গোঁসাই জন্ম হোৱাৰ আনন্দত বোকাত লুতুৰি-পুতুৰি হৈ খেলিলে বোকা ভাওনা
বৃদ্ধ বয়সত সন্তানৰ মুখ দেখা নন্দ ৰজাই প্ৰজাৰ সৈতে কৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ আনন্দত বোকা খেলি স্ফুৰ্তি কৰিছিল । ১০১ বছৰ গৰকিলে ঐতিহাসিক বোকা ভাওনাই ।
Published : September 16, 2025 at 5:04 PM IST
যোৰহাট: ঐতিহাসিক বোকা ভাওনা ৷ এই বোকা ভাওনাৰ পৰম্পৰাই ভৰি দিলে ১০১ বছৰত ৷ এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা লোকসকল । শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত নন্দোৎসৱ উপলক্ষে উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ ৰাইজে উদযাপন কৰি আহিছে বোকা ভাওনা । গাঁওবাসীৰ গৌৰৱ এই বোকা ভাওনাই ইতিমধ্যে গৰকিছে শতবৰ্ষ ।
তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছিল বোকা ভাওনাৰ শতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠান । সোমবাৰে শেষৰটো কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাইজে নিশাৰ ভাগত উদযাপন কৰে বোকা ভাওনা । ডেকাৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে গাঁওবাসী একত্ৰিত হৈ বোকা খেলি মতলীয়া হৈ এনে এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে যেন গুৱালৰ ৰজা নন্দৰ ঘৰতহে উদযাপন কৰা হৈছে নন্দোৎসৱ । এই আপুৰুগীয়া বোকা ভাওনা উপভোগ কৰিবলৈ গল সকাই খঙীয়া নামঘৰত একত্ৰিত হয় জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ ৷
বোকা ভাওনাৰ তাৎপৰ্য
কথিত আছে যে, বৃদ্ধ বয়সত সন্তানৰ মুখ দেখা নন্দ ৰজাই প্ৰজাৰ সৈতে কৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ আনন্দত বোকা খেলি স্ফুৰ্তি কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ইয়াক বোকা ভাওনাৰ ৰূপত পালন কৰি অহা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নন্দোৎসৱৰ দিনটোত দেখা যায় এই মনোমোহা পৰিৱেশ । শিশু কৃষ্ণৰ নামাকৰণ কৰাৰ পৰা গকুলৰ ৰজা নন্দৰ ঘৰত হোৱা আনন্দ-উল্লাসলৈকে অভিনয়ৰ যোগেদি দৰ্শকৰ আগত উপস্থাপন কৰিলে গাঁৱৰ কণ কণ শিশুৰ লগতে বয়োজ্যেষ্ঠসকলে । তাৰ পিছতেই নামঘৰৰ চৌহদত ৰাইজে প্ৰদৰ্শন কৰে ঐতিহাসিক বোকা যাত্ৰা ভাওনা ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভকত বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘আমাৰ নন্দোৎসৱৰ বোকা ভাওনাই ১০১ টা বছৰত ভৰি দিলে । আমাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া সকলো ভক্ত আহি এই বোকা ভাওনাত অংশগ্ৰহণ কৰি আধ্যাত্মিকভাৱে গোসাঁইক স্মৰণ কৰিছে ৷ গোসাঁই জন্ম হোৱাৰ আনন্দত উল্লাসিত হৈ গকুলত গোপ-গোপীসকলে যেনেদৰে নাচ-বাগ কৰিছিল, ঠিক তেনে এটা পৰিৱেশ আমাৰ ইয়াতো সৃষ্টি হৈছে ।’’
