ষিত হয় । হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে ঢেকীয়াখোৱাৰ চৌপাশ । হাতে হাতে শৰাই-নৈবদ্য লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত-বৈষ্ণৱে নিজা নিজা পৰিয়ালৰ মংগল কামনাৰে অক্ষয় বন্তিৰ সেৱা লয় । ইপিনে, নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়েও পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো চাৰি প্ৰসংগীয়া পালনাম আয়োজন কৰি ভকত-বৈষ্ণৱৰ সুবিধাৰ্থে সকলো সুবিধা প্ৰদানৰ দিহা কৰিছে ।

ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আজিৰে পৰা আৰম্ভ চাৰি প্ৰসংগীয়া পালনাম (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰৱীণ কলিতাই কয়, "পূৰ্বৰ প্ৰায় ৪৯৭ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰো আমি চাৰিপ্ৰসংগীয়া পালনাম মাহজোৰাকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছো । এই পালনামত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছো । ইতিমধ্যে আমি দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে গাড়ী ৰখা স্থান, অতিথি গৃহ তথা অন্য়ান্য সকলো সা-সুবিধাৰ দিহা কৰিছো । আমাক এইক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী, সংবাদমাধ্যম, বিভিন্ন দল-সংগঠনে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আশাকৰো সকলোৰে সহযোগত মাহজোৰা পালনামৰ সফল ৰূপায়ণ হ'ব । লগতে প্ৰবাদ আছে যে গুৰুজনাই নিজহাতে প্ৰজ্বলন কৰা অক্ষয় বন্তিৰ এই পৱিত্ৰ ভাদমাহত সেৱা ল'লে মনৰ কামনা পুৰণ হয় । সেয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভাদমাহত প্ৰায় ৫০ লক্ষাধিক ভকত-বৈষ্ণৱৰ আগমন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো আৰু সকলোকে আদৰিবলৈ আমি প্ৰস্তত হৈ আছো ।"

