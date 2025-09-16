ETV Bharat / state

গোঁসাই জন্ম হোৱাৰ আনন্দত বোকাত লুতুৰি-পুতুৰি হৈ খেলিলে বোকা ভাওনা

বৃদ্ধ বয়সত সন্তানৰ মুখ দেখা নন্দ ৰজাই প্ৰজাৰ সৈতে কৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ আনন্দত বোকা খেলি স্ফুৰ্তি কৰিছিল । ১০১ বছৰ গৰকিলে ঐতিহাসিক বোকা ভাওনাই ।

BoKA BHAONA
ঐতিহাসিক বোকা ভাওনাৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: ঐতিহাসিক বোকা ভাওনা ৷ এই বোকা ভাওনাৰ পৰম্পৰাই ভৰি দিলে ১০১ বছৰত ৷ এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা লোকসকল । শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত নন্দোৎসৱ উপলক্ষে উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ ৰাইজে উদযাপন কৰি আহিছে বোকা ভাওনা । গাঁওবাসীৰ গৌৰৱ এই বোকা ভাওনাই ইতিমধ্যে গৰকিছে শতবৰ্ষ ।

তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছিল বোকা ভাওনাৰ শতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠান । সোমবাৰে শেষৰটো কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাইজে নিশাৰ ভাগত উদযাপন কৰে বোকা ভাওনা । ডেকাৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে গাঁওবাসী একত্ৰিত হৈ বোকা খেলি মতলীয়া হৈ এনে এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে যেন গুৱালৰ ৰজা নন্দৰ ঘৰতহে উদযাপন কৰা হৈছে নন্দোৎসৱ । এই আপুৰুগীয়া বোকা ভাওনা উপভোগ কৰিবলৈ গল সকাই খঙীয়া নামঘৰত একত্ৰিত হয় জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ ৷

শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বোকা ভাওনা (ETV Bharat Assam)

বোকা ভাওনাৰ তাৎপৰ্য

কথিত আছে যে, বৃদ্ধ বয়সত সন্তানৰ মুখ দেখা নন্দ ৰজাই প্ৰজাৰ সৈতে কৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ আনন্দত বোকা খেলি স্ফুৰ্তি কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ইয়াক বোকা ভাওনাৰ ৰূপত পালন কৰি অহা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নন্দোৎসৱৰ দিনটোত দেখা যায় এই মনোমোহা পৰিৱেশ । শিশু কৃষ্ণৰ নামাকৰণ কৰাৰ পৰা গকুলৰ ৰজা নন্দৰ ঘৰত হোৱা আনন্দ-উল্লাসলৈকে অভিনয়ৰ যোগেদি দৰ্শকৰ আগত উপস্থাপন কৰিলে গাঁৱৰ কণ কণ শিশুৰ লগতে বয়োজ্যেষ্ঠসকলে । তাৰ পিছতেই নামঘৰৰ চৌহদত ৰাইজে প্ৰদৰ্শন কৰে ঐতিহাসিক বোকা যাত্ৰা ভাওনা ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভকত বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘আমাৰ নন্দোৎসৱৰ বোকা ভাওনাই ১০১ টা বছৰত ভৰি দিলে । আমাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া সকলো ভক্ত আহি এই বোকা ভাওনাত অংশগ্ৰহণ কৰি আধ্যাত্মিকভাৱে গোসাঁইক স্মৰণ কৰিছে ৷ গোসাঁই জন্ম হোৱাৰ আনন্দত উল্লাসিত হৈ গকুলত গোপ-গোপীসকলে যেনেদৰে নাচ-বাগ কৰিছিল, ঠিক তেনে এটা পৰিৱেশ আমাৰ ইয়াতো সৃষ্টি হৈছে ।’’

লগতে পঢ়ক: ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, পাহাৰৰ শিল-মাটি বাগৰি সন্ধানহীন মহিলা

For All Latest Updates

TAGGED:

KRISHNA JANMASHTAMI 2025 ASSAMকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীবোকা ভাওনাBHAONABOKA BHAONA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.