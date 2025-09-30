ETV Bharat / state

গদাধৰ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত কাক গোঁসানী থান: লোকবিশ্বাস আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ সমাহাৰ

কাজিৰঙাৰ শ্ৰীশ্ৰী কাক গোঁসানী দুৰ্গা থান ৷ ৩০০ বছৰ পুৰণি থানখনত প্ৰতি বছৰেই দুৰ্গাপূজাত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰে ৷ জানো আহক থানখনৰ বিষয়ে ৷

Kako Gosani Than of Kaziranga
গদাধৰ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত কাক গোঁসানী থান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2025 at 6:16 PM IST

কাজিৰঙা: আহোম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত কাজিৰঙাৰ শ্ৰীশ্ৰী কাক গোঁসানী দুৰ্গা থান ৷ ৩০০ বছৰ পুৰণি থানখনত প্ৰতিবছৰেই দুৰ্গাপূজাত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰে ৷ বহু লোকে বিশ্বাস কৰে ‘কাক মা’ই মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰে ৷ আহক এই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সময়তে জানো এই থানখনৰ বিষয়ে কিছু কথা ৷

১৭ শতিকাতে স্থাপিত হৈছিল

"বৰ্তমানৰ কাজিৰঙাৰ বচাগাঁৱত আনুমানিক ১৭ শতিকাতে স্থাপিত হৈছিল শ্ৰীশ্ৰী কাক গোঁসানী থান ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে থানখন আছিল কাজিৰঙাৰ তিনিচুকীত ৷" থানখনৰ প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয় গোঁসানী থান পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি টংকেশ্বৰ বৰাই ৷

কাজিৰঙাত আহোম কোঁৱৰ গদাপাণি

স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ স্মৃতি এই থানখনৰ স’তে জড়িত হৈ আছে বুলি প্ৰকাশ কৰি সভাপতি টংকেশ্বৰ বৰাই কয়, "আহোম কোঁৱৰ গদাপাণি ল’ৰা ৰজাৰ প্ৰকোপত যেতিয়া পলাই ফুৰিছিল, তেতিয়া মালচী পথাৰত কিছুদিন কটাই কাজিৰঙালৈ আহে ৷ কাজিৰঙালৈ আহিয়েই তিনিচুকীৰ হহৈয়া বিলৰ পাৰত থকা এজোপা ঔটেঙা গছৰ তলত বিশ্ৰাম লয় ৷"

গদাপাণিৰ বুকুত পৰিল ঔটেঙা

বৰাই কয়, "বিশ্ৰাম ল’বলৈ বুলি ঔটেঙা গছৰ তলত বহোঁতেই গদাপাণি টোপনি গ’ল ৷ তেনে সময়তে ল’ৰা ৰজাৰ সৈন্যও আহি প্ৰায় কাষ পাইছিলহি ৷ টোপনিত লালকাল হৈ থকাত মহামায়া গোঁসানীয়েই গদাপাণিৰ বুকুত ওপৰৰ পৰা ঔটেঙাটো পেলাই দিয়াত গদাপাণিৰ টোপনি ভাগিল ৷"

গোঁসানী থকা কাক বাঁহৰ চুঙা দলিয়ালে পানীলৈ

এটা কাক বাঁহৰ চুঙাত গোঁসানীৰ মূৰ্তি লৈ ডিঙিত পিন্ধি ফুৰিছিল গদাপাণিয়ে ৷ বৰাই কয়, "টোপনি ভগাত খঙতে গদাপাণিয়ে তেওঁ ডিঙিত পিন্ধি থকা গোঁসানী থকা কাক বাঁহৰ চুঙাটো আঁজুৰি পানীত পেলাই দিছিল ৷"

চিৰাখোৱা ডুবিত পৰিল কাক চুঙা

গদাপাণিয়ে যিডোখৰ ঠাইত কাক চুঙাটো দলি মাৰি পেলাইছিল সেই ঠাইটুকুৰাক চিৰাখোৱা ডুবি বুলি কয় ৷ বৰাই লগতে কয়, "গদাপাণিয়ে আশ্ৰয় লৈ থকা মালচী পথাৰৰ গাঁওবুঢ়াৰ বুঢ়ীয়ে গদাপাণিক বাটত খাবলৈ বুলি চিৰা দিছিল ৷ সেই চিৰা যিঠাইৰ পানীত তিয়াই খাইছিল, সেই ঠাইটুকুৰাই চিৰাখোৱা ডুবি বুলি আজিও জনাজাত ৷"

গদাপাণি সাৰিল কিন্তু গোঁসানী থাকিল পানীত

বৰাই পুনৰ কয়, "টোপনি ভগাত খঙতে গোঁসানী থকা কাক চুঙা পানীলৈ দলিয়াই গদাপাণিয়ে দেখে যে শত্ৰু সৈন্য ওচৰ পাওঁ পাওঁ হৈছে ৷ গদাপাণি গ্ৰেপ্তাৰ হওঁ হওঁ হৈছেগৈ ৷ গোঁসানীক পুনৰ পানীৰ পৰা উঠাবলৈ গদাপাণিৰ সময় নহ’ল ৷ তেওঁ তিনচুকীৰ পৰা বাগৰিৰ দিশে গুচি যাবলগা হ’ল ৷"

খাগৰিজানৰ একাংশই দেখিলে সপোন

তেনেকৈ সেইঠাইতে গোঁসানী বহু বছৰ পানীৰ তলতে পৰি থাকিল ৷ সেই তিনিচুকীক আগতে খাগৰিজান বুলি জনা গৈছিল ৷ “মই বহু বছৰ ধৰি পানীতে হহৈয়া বিলত আছোঁ ৷ মোক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে ৷ মোক উদ্ধাৰ কৰি যদি পূজা-পাতল কৰে মই আপোনালোকৰ মংগল কৰিম ৷” —এনেদৰেই খাগৰিজানৰ ৰাইজক গোঁসানীয়ে সপোন দেখুৱালে বুলি প্ৰকাশ কৰে বৰাই ৷

তেওঁ লগতে কয়, "সেই সময়ত মগন ফুকন বুলি এজন গাঁও প্ৰধান আছিল ৷ তেৱোঁ সেই সপোন দেখি ৰাইজক অৱগত কৰিলে ৷"

পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ হ’ল গোঁসানী

"মগন ফুকনে ৰাইজক কোৱাৰ পাছতে গায়ন-বায়নসহ ৰাইজ গৈ হহৈয়াত বৰশী পেলালে ৷ বৰশীত কাক বাঁহৰ চুঙাটো উঠি আহিল ৷ এয়া ১৭০০ চনৰ আশেপাশে হৈছিল ৷ আমি আনুমানিকহে কৈছোঁ ।" ক’লে টংকেশ্বৰ বৰাই ৷

স্থাপিত কৰা হ’ল তিনিচুকীত

সেই সময়ত গোঁসানী উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে তিনিচুকীতে থান পতা হ’ল বুলি জানিবলৈ দি বৰাই কয়, "মগন ফুকনে পৰিচালনা কৰে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে পূজা-পাতল কৰে ৷ তেতিয়া বলি প্ৰথা প্ৰচলন হোৱা নাছিল ৷"

বলি হ’ল গৰখীয়া

বৰাই কয় যে জনশ্ৰুতি মতে, সেইসময়ত গৰু চৰাবলৈ যোৱা গৰখীয়া ল’ৰাবোৰে ধেমালিতে ফৰিং বলি দি বলি প্ৰথা আৰম্ভ কৰিলে ৷ বলি বিচাৰি অনাজনে ফৰিং বিচাৰি আনে আৰু বলিকটীয়াই ইকৰা পাতেৰে ৰেপ দি ফৰিং বলি দিয়ে ৷ বৰাই কয়, এদিন বলি বিচাৰি অনা গৰখীয়াই ফৰিং বিচাৰি নাপাই নিজৰ ডিঙিটোকে পাতি দিয়ে আৰু বলিকটীয়ায়ো ইকৰা পাতেৰে ডিঙিত ৰেপ দিওঁতে মূৰটো ছিগি পৰে ৷ তেতিয়াৰ পৰাই বলি-বিধান আৰম্ভ হ’ল বুলি বৰাই কয় ৷

তিনিচুকীৰ পৰা অনা হ’ল বচাগাঁৱলৈ

গোঁসানীৰ পূজা-সেৱা তিনিচুকীত চলি আছিল যদিও বোকা-পানী আৰু কিছু অসুবিধাৰ বাবে বচাগাঁৱৰ মাজভাগত আনি গোঁসানী স্থাপন কৰি পূজা-অৰ্চনা আৰম্ভ কৰা হয় ৷ কিন্তু তাতো বৰ সুবিধাজনক নোহোৱাত পৰৱৰ্তী সময়ত বচাগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ স্থানত গোঁসানী স্থাপন কৰা হয় ৷ ১৭০০ চনমানৰে পৰা শ্ৰীশ্ৰী কাক গোঁসানী দুৰ্গা থান ইয়াতে স্থাপিত হৈ আছে বুলি কয় বৰাই ৷

শ্ৰীশ্ৰী কাক গোঁসানী থানত চলি আছে পূজা-অৰ্চনা

দুৰ্গোৎসৱ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এই গোঁসানী থানতো আৰম্ভ হৈছে দুৰ্গাপূজাৰ বিধি ৷ পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সম্পাদক পৰেশ দুৱৰাই কয়, "শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰয়াণত দুখী দুখীভাবেৰেই এইবাৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৷ ৩০০ বছৰ পুৰণি থানখনৰ পৰম্পৰাগত পূজাত কাজিৰঙাৰ লগতে সমগ্ৰ অসম, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই প্ৰতিবছৰে ভিৰ কৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এয়া এক জাগ্ৰত থান, গোঁসানী থানত মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলিও বিশ্বাস আছে ৷ আমাৰ কামনা সকলোৰে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে বিশ্বত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হওক ।"

দুৱৰাই জানিবলৈ দিয়া মতে, সপ্তমীৰ দিনা এটা ম’হ আৰু ৮০ টা ছাগলী গোঁসানীৰ শ্ৰীচৰণত আগবঢ়োৱাৰ লগতে অষ্টমীৰ পূজাত ৪ টা ম’হ আৰু ২০০ৰো অধিক ছাগলী ভক্ত-সেৱকীয়ে আগবঢ়াইছে ৷

পূজা চৌহদত শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পূজা-সেৱাৰ সমান্তৰালকৈ শ্ৰীশ্ৰী কাক গোঁসানী থানত শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাজলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰিয় গছ নাহৰ, সেয়ে এজোপা নাহৰৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় বুলি জানিব দিয়ে দুৱৰাই ৷

দুৱৰাই লগতে কয় যে যিহেতু সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ পালন কৰা হৈছে, সেয়ে তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাই এজোপা বকুল পুলি ৰোপণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে ৷

