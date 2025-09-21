সোণাপুৰেই হ'ব জুবিনৰ অন্তিম শয়নস্থলী ! পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে

সোণাপুৰেই হ'ব জুবিনৰ অন্তিম শয়নস্থলী ! পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে
Published : September 21, 2025 at 2:55 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰাণতকৈও বেছি মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক হেৰুৱাই আজি বাকৰুদ্ধ হৈছে লাখ লাখ জনতা । জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ একেলগে ওলাই আহিছে গুণমুগ্ধ । সকলোৱে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক অন্তিমবাৰৰ বাবে ওচৰৰ পৰা দৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰচণ্ড ৰ'দকো নেওচি শাৰীপাতি আছে ঠায়ে ঠায়ে ।
ইয়াৰ মাজতেই যোৰহাটৰ সন্তান জুবিনৰ সমাধিও যোৰহাটতে হোৱাৰ দাবী উত্থাপন হৈছে । এই দাবী অসম সাহিত্য সভাইও কৰিছে ; কিন্তু জুবিনৰ পৰিয়ালৰ ইচ্ছা গুৱাহাটীৰ আশে-পাশে হওক সমাধি । সেয়েহে পৰিয়ালৰ ইচ্ছাক সন্মান জনাই ৰাজ্য় চৰকাৰে সোণাপুৰত সমাধিৰ বাবে স্থানৰ সন্ধান কৰিছে । পুৱাই সোণাপুৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, বিধায়ক অতুল বৰাৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকলে স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
ইয়াৰ ভিতৰত আছে নাজিৰাখাটৰ উত্তৰ পূব জনজাতীয় সংগ্ৰহালয়ৰ ভূমি,ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ সোণাপুৰ বৰখাটৰ চৰকাৰী ভূমি আৰু হাতীমূৰাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ চৰকাৰী ভূমি । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভিডিঅ' কলিঙৰ যোগেদি প্ৰস্তাবিত স্থানসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰি আলোচনা কৰে সচিবৰে । আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা বাকী যদিও সোণাপুৰতে সমাধি ক্ষেত্ৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।
মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোটেইটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে । ৰাজহ বিভাগকো মাটিৰ দায়িত্ব দিছে । আমি এইটোৱে এটা উপযুক্ত স্থান বুলি ভাবিছো । পৰিয়ালেও সোণাপুৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে । চৰকাৰেও চিন্তা কৰিছে যে এনে এজন মহান ব্য়ক্তিৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ তাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে । এতিয়া আমি চাৰে পাঁচ বিঘা মাটি পাইছো । ইয়াত সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পৰা সুবিধা আছে ।"
শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুই কয়,"সমাধিৰ স্থান নিশ্চিত পৰিয়ালৰ লোকেহে কৰিব । আমি মাত্ৰ বিকল্প কেইটা পৰিয়ালৰ হাতত অৰ্পণ কৰিম । পৰিয়ালে য'তেই নিৰ্বাচন কৰে তাতেই আমি কৰিম । আমাৰ হাতত কেইবাটাও বিকল্প আছে, বিভাগীয় বিষয়াসকলে বিষয়টো চাই আছে । আজিৰ ভিতৰতেই আমি বিকল্প কেইটা পৰিয়ালৰ হাতত দিম । পৰিয়ালে য'তেই সন্মতি দিয়ে তাতেই আমি কৰিম ।"