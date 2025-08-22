ETV Bharat / state

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক - RANGOLI AIDEU MAIDAM

গোলাঘাটৰ বৰফুকন খাটত কলিয়া ভোমোৰা বৰফুকনে খাট পাতি দিয়া কোন এই ৰাঙলী আইদেউ ?

History of the Heritage Site Rangoli Aideu Maidam
ৰাঙলী আইদেউ মৈদাম (ETV Bharat Assam)
গোলাঘাট : গোলাঘাট উজনি অসমৰ এখন উল্লেখযোগ্য চহৰ । কমেও পঞ্চম-ষষ্ঠ শতিকাৰ পৰাই ইতিহাসৰ পাতত গোলাঘাটৰ স্বাক্ষৰ পোৱা যায় । অসমীয়া লিপিৰ আদিৰূপ নগাজৰি খনিকৰ গাঁৱৰ শিলালিপি, দেওপাহাৰ, কাছমাৰী আদিত উদ্ধাৰ হোৱা বিভিন্ন স্থাপত্য-ভাস্কৰ্যৰ ধ্বংসাৱশেষে গোলাঘাট অঞ্চলৰ ইতিহাসৰ এক নিদৰ্শন ডাঙি ধৰে ।

আজি আমাৰ যাত্ৰা এই গোলাঘাট অভিমুখে ৷ গোলাঘাটৰ এখন বিশেষ ঠাই, নাম ৰাঙলী আইদেউৰ মৈদাম ৷ নামটো নিশ্চয় আপুনিও শুনিছে ৷ আজি আমাৰ গাড়ীখন লাহে লাহে আগবাঢ়িছে ৰাঙলী আইদেউৰ মৈদামৰ দিশে...

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামৰ বিষয়ে জানো আহক (ETV Bharat Assam)

চাৰিওফালে গছ-গছনিৰে আৱৰা এক সুন্দৰ পৰিৱেশ ৷ মৃদু বতাহজাকে কৈ গৈছে অতীতৰ সেই কথাবোৰ... গোলাঘাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় ৪ কিলোমিটাৰ আগবাঢ়ি গৈয়ে আমি পালোগৈ আমাৰ গন্তব্য স্থান, বৰফুকন নামৰ ঠাইত অৱস্থিত ৰাঙলী আইদেউৰ মৈদাম ।

স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত কলীয়াভোমোৰা বৰফুকনে আনুমানিক ১৭৯৫-১৮১০ খ্ৰীষ্টাব্দত খাট প্ৰতিষ্ঠা কৰি ভগ্নী ৰাঙলী আইদেউক সেই স্থানত নিগাজীকৈ থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল ।

এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে, মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই মন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাতে ১২ খন নগৰ স্থাপন কৰিছিল, তাৰ ভিতৰৰে চিনাতলী বুলি এখন নগৰ আছিল ৷ এই চিনাতলী বৰ্তমান এখন ৰাজহ গাঁও আৰু এই চিনাতলীক কেন্দ্ৰ কৰি সেই সময়ত কলীয়াভোমোৰা বৰফুকনে এই খাট স্থাপন কৰিছিল ।

ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা যদি আমি লুটিয়াই চাওঁ তাত উল্লেখ আছে যে আহোম ৰজা কমলেশ্বৰ সিংহৰ শাসনকালত বৰফুকনৰ বাব পাইছিল কলিয়াভোমোৰা বৰফুকনে । প্ৰকৃত নাম আছিল গেন্ধেলা । আহোম ৰজাৰ ৰাজখোৱা আছিল আৰু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত সাহসেৰে যুঁজ দিছিল । ১৭৯৫ চনত কমলেশ্বৰ সিংহ আহোম ৰাজপাটত উঠাৰ সময়ত হিন্দুস্তানী চিপাহীক দিবলগীয়া ধন নিজেই দিবলৈ গাত লোৱাৰ বাবে বৰফুকন বাব পায় ।

History of the Heritage Site Rangoli Aideu Maidam
ৰাঙলী আইদেউ মৈদাম (ETV Bharat Assam)

বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন এখেতৰ পূৰ্বসূৰী বৰফুকন আছিল । দন্দুৱাদ্ৰোহ কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছিল কলিয়াভোমোৰা বৰফুকনে আৰু বৰকান্দাজসকলক কামৰূপৰ পৰা খেদোৱাত বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । ইয়াৰ বাবে কমলেশ্বৰ সিংহই ১৮০০ চনত ‘‘প্ৰতাপ বল্লভ’’ উপাধি দিয়ে আৰু দন্দুৱাদ্ৰোহৰ নেতা হৰদত্তৰ মাটি-সম্পত্তি এখেতক দান কৰে ।

যুদ্ধক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰ গতিৰ বাবে তেখেতক ‘‘কলীয়া ভোমোৰা’’ বোলা হৈছিল । মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ ইংৰাজৰ সহায় লোৱাৰ বাবে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাইলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল কলিয়াভোমোৰা বৰফুকনে । কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনে কলিয়াবৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেৰে দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এই উদ্দেশ্যৰে শিলৰ খুঁটা আদিও পেলাইছিল । পাছলৈ তেজপুৰৰ ওচৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰৰ দ্বিতীয়খন দলং এখেতৰ নামেৰে কলীয়াভোমোৰা সেতু দিয়া হয় ।

History of the Heritage Site Rangoli Aideu Maidam
ৰাঙলী আইদেউ মৈদামৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

কলীয়াভোমোৰা বৰফুকনৰ দুখন খাট আছিল, এখন গুৱাহাটীৰ টকৌবাৰীত আৰু আনখন বৰফুকন খাট ৷ ১৮০৫ চনত কলিয়াভোমোৰা বৰফুকনৰ নৰীয়াত পৰি মৃত্যু হয় ৷ নৰীয়াত পৰি মৃত্যুৰ পাছত তেখেতক গুৱাহাটীৰ টকৌবাৰীত মৈদাম দিয়া হয় আৰু তাৰ পৰা অস্থি আনি ৰাঙলী আইদেউয়ে এই বৰফুকনৰ খাটত ২০ হাত ওখ আৰু এটা মৈদাম সাঁজে ৷

History of the Heritage Site Rangoli Aideu Maidam
ৰাঙলী আইদেউ মৈদামৰ ভিতৰৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

সেই সময়ত বৰফুকন খাটৰ বিষয়াজন আছিল গেদমদ ভৰালী । বৰফুকনৰ মৃত্যুৰ পাছত বিদ্ৰোহীৰ কবলৰ পৰা ৰাঙলী আইদেউ খাটখন ঘোঁৰাত উঠি অকলে ৰক্ষা কৰিছিল ৷ তেতিয়ালৈ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ অৱসান ঘটিছিল । ৰাঙলী আইদেউৰ মৃত্যুৰ পাছতেই সেই স্থানৰ নাম ৰাঙলী আইদেউ নামেৰে নামাকৰণ হয় ।

History of the Heritage Site Rangoli Aideu Maidam
ৰাঙলী আইদেউ মৈদামৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ৰাঙলী আইদেউৰ মৃত্যুৰ পাছত তেখেতক এই মৈদামৰ পৰা কিছু নিলগত মৈদাম দিয়া হৈছিল ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় সেই মৈদাম আজি বেদখলকাৰীৰ কৱলত ।

এই সম্পৰ্কে ৰাঙলী আইদেউ মৈদামৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি বিকুল গগৈয়ে কয়, ‘‘আহোম ৰাজত্ব কালৰ স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহৰ শাসনকালত কলীয়াভোমোৰাৰ ভগ্নী ৰাঙলী আইদেউক খাটপাম দি সংস্থাপন দিছিল । কলীয়াভোমোৰাই গুৱাহাটী টকৌবাৰীত মৃত্যু হোৱাৰ পাছত তেখেতৰ অস্থি আনি এই স্থানত মৈদাম স্থাপন কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই স্থান ৰাঙলী আইদেউ মৈদাম হিচাপে জনাজাত হয় ।’’

History of the Heritage Site Rangoli Aideu Maidam
ৰাঙলী আইদেউ মৈদাম (ETV Bharat Assam)

বিকুল গগৈয়ে কয়, ‘‘ইয়াৰ উপৰিও বুৰঞ্জীবিদসকলে এই বিষয়ে স্পষ্ট মত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷ তথাপিও অঞ্চলটোৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নগেন গোহাঁইয়ে এটা লিখনিৰ ভিত্তিত এই মৈদাম ৰাঙলী আইদেউ মৈদাম নামেৰে জনাজাত হৈছিল বুলি কয় । ইয়াৰ উপৰিও ওচৰত আৰু এটা মৈদাম আছে সেই মৈদাম বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে আৰু তাত মানুহে আগ্ৰাসন কৰিছে ৷ সেই মৈদাম প্ৰকৃততে ৰাঙলী আইদেউ মৈদাম ৷ এই মৈদাম কলীয়া ভোমোৰাৰ মৈদাম বুলি ক’বলৈ পালে ভালপালোহেতেন ৷ কিন্তু পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা এই মৈদাম ৰাঙলী আইদেউৰ মৈদাম বুলি জনাজাত ।’’

History of the Heritage Site Rangoli Aideu Maidam
ৰাঙলী আইদেউ মৈদাম (ETV Bharat Assam)

গগৈয়ে আৰু কয়, ‘‘এই মৈদাম ১৭৯৫- ১৮১০ খ্ৰীষ্টাব্দত স্থাপিত কৰা হৈছিল । এই মৈদাম কিছুবছৰ আগলৈকে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছিল ৷ স্থানীয় ৰাইজে ইয়াৰ কিছু ভূমি দখল কৰি আছিল ৷ কিন্তু স্থানীয় বিধায়ক অজন্তা নেওগ আৰু ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত ইয়াৰ চাৰিবেৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে আমি মৈদাম সংৰক্ষণ আৰু পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰি এই মৈদাম ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে ।’’

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি গগৈয়ে কয়, ‘‘এই স্থানত আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ য'ত বহু লোকৰ সমাৱেশ ঘটে । দুখৰ বিষয় এই স্থানত পানী জমা হৈ থকাৰ বাবে গছপুলি ৰোপণ কৰিলেও নাবাঢ়ে ৷ যাৰ বাবে জনপ্ৰতিনিধিক অনুৰোধ কৰিছো যে ইয়াৰ পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে এক শিশু উদ্যান স্থাপন কৰক ৷’’

