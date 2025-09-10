ETV Bharat / state

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

১৫০ টা তেলুগু পৰিয়াল আছে এই কলনীটোত । অসমতে থাকি অসমীয়াৰ লগতে তেলুগু ভাষাৰ চৰ্চাও কৰে পৰিয়ালকেইটাই ।

Guwahati Telugu Colony
অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী (ETV Bharat)
গুৱাহাটী : সেয়া আছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময় । বাৰ্মাৰ পৰা তিনিমাহ খোজকাঢ়ি আহি অসম পাইছিল একাংশ তেলুগু লোক । অসমৰ তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ ৰে'লেৰে গুৱাহাটী পাইছিল সেইসকল লোক । তাৰ পিছত গুৱাহাটীতে বসতি স্থাপন কৰিছিল আৰু কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিছিল । তেওঁলোকে বাস কৰা সেই স্থানক আজিও তেলুগু কলনী হিচাপে জনা যায় । গুৱাহাটীৰ বি.বৰুৱা ৰোডত আছে এই কলনীটো । য'ত বৰ্তমান ১৫০ টা তেলুগু পৰিয়ালে বাস কৰি আছে । এই কলনীটোৱে হৈছে গুৱাহাটীত প্ৰথম তেলুগু লোকে বাস কৰা স্থান । এই কলনীটোৰ লগত এক দীঘলীয়া ইতিহাস জড়িত হৈ আছে । সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

বাৰ্মাৰ পৰা কিয় আহিছিল তেলুগু লোকসকল ?

অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী (ETV Bharat)

কলনীটোৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক তথা গাঁওপ্ৰধান টি বি দেমুদু ৰাৱে কয়, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত বাৰ্মাত বাস কৰা আন দেশৰ নাগৰিকসকলক খেদিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । তেতিয়াই বাৰ্মাৰ পৰা কেইবাগৰাকী তেলুগু লোক অসম অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল । ৩ মাহ খোজকাঢ়ি অহাৰ অন্তত তেওঁলোকে অসমৰ তিনিচুকীয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিল । তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰে'লেৰে ৩০ গৰাকী লোক গুৱাহাটীলৈ আহিছিল । এই ৩০ গৰাকী লোকৰ ভিতৰত মোৰ মা-দেউতাও আছিলে । একাংশ লোক তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত ৰৈ গৈছিল ।"

Guwahati Telugu Colony
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ সৈতেও আছে বাসিন্দাসকলৰ সম্পৰ্ক (ETV Bharat)

গুৱাহাটীত বসতি স্থাপন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "গুৱাহাটীলৈ আহি বি. বৰুৱা ৰোডৰ কাষত থকা জংঘল চাফ-চিকুণ কৰি তেওঁলোকে বাস কৰিবলৈ ধৰিলে । তেওঁলোকে তেতিয়াৰ গুৱাহাটী পঞ্চায়তত (বৰ্তমান গুৱাহাটী পৌৰ নিগম) চাফাই কৰ্মী হিচাপে যোগদান কৰিলে । বাৰ্মাৰ পৰা গুৱাহাটী আহি বাস কৰাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকক বিচাৰি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা সম্পৰ্কীয় লোকসকলো আহিছিল । সেইদৰে এজন দুজনকৈ কামৰ সন্ধানত গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ ধৰিলে । প্ৰথমতে গুৱাহাটী পঞ্চায়তৰ (বৰ্তমান গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ) অধ্যক্ষ গোলাপ চৌধুৰীয়ে অসম আৰ্হিৰ কোৱাৰ্টাৰ বনাই দিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত জি এম চিয়ে আৰ চি চি কোৱাৰ্টাৰ বনাই দিয়ে । যেতিয়া এই কলনীত মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল তেতিয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ফটাশিলত জি এম চি কলনী এটা নিৰ্মাণ কৰিলে ইয়াৰ পৰা বহু লোক সেই কলনীখনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ১৬ টা স্থানত প্ৰায় ৫০ হাজাৰ তেলুগু লোক বাস কৰি আছে । যিসকলে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত কাম কৰাৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডতো কাম কৰি আছে ।"

Guwahati Telugu Colony
তেলুগু কলনীৰ গাঁওপ্ৰধান টি বি দেমুদু ৰাও (ETV Bharat)
Guwahati Telugu Colony
গুৱাহাটীত আছে তেলুগু কলনী (ETV Bharat)

গুৱাহাটীত কেনেকৈ শিকিছিল তেলুগু ভাষা ?

নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিক লৈ সদায় সচেতন এক জাতি হৈছে তেলুগু । অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত বিলীন হৈও নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি পাহৰি যোৱা নাই তেওঁলোকে । দাক্ষিণাত্য আৰু অসমৰ সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণেৰে বৃহত্তৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিক তেওঁলোকে উজ্জীৱিত কৰি ৰাখিছে । টি বি দেমুদু ৰাৱে কয়, "যেতিয়া ৩০ জন লোক বাৰ্মাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল, তেতিয়া তাত সন্যাসী ৰাও নামৰ যুৱক এজনো আছিল । তেওঁ তেলুগু ভাষাত বাৰ্মাত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল । তেওঁ গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পিছত এখন বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে তেলুগু ভাষা শিকাইছিল । তেনেদৰে আমি তেলুগু ভাষা শিকিছিলোঁ । আমি অসমত থাকো যদিও আমি আমাৰ তেলুগু কৃষ্টি-সংস্কৃতি পাহৰি যোৱা নাই । আমি অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতিৰ লগত মিলি গৈছোঁ যদিও আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি পাহৰি যোৱা নাই । আমাৰ তেলুগু উৎসৱ গণেশ চতুৰ্থী, নাগ পঞ্চমী পূজা, সংক্ৰান্তি আদি পালন কৰো ।"

Guwahati Telugu Colony
পূৰ্বে মাদ্ৰাজী কলনী হিচাপে জনা গৈছিল (ETV Bharat)

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগত সম্পৰ্ক

টি বি দেমুদু ৰাৱে কয়, "আমাৰ কলনীৰ ৩০ শতাংশ লোকৰ অন্ধ্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক আছে । বহুতৰে পৰিয়ালৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ অন্ধ্ৰত আছে যদিও আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে । কলনীখনৰ বাসিন্দা তথা কলনীত থকা বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক প্ৰকাশ ৰাৱে কয়, "মোৰ দেউতাও বাৰ্মাৰ পৰাই আহিছিল । কিন্তু আমাৰ অন্ধ্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক আছে । মই অন্ধ্ৰৰ বিশাখাপট্টনমৰ এখন গাঁৱৰ পৰা বিয়া পাতিছো । মোৰ ল'ৰা অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ে । ল'ৰাক পঢ়া শুনাৰ বাবে অন্ধ্ৰত ৰাখিছোঁ । আমাৰ কলনীৰ সকলোৱে তেলুগু ভাষাটো ক'ব পাৰে কিন্তু লিখিব নোৱাৰে । আমি তেলুগু ভাষাতে কথা পাতো । মই যিখিনি জানো কলনীৰ ল'ৰা-ছোৱালীক শিকাইছো । হিন্দী, ইংৰাজী, অসমীয়াৰ উপৰিও তেলুগু ভাষাও শিকাইছোঁ । মই তেলুগু শিকোৱা ছাত্ৰ দুজনমানে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত চাকৰি কৰি আছে ।"

Guwahati Telugu Colony
১৫০ টা পৰিয়াল আছে তেলুগু কলনীটোত (ETV Bharat)

তেলুগু কলনী নামটো কেনেকৈ হ'ল ?

গাঁওপ্ৰধান টি বি দেমুদু ৰাৱে কয়, "তেলুগু লোকসকল বাস কৰা এই ঠাইখিনিক প্ৰথম অৱস্থাত মৰিশালি নামেৰে জনা গৈছিল । বাৰ্মাৰ পৰা অহা লোকসকল আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা কামৰ সন্ধানত অহা লোকসকল এই কলনীতে বাস কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত মাদ্ৰাজী কলনী নামেৰে সকলোৰে পৰিচিত হয় । ১৯৮৪ চনত যেতিয়া জৰ্জ খেলপথাৰত সেই সময়ৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন টি ৰামা ৰাও আহিছিল । তেওঁক আমি লগ কৰি কৈছিলোঁ যে আমাৰ কলনীক মাদ্ৰাজী কলনী বুলি কয় । তেতিয়া তেওঁ ৰাজহুৱা সভাৰ ভাষণত কয় যে ইয়াত আমাৰ তেলুগু লোক বাস কৰে । তেওঁলোক মাদ্ৰাজী নহয় তেলুগু বুলি ক'ব । তেতিয়াৰ পৰা এই কলনীৰ নাম তেলুগু কলনী হয় ।

Guwahati Telugu Colony
তেলুগু কলনীৰ বাসিন্দা চিট্টী (ETV Bharat)

বিবাহ সূত্ৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহি কলনীতে বাস কৰি আছে চিট্টী

কলনীটোৰ বাসিন্দা চিট্টীয়ে কয়, "অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমৰ এখন গাঁৱত মোৰ জন্ম হৈছিল । শৈশৱ তাতেই পাৰ কৰিছোঁ । কিন্তু যোৱা ২০ বছৰৰ পৰা বিবাহ সূত্ৰে ইয়াৰ বাসিন্দা হৈ পৰিছোঁ । ইয়াত থাকো যদিও আমি আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ । আমাৰ উৎসৱবোৰ ইয়াত সকলোৱে মিলি পালন কৰো যদিও উৎসৱৰ সময়ত নিজৰ ঠাইখনলৈও বহুত মনত পৰে ।

এয়াই হৈছে গুৱাহাটীৰ তেলুগু কলনীৰ ইতিহাস । এই কলনীৰ বাসিন্দাসকলৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ সৈতে তেজৰ সম্পৰ্ক থাকিলেও এতিয়া হাড়ে-হিমজুৱে তেওঁলোক অসমীয়া হৈ পৰিছে । তেওঁলোকৰ প্ৰায় সকলোৱে নিজকে অসমীয়া বুলিয়ে এতিয়া পৰিচয় দিয়ে ।

