হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান বাতিল, সম্বোধন কৰিব কেৱল এখন সংবাদমেলহে - HIMANTA BISWA GOVT 4TH ANNIVERSARY

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ( ETV Bharat Assam )

May 9, 2025

গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ শনিবাৰে চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি । শনিবাৰে চাৰি বছৰ হ'ব এইখন চৰকাৰৰ । বিগত তিনি বছৰ উলহ-মালহেৰে বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰা হৈছিল । কিন্তু এইবাৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ কোনো অনুষ্ঠান নকৰে চৰকাৰে । কাৰণ এতিয়া সময় অনুষ্ঠান কৰাৰ নহয় । দেশৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এক কথাত ভাৰত-পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি বাতিল কৰা হৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তিত নাথাকে কোনো অনুষ্ঠান । এই কথা শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মাথোঁ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এই সন্দৰ্ভত সামজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে কাইলৈ চাৰিটা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ কৰিব । আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কাইলৈ এই উপলক্ষটিত কোনোধৰণৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজনেৰে উদযাপন কৰা নহয় । আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচী হিচাপে এখন মাত্র সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ।"

