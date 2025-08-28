ETV Bharat / state

নতুন ৰাজভৱনত মুখ্যমন্ত্রী: শুকুৰবাৰে উদ্বোধন কৰিব অমিত শ্বাহে - ASSAM NEW RAJ BHAVAN

বেলিভিউ হোটেলৰ পৰা মাটি লৈ নতুন ৰাজভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । নতুন ৰাজভৱনটো মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে ।

ASSAM NEW RAJ BHAVAN
নতুন ৰাজভৱনত মুখ্যমন্ত্রী (ETV Bharat Assa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read

গুৱাহাটী: নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ৰাজভৱন শুকুৰবাৰে পুৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে । তাৰ পূৰ্বে আজি বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰে সৈতে নৱনিৰ্মিত ৰাজভৱনটো পৰিদৰ্শন কৰে । ব্ৰহ্মপুত্রৰ পাৰত পুৰণি বেলিভিউ হোটেলৰ স্থানত আটকধুনীয়াকৈ ৰাজভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

ৰাজভৱনটো পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ৰাজ্যপাল হৈছে এখন ৰাজ্যৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী আৰু ৰাজভৱন হৈছে মুৰব্বী থকা স্থান । ৰাজভৱনটোৱে ৰাজ্যখনৰ বিকাশ, সুস্থিৰতা আৰু প্ৰগতিশীল তথা নান্দনিক চৰিত্রক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । অসমত এটা নতুন ৰাজভৱন যাক আমি ব্ৰহ্মপুত্র উইং বুলি কৈছো । কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে ইয়াৰ উদ্বোধন কৰিব ।"

নতুন ৰাজভৱনত মুখ্যমন্ত্রী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "সুন্দৰ ৰাজভৱন নিৰ্মাণ হৈছে আৰু এই ৰাজভৱনটোৱে অসমৰ নতুন পৰিচয় দাঙি ধৰিব বুলি আশা কৰো । আগতে ৰাজ্যপাল দুটা বেডৰূমত আছিল । আমাৰ অসমৰ নতুন পৰিচয় দাঙি ধৰিব এই নতুন ৰাজভৱনটোৱে । বিকশিত ৰাজ্যৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব । পুৰণি ৰাজভৱনটো সৰু আছিল । বেলিভিউ হোটেলৰ পৰা মাটিখিনি লৈ এই ৰাজভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াতে এতিয়া সকলোখিনি সুবিধা থাকিব ।"

ASSAM NEW RAJ BHAVAN
অসমৰ নতুন ৰাজভৱন ব্ৰহ্মপুত্র উইং (ETV Bharat Assam)

আনহাতে নতুন ৰাজভৱন মুকলি কৰাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে খানাপাৰালৈ আহিব । খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা এন ডি এৰ পঞ্চায়ত সন্মিলনত অংশ লৈ বিয়লি ৪ বজাত কলাক্ষেত্রত গোলাপ বৰবৰাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰিব ।

ASSAM NEW RAJ BHAVAN
অসমৰ নতুন ৰাজভৱন ব্ৰহ্মপুত্র উইং (ETV Bharat Assam)

কলাক্ষেত্রলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ১৫ মিনিট সময়ৰ বাবে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা জ্যোতি-বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্রকল্পটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক : অসম সাহিত্য সভালৈ বদান্যতা: ৫০ লাখৰ আৰ্থিক অনুদান যোৰহাটৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি ভৱ গোস্বামীৰ

চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী ! আগন্তুক ২৪ ঘণ্টা গুৱাহাটীৰ বাবে হ'ব আধিক বিপজ্জনক

প্ৰতীক হাজেলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপোন মানুহ: প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ

গুৱাহাটী: নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ৰাজভৱন শুকুৰবাৰে পুৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে । তাৰ পূৰ্বে আজি বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰে সৈতে নৱনিৰ্মিত ৰাজভৱনটো পৰিদৰ্শন কৰে । ব্ৰহ্মপুত্রৰ পাৰত পুৰণি বেলিভিউ হোটেলৰ স্থানত আটকধুনীয়াকৈ ৰাজভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

ৰাজভৱনটো পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ৰাজ্যপাল হৈছে এখন ৰাজ্যৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী আৰু ৰাজভৱন হৈছে মুৰব্বী থকা স্থান । ৰাজভৱনটোৱে ৰাজ্যখনৰ বিকাশ, সুস্থিৰতা আৰু প্ৰগতিশীল তথা নান্দনিক চৰিত্রক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । অসমত এটা নতুন ৰাজভৱন যাক আমি ব্ৰহ্মপুত্র উইং বুলি কৈছো । কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে ইয়াৰ উদ্বোধন কৰিব ।"

নতুন ৰাজভৱনত মুখ্যমন্ত্রী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "সুন্দৰ ৰাজভৱন নিৰ্মাণ হৈছে আৰু এই ৰাজভৱনটোৱে অসমৰ নতুন পৰিচয় দাঙি ধৰিব বুলি আশা কৰো । আগতে ৰাজ্যপাল দুটা বেডৰূমত আছিল । আমাৰ অসমৰ নতুন পৰিচয় দাঙি ধৰিব এই নতুন ৰাজভৱনটোৱে । বিকশিত ৰাজ্যৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব । পুৰণি ৰাজভৱনটো সৰু আছিল । বেলিভিউ হোটেলৰ পৰা মাটিখিনি লৈ এই ৰাজভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াতে এতিয়া সকলোখিনি সুবিধা থাকিব ।"

ASSAM NEW RAJ BHAVAN
অসমৰ নতুন ৰাজভৱন ব্ৰহ্মপুত্র উইং (ETV Bharat Assam)

আনহাতে নতুন ৰাজভৱন মুকলি কৰাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে খানাপাৰালৈ আহিব । খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা এন ডি এৰ পঞ্চায়ত সন্মিলনত অংশ লৈ বিয়লি ৪ বজাত কলাক্ষেত্রত গোলাপ বৰবৰাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰিব ।

ASSAM NEW RAJ BHAVAN
অসমৰ নতুন ৰাজভৱন ব্ৰহ্মপুত্র উইং (ETV Bharat Assam)

কলাক্ষেত্রলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ১৫ মিনিট সময়ৰ বাবে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা জ্যোতি-বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্রকল্পটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক : অসম সাহিত্য সভালৈ বদান্যতা: ৫০ লাখৰ আৰ্থিক অনুদান যোৰহাটৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি ভৱ গোস্বামীৰ

চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী ! আগন্তুক ২৪ ঘণ্টা গুৱাহাটীৰ বাবে হ'ব আধিক বিপজ্জনক

প্ৰতীক হাজেলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপোন মানুহ: প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ

For All Latest Updates

TAGGED:

HOME MINISTER AMIT SHAHCM HIMANTA BISWA SARMABRAHMAPUTRA WINGইটিভি ভাৰত অসমASSAM NEW RAJ BHAVAN

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.