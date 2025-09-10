ETV Bharat / state

সুৰ সলনি; মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় সামৰিব খুজিছে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক ?

আজি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত পাকিস্তানৰ সংযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পাব প্ৰতিবেদন । সেমেকা হ'ব নেকি ১০ ছেপ্টেম্বৰ ?

HIMANTA BISWA SARMA VS GAURAV GOGOI
সুৰ সলনি; মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় সামৰিব খুজিছে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2025 at 8:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আজি ১০ ছেপ্টেম্বৰ ৷ কথা আছিল এই দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে ফাদিল কৰিব কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰমাণ কৰিব যে লোকসভাৰ বিৰোধীৰ উপ-দলপতি তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী পাকিস্তানী এজেণ্ট ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বছৰৰে মাৰ্চ মাহত সদম্ভে ঘোষণা কৰিছিল এই ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা তেওঁ প্ৰমাণ কৰিব গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক । সেই দিনা গৌৰৱ গগৈৰ মুখ উলিয়াবলৈ ঠাই নাথাকিব । অৱশেষত ৰাজ্যজোৰা ছমহীয়া উৎকণ্ঠা ১০ ছেপ্টেম্বৰ পালেহি ৷ কি হ’ব আজি গৌৰৱ গগৈৰ ? কি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ? নে গৌৰৱ গগৈয়ে দাবী কৰাৰ দৰেই ফ্লপ হ’ব 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিনেমা ?'

এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদনক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য় (ETV Bharat Assam)

হয়তো SITৰ প্ৰতিবেদনতেই সামৰণি পৰিব গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক বিতৰ্কৰ । কাৰণ, বিষয়টো লৈ এতিয়া আৰু যোৱা ছমাহৰ আগৰ দৰে উৎসাহী নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে SIT ৰ ৰিপ'ৰ্টত একো নাথাকিলে তদন্ত বন্ধ কৰি দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ মঙলবাৰে এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

মঙলবাৰে সাংবাদিকে এই সন্দৰ্ভত কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এছ আই টিৰ সময়সীমা আছিল ১০ ছেপ্টেম্বৰ । তেওঁলোকে মোৰ পৰা কোনো অতিৰিক্ত সময় বিচৰা নাই । আমাৰ কাম ৰৈ থকা বুলি আৰু সময় বিচৰা নাই । যিহেতু এছ আই টি-এ অতিৰিক্ত সময় বিচৰা নাই সেই হিচাপত কাইলৈ প্ৰতিবেদন দিব লাগে । এতিয়া মোৰ কাৰ্যালয়ে ক’ব পাৰিব কাইলৈ মোৰ পৰা এছ আই টিয়ে সময় লৈছে নে নাই । কাইলৈ নিয়মমতে এছ আই টিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি প্ৰতিবেদন জমা দিব লাগে ।’’

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয় যে তেওঁ হেনো প্ৰথমতে এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন পঢ়িব । প্ৰতিবেদনত যদি ছিৰিয়াচ ইচ্ছ্যু থাকে তেন্তে তৎক্ষণাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । যদি একো ছিৰিয়াচ নাথাকে, তেন্তে ক্ল'জ কৰি দিব । প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰিপ'ৰ্টটো পঢ়ি চাব। নেদেখাকৈ কিবা কোৱাটো ‘বায়াচ’ হ’ব বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে । ৰিপ'ৰ্ট নপঢ়াকৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে একো কমেণ্ট নকৰে বুলি মন্তব্য় কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে আজি সন্ধিয়া ৬ বজালৈ প্ৰতিবেদন দাখিল নহ'লে কাৰ্যালয়ক সুধিব বুলি কয় ।

১০ ছেপ্টেম্বৰৰ চিনেমা ফ্লপ হ’ব: গৌৰৱ গগৈ

এই প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে ইতিমধ্য়েই মন্তব্য কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিনেমা ফ্লপ হ’ব ৷ এইবোৰ ৰাজনৈতিক কামত লগাই অসম আৰক্ষীৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, “১০ ছেপ্টেম্বৰ ফ্লপ, ফ্লপ, ফ্লপ... ফ্লপ চিনেমা হ’ব ৷ চিনেমা যেতিয়া ফ্লপ হয়, তেতিয়া পৰিচালক-প্ৰযোজকে ক্ষমা বিচাৰে যে আমি ইমান টকা খৰচ কৰি ফ্লপ চিনেমা দেখুৱালো ; কিন্তু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা নোখোজে । ফ্ল’প হ’লেও তেওঁ ক’ব আমি কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰু ফ্লপ চিনেমা আনিম ৷”

লগতে পঢ়ক:১০ ছেপ্টেম্বৰত SIT প্ৰতিবেদন ফ্লপ হ'ব: পাকিস্তান সংযোগ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈ

আৰু দুজনক মাতি জেৰা কৰিবলৈ এছ আই টিক কৈ থৈ আহিল ৰিপুণ বৰাই: কোন সেই দুজন

For All Latest Updates

TAGGED:

SIT REPORT ON GAURAV GOGOIইটিভি ভাৰত অসমPAKISTAN LINKSITHIMANTA BISWA SARMA VS GAURAV GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.