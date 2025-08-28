গুৱাহাটী: নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ৰাজভৱন শুকুৰবাৰে পুৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে । তাৰ পূৰ্বে আজি বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰে সৈতে নৱনিৰ্মিত ৰাজভৱনটো পৰিদৰ্শন কৰে । ব্ৰহ্মপুত্রৰ পাৰত পুৰণি বেলিভিউ হোটেলৰ স্থানত আটকধুনীয়াকৈ ৰাজভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
ৰাজভৱনটো পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ৰাজ্যপাল হৈছে এখন ৰাজ্যৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী আৰু ৰাজভৱন হৈছে মুৰব্বী থকা স্থান । ৰাজভৱনটোৱে ৰাজ্যখনৰ বিকাশ, সুস্থিৰতা আৰু প্ৰগতিশীল তথা নান্দনিক চৰিত্রক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । অসমত এটা নতুন ৰাজভৱন যাক আমি ব্ৰহ্মপুত্র উইং বুলি কৈছো । কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে ইয়াৰ উদ্বোধন কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সুন্দৰ ৰাজভৱন নিৰ্মাণ হৈছে আৰু এই ৰাজভৱনটোৱে অসমৰ নতুন পৰিচয় দাঙি ধৰিব বুলি আশা কৰো । আগতে ৰাজ্যপাল দুটা বেডৰূমত আছিল । আমাৰ অসমৰ নতুন পৰিচয় দাঙি ধৰিব এই নতুন ৰাজভৱনটোৱে । বিকশিত ৰাজ্যৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব । পুৰণি ৰাজভৱনটো সৰু আছিল । বেলিভিউ হোটেলৰ পৰা মাটিখিনি লৈ এই ৰাজভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াতে এতিয়া সকলোখিনি সুবিধা থাকিব ।"
আনহাতে নতুন ৰাজভৱন মুকলি কৰাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে খানাপাৰালৈ আহিব । খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা এন ডি এৰ পঞ্চায়ত সন্মিলনত অংশ লৈ বিয়লি ৪ বজাত কলাক্ষেত্রত গোলাপ বৰবৰাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰিব ।
কলাক্ষেত্রলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ১৫ মিনিট সময়ৰ বাবে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা জ্যোতি-বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্রকল্পটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে ।