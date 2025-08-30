ETV Bharat / state

অনু্প্ৰবেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব: আৰু কি ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে - ASSAM CM ON INFILTRATORS

অসমৰ এজন নেতাৰ পাকিস্তানৰে থকা সম্পৰ্কৰ কথা অমিত শ্বাহে সংসদতো কৈছে আৰু ইয়ালৈ আহিও কৈছে । অৰ্থাৎ বিষয়টো কিমান ছিৰিয়াছ ।

CM Himanta Biswa Sarma
মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : "অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে আৰু চলি থাকিব । সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰভাৱে অভিযান চলি আছে । কালিও ২৬ জনমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

শনিবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আৰু তাতে পুচবেক সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে কয় । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সীমান্তত পুচবেক নিৰন্তৰভাৱে অব্যাহত আছে । অনুপ্ৰবেশকাৰীক ঘূৰাই পঠিওৱা ব্যৱস্থাটো দুটা ধৰণে চলি আছে । এটা হৈছে সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ঘূৰাই পঠিওৱা হয় । আনটো হৈছে ১৯৭১ চনৰ পাছত অহাসকলক চিনাক্ত কৰি ঘূৰাই পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু চলি থাকিব । বৰং আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব ।"

মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

ইফালে, আজি সামাজিক মাধ্যম যোগেও মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুচবেক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । ধৃত অনুপ্ৰবেশকাৰী বাংলাদেশীৰ তিনিখন ফটো আপলোড কৰি সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান নিৰন্তৰভাৱে চলি আছে ৷ শেহতীয়াকৈ ৩৩জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক তেওঁলোকৰ নিজৰ ঠাই বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে ৷ মনত ৰাখিব : আমাৰ কঠোৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে আৰু আগন্তুক দিনত এই যুঁজ অধিক তীব্ৰতৰ হ’ব ।"

BANGLADESHI INFILTRATORS
এওঁলোকক সীমান্তৰ পৰাই ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে বাংলাদেশলৈ (Himanta Biswa Sarma X)
BANGLADESHI INFILTRATORS
সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান (Himanta Biswa Sarma X)

অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত কি ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ?

কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণ তথা এন ডি এৰ বিশাল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । সংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "২০২৬ৰ আমাৰ বিভিন্ন এজেণ্ডাক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীয়ে অসমলৈ আহি গুৰুত্ব সহকাৰে কৈছে । আনাহতে অসম চৰকাৰৰ উচ্ছেদ অভিযানক ভাৰত চৰকাৰে সমৰ্থন কৰিছে । সেই কথা অমিত শ্বাহৰ বক্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে । লগতে শেষ টুকুৰা মাটি মুক্ত কৰালৈকে ভাৰত চৰকাৰৰ সহায় থকাৰ কথা কৈছে । সেইদৰে অসমৰ এজন নেতাৰ পাকিস্তানৰে থকা সম্পৰ্কৰ কথা অমিত শ্বাহে সংসদতো কৈছে আৰু ইয়ালৈ আহিও কৈছে । অৰ্থাৎ বিষয়টো কিমান ছিৰিয়াছ । গৃহমন্ত্রীয়ে বিষয়টো সংসদৰ ভিতৰে-বাহিৰে কৈছে । তৃতীয়তে বিজেপি আৰু অগপ সাংগঠনিকভাৱে শক্তিশালী সেই কথা পঞ্চায়ত সন্মিলনত প্ৰতিফলিত হৈছে । সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে এন ডি এ সাজু হৈ আছে ।"

জি এম চি এইচৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া :

জি এম চি এইচত শিশুৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"তদন্তৰ প্ৰতিবেদন কালি দিছে । কাইলৈৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদনে দোষী সাব্যস্ত কৰা সকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । প্ৰতিবেদনত জি এম চি এইচখনক কেনেকৈ উন্নত কৰিব লাগে তাৰো পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । একচন লোৱাৰ উপৰি প্ৰতিবেদনত জি এম চি এইচৰ বিষয়ে বহুত কথা কৈছে । আমি সকলোখিনি সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰিম । প্ৰথমতে ঘটনাটোৰ লগত জড়িত দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কাইলৈৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । তাৰ পাছত জি এম চি এইচক আৰু অধিক ভাল কৰাৰ বাবে দিয়া পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব ।"

