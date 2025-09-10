সুৰ সলনি; মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় সামৰিব খুজিছে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক ?

সুৰ সলনি; মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় সামৰিব খুজিছে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক ?
আজি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত পাকিস্তানৰ সংযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পাব প্ৰতিবেদন । সেমেকা হ'ব নেকি ১০ ছেপ্টেম্বৰ ?
Published : September 10, 2025 at 8:55 AM IST
গুৱাহাটী : আজি ১০ ছেপ্টেম্বৰ ৷ কথা আছিল এই দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে ফাদিল কৰিব কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰমাণ কৰিব যে লোকসভাৰ বিৰোধীৰ উপ-দলপতি তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী পাকিস্তানী এজেণ্ট ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বছৰৰে মাৰ্চ মাহত সদম্ভে ঘোষণা কৰিছিল এই ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা তেওঁ প্ৰমাণ কৰিব গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক । সেই দিনা গৌৰৱ গগৈৰ মুখ উলিয়াবলৈ ঠাই নাথাকিব । অৱশেষত ৰাজ্যজোৰা ছমহীয়া উৎকণ্ঠা ১০ ছেপ্টেম্বৰ পালেহি ৷ কি হ’ব আজি গৌৰৱ গগৈৰ ? কি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ? নে গৌৰৱ গগৈয়ে দাবী কৰাৰ দৰেই ফ্লপ হ’ব 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিনেমা ?'
হয়তো SITৰ প্ৰতিবেদনতেই সামৰণি পৰিব গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক বিতৰ্কৰ । কাৰণ, বিষয়টো লৈ এতিয়া আৰু যোৱা ছমাহৰ আগৰ দৰে উৎসাহী নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে SIT ৰ ৰিপ'ৰ্টত একো নাথাকিলে তদন্ত বন্ধ কৰি দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ মঙলবাৰে এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
মঙলবাৰে সাংবাদিকে এই সন্দৰ্ভত কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এছ আই টিৰ সময়সীমা আছিল ১০ ছেপ্টেম্বৰ । তেওঁলোকে মোৰ পৰা কোনো অতিৰিক্ত সময় বিচৰা নাই । আমাৰ কাম ৰৈ থকা বুলি আৰু সময় বিচৰা নাই । যিহেতু এছ আই টি-এ অতিৰিক্ত সময় বিচৰা নাই সেই হিচাপত কাইলৈ প্ৰতিবেদন দিব লাগে । এতিয়া মোৰ কাৰ্যালয়ে ক’ব পাৰিব কাইলৈ মোৰ পৰা এছ আই টিয়ে সময় লৈছে নে নাই । কাইলৈ নিয়মমতে এছ আই টিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি প্ৰতিবেদন জমা দিব লাগে ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয় যে তেওঁ হেনো প্ৰথমতে এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন পঢ়িব । প্ৰতিবেদনত যদি ছিৰিয়াচ ইচ্ছ্যু থাকে তেন্তে তৎক্ষণাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । যদি একো ছিৰিয়াচ নাথাকে, তেন্তে ক্ল'জ কৰি দিব । প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰিপ'ৰ্টটো পঢ়ি চাব। নেদেখাকৈ কিবা কোৱাটো ‘বায়াচ’ হ’ব বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে । ৰিপ'ৰ্ট নপঢ়াকৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে একো কমেণ্ট নকৰে বুলি মন্তব্য় কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে আজি সন্ধিয়া ৬ বজালৈ প্ৰতিবেদন দাখিল নহ'লে কাৰ্যালয়ক সুধিব বুলি কয় ।
১০ ছেপ্টেম্বৰৰ চিনেমা ফ্লপ হ’ব: গৌৰৱ গগৈ
এই প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে ইতিমধ্য়েই মন্তব্য কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিনেমা ফ্লপ হ’ব ৷ এইবোৰ ৰাজনৈতিক কামত লগাই অসম আৰক্ষীৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, “১০ ছেপ্টেম্বৰ ফ্লপ, ফ্লপ, ফ্লপ... ফ্লপ চিনেমা হ’ব ৷ চিনেমা যেতিয়া ফ্লপ হয়, তেতিয়া পৰিচালক-প্ৰযোজকে ক্ষমা বিচাৰে যে আমি ইমান টকা খৰচ কৰি ফ্লপ চিনেমা দেখুৱালো ; কিন্তু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা নোখোজে । ফ্ল’প হ’লেও তেওঁ ক’ব আমি কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰু ফ্লপ চিনেমা আনিম ৷”