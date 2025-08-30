গুৱাহাটী : "অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে আৰু চলি থাকিব । সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰভাৱে অভিযান চলি আছে । কালিও ২৬ জনমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
শনিবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আৰু তাতে পুচবেক সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে কয় । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সীমান্তত পুচবেক নিৰন্তৰভাৱে অব্যাহত আছে । অনুপ্ৰবেশকাৰীক ঘূৰাই পঠিওৱা ব্যৱস্থাটো দুটা ধৰণে চলি আছে । এটা হৈছে সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ঘূৰাই পঠিওৱা হয় । আনটো হৈছে ১৯৭১ চনৰ পাছত অহাসকলক চিনাক্ত কৰি ঘূৰাই পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু চলি থাকিব । বৰং আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব ।"
ইফালে, আজি সামাজিক মাধ্যম যোগেও মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুচবেক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । ধৃত অনুপ্ৰবেশকাৰী বাংলাদেশীৰ তিনিখন ফটো আপলোড কৰি সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান নিৰন্তৰভাৱে চলি আছে ৷ শেহতীয়াকৈ ৩৩জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক তেওঁলোকৰ নিজৰ ঠাই বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে ৷ মনত ৰাখিব : আমাৰ কঠোৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে আৰু আগন্তুক দিনত এই যুঁজ অধিক তীব্ৰতৰ হ’ব ।"
অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত কি ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ?
কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণ তথা এন ডি এৰ বিশাল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । সংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "২০২৬ৰ আমাৰ বিভিন্ন এজেণ্ডাক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীয়ে অসমলৈ আহি গুৰুত্ব সহকাৰে কৈছে । আনাহতে অসম চৰকাৰৰ উচ্ছেদ অভিযানক ভাৰত চৰকাৰে সমৰ্থন কৰিছে । সেই কথা অমিত শ্বাহৰ বক্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে । লগতে শেষ টুকুৰা মাটি মুক্ত কৰালৈকে ভাৰত চৰকাৰৰ সহায় থকাৰ কথা কৈছে । সেইদৰে অসমৰ এজন নেতাৰ পাকিস্তানৰে থকা সম্পৰ্কৰ কথা অমিত শ্বাহে সংসদতো কৈছে আৰু ইয়ালৈ আহিও কৈছে । অৰ্থাৎ বিষয়টো কিমান ছিৰিয়াছ । গৃহমন্ত্রীয়ে বিষয়টো সংসদৰ ভিতৰে-বাহিৰে কৈছে । তৃতীয়তে বিজেপি আৰু অগপ সাংগঠনিকভাৱে শক্তিশালী সেই কথা পঞ্চায়ত সন্মিলনত প্ৰতিফলিত হৈছে । সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে এন ডি এ সাজু হৈ আছে ।"
জি এম চি এইচৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া :
জি এম চি এইচত শিশুৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"তদন্তৰ প্ৰতিবেদন কালি দিছে । কাইলৈৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদনে দোষী সাব্যস্ত কৰা সকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । প্ৰতিবেদনত জি এম চি এইচখনক কেনেকৈ উন্নত কৰিব লাগে তাৰো পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । একচন লোৱাৰ উপৰি প্ৰতিবেদনত জি এম চি এইচৰ বিষয়ে বহুত কথা কৈছে । আমি সকলোখিনি সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰিম । প্ৰথমতে ঘটনাটোৰ লগত জড়িত দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কাইলৈৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । তাৰ পাছত জি এম চি এইচক আৰু অধিক ভাল কৰাৰ বাবে দিয়া পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব ।"