কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?
১৫০ টা তেলুগু পৰিয়াল আছে এই কলনীটোত । অসমতে থাকি অসমীয়াৰ লগতে তেলুগু ভাষাৰ চৰ্চাও কৰে পৰিয়ালকেইটাই ।
Published : September 10, 2025 at 4:16 PM IST
গুৱাহাটী : সেয়া আছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময় । বাৰ্মাৰ পৰা তিনিমাহ খোজকাঢ়ি আহি অসম পাইছিল একাংশ তেলুগু লোক । অসমৰ তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ ৰে'লেৰে গুৱাহাটী পাইছিল সেইসকল লোক । তাৰ পিছত গুৱাহাটীতে বসতি স্থাপন কৰিছিল আৰু কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিছিল । তেওঁলোকে বাস কৰা সেই স্থানক আজিও তেলুগু কলনী হিচাপে জনা যায় । গুৱাহাটীৰ বি.বৰুৱা ৰোডত আছে এই কলনীটো । য'ত বৰ্তমান ১৫০ টা তেলুগু পৰিয়ালে বাস কৰি আছে । এই কলনীটোৱে হৈছে গুৱাহাটীত প্ৰথম তেলুগু লোকে বাস কৰা স্থান । এই কলনীটোৰ লগত এক দীঘলীয়া ইতিহাস জড়িত হৈ আছে । সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
বাৰ্মাৰ পৰা কিয় আহিছিল তেলুগু লোকসকল ?
কলনীটোৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক তথা গাঁওপ্ৰধান টি বি দেমুদু ৰাৱে কয়, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত বাৰ্মাত বাস কৰা আন দেশৰ নাগৰিকসকলক খেদিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । তেতিয়াই বাৰ্মাৰ পৰা কেইবাগৰাকী তেলুগু লোক অসম অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল । ৩ মাহ খোজকাঢ়ি অহাৰ অন্তত তেওঁলোকে অসমৰ তিনিচুকীয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিল । তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰে'লেৰে ৩০ গৰাকী লোক গুৱাহাটীলৈ আহিছিল । এই ৩০ গৰাকী লোকৰ ভিতৰত মোৰ মা-দেউতাও আছিলে । একাংশ লোক তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত ৰৈ গৈছিল ।"
গুৱাহাটীত বসতি স্থাপন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "গুৱাহাটীলৈ আহি বি. বৰুৱা ৰোডৰ কাষত থকা জংঘল চাফ-চিকুণ কৰি তেওঁলোকে বাস কৰিবলৈ ধৰিলে । তেওঁলোকে তেতিয়াৰ গুৱাহাটী পঞ্চায়তত (বৰ্তমান গুৱাহাটী পৌৰ নিগম) চাফাই কৰ্মী হিচাপে যোগদান কৰিলে । বাৰ্মাৰ পৰা গুৱাহাটী আহি বাস কৰাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকক বিচাৰি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা সম্পৰ্কীয় লোকসকলো আহিছিল । সেইদৰে এজন দুজনকৈ কামৰ সন্ধানত গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ ধৰিলে । প্ৰথমতে গুৱাহাটী পঞ্চায়তৰ (বৰ্তমান গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ) অধ্যক্ষ গোলাপ চৌধুৰীয়ে অসম আৰ্হিৰ কোৱাৰ্টাৰ বনাই দিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত জি এম চিয়ে আৰ চি চি কোৱাৰ্টাৰ বনাই দিয়ে । যেতিয়া এই কলনীত মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল তেতিয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ফটাশিলত জি এম চি কলনী এটা নিৰ্মাণ কৰিলে ইয়াৰ পৰা বহু লোক সেই কলনীখনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ১৬ টা স্থানত প্ৰায় ৫০ হাজাৰ তেলুগু লোক বাস কৰি আছে । যিসকলে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত কাম কৰাৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডতো কাম কৰি আছে ।"
গুৱাহাটীত কেনেকৈ শিকিছিল তেলুগু ভাষা ?
নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিক লৈ সদায় সচেতন এক জাতি হৈছে তেলুগু । অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত বিলীন হৈও নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি পাহৰি যোৱা নাই তেওঁলোকে । দাক্ষিণাত্য আৰু অসমৰ সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণেৰে বৃহত্তৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিক তেওঁলোকে উজ্জীৱিত কৰি ৰাখিছে । টি বি দেমুদু ৰাৱে কয়, "যেতিয়া ৩০ জন লোক বাৰ্মাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল, তেতিয়া তাত সন্যাসী ৰাও নামৰ যুৱক এজনো আছিল । তেওঁ তেলুগু ভাষাত বাৰ্মাত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল । তেওঁ গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পিছত এখন বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে তেলুগু ভাষা শিকাইছিল । তেনেদৰে আমি তেলুগু ভাষা শিকিছিলোঁ । আমি অসমত থাকো যদিও আমি আমাৰ তেলুগু কৃষ্টি-সংস্কৃতি পাহৰি যোৱা নাই । আমি অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতিৰ লগত মিলি গৈছোঁ যদিও আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি পাহৰি যোৱা নাই । আমাৰ তেলুগু উৎসৱ গণেশ চতুৰ্থী, নাগ পঞ্চমী পূজা, সংক্ৰান্তি আদি পালন কৰো ।"
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগত সম্পৰ্ক
টি বি দেমুদু ৰাৱে কয়, "আমাৰ কলনীৰ ৩০ শতাংশ লোকৰ অন্ধ্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক আছে । বহুতৰে পৰিয়ালৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ অন্ধ্ৰত আছে যদিও আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে । কলনীখনৰ বাসিন্দা তথা কলনীত থকা বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক প্ৰকাশ ৰাৱে কয়, "মোৰ দেউতাও বাৰ্মাৰ পৰাই আহিছিল । কিন্তু আমাৰ অন্ধ্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক আছে । মই অন্ধ্ৰৰ বিশাখাপট্টনমৰ এখন গাঁৱৰ পৰা বিয়া পাতিছো । মোৰ ল'ৰা অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ে । ল'ৰাক পঢ়া শুনাৰ বাবে অন্ধ্ৰত ৰাখিছোঁ । আমাৰ কলনীৰ সকলোৱে তেলুগু ভাষাটো ক'ব পাৰে কিন্তু লিখিব নোৱাৰে । আমি তেলুগু ভাষাতে কথা পাতো । মই যিখিনি জানো কলনীৰ ল'ৰা-ছোৱালীক শিকাইছো । হিন্দী, ইংৰাজী, অসমীয়াৰ উপৰিও তেলুগু ভাষাও শিকাইছোঁ । মই তেলুগু শিকোৱা ছাত্ৰ দুজনমানে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত চাকৰি কৰি আছে ।"
তেলুগু কলনী নামটো কেনেকৈ হ'ল ?
গাঁওপ্ৰধান টি বি দেমুদু ৰাৱে কয়, "তেলুগু লোকসকল বাস কৰা এই ঠাইখিনিক প্ৰথম অৱস্থাত মৰিশালি নামেৰে জনা গৈছিল । বাৰ্মাৰ পৰা অহা লোকসকল আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা কামৰ সন্ধানত অহা লোকসকল এই কলনীতে বাস কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত মাদ্ৰাজী কলনী নামেৰে সকলোৰে পৰিচিত হয় । ১৯৮৪ চনত যেতিয়া জৰ্জ খেলপথাৰত সেই সময়ৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন টি ৰামা ৰাও আহিছিল । তেওঁক আমি লগ কৰি কৈছিলোঁ যে আমাৰ কলনীক মাদ্ৰাজী কলনী বুলি কয় । তেতিয়া তেওঁ ৰাজহুৱা সভাৰ ভাষণত কয় যে ইয়াত আমাৰ তেলুগু লোক বাস কৰে । তেওঁলোক মাদ্ৰাজী নহয় তেলুগু বুলি ক'ব । তেতিয়াৰ পৰা এই কলনীৰ নাম তেলুগু কলনী হয় ।
বিবাহ সূত্ৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহি কলনীতে বাস কৰি আছে চিট্টী
কলনীটোৰ বাসিন্দা চিট্টীয়ে কয়, "অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমৰ এখন গাঁৱত মোৰ জন্ম হৈছিল । শৈশৱ তাতেই পাৰ কৰিছোঁ । কিন্তু যোৱা ২০ বছৰৰ পৰা বিবাহ সূত্ৰে ইয়াৰ বাসিন্দা হৈ পৰিছোঁ । ইয়াত থাকো যদিও আমি আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ । আমাৰ উৎসৱবোৰ ইয়াত সকলোৱে মিলি পালন কৰো যদিও উৎসৱৰ সময়ত নিজৰ ঠাইখনলৈও বহুত মনত পৰে ।
এয়াই হৈছে গুৱাহাটীৰ তেলুগু কলনীৰ ইতিহাস । এই কলনীৰ বাসিন্দাসকলৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ সৈতে তেজৰ সম্পৰ্ক থাকিলেও এতিয়া হাড়ে-হিমজুৱে তেওঁলোক অসমীয়া হৈ পৰিছে । তেওঁলোকৰ প্ৰায় সকলোৱে নিজকে অসমীয়া বুলিয়ে এতিয়া পৰিচয় দিয়ে ।
