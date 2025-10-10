ETV Bharat / state

সম্পত্তি বুলিবলৈ মোৰ একোৱেই নাই, কেৱল দৰমহাৰ পইচাকেইটাহে পাওঁ: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

সম্পত্তিৰ প্ৰতি লোভ নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । কিয় ক'লে এইদৰে ?

Chief Minister Women Entrepreneurship Campaign Cheque distribution
ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ (ETV Bharat Assam)
Published : October 10, 2025 at 4:24 PM IST

মৰাণ: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পত্তি বুলিবলৈ একোৱেই নাই ! মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ হেনো দৰমহাৰ পইচাকেইটাৰ বাহিৰে সম্পত্তি একোৱে নাই । এয়া কোনো চৰকাৰী তথ্য় নহয় । স্বয়ং মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ নিজৰ মুখৰ কথা ।

মোৰ কোনো সম্পত্তি নাই :

সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগেই পোনটীয়াকৈ এইদৰে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ডিব্ৰুগড়ত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰাৰ পিচতেই সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ সম্পত্তি সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত কয়, "মোৰ কোনো সম্পত্তি নাই । বাইদেউৱে কাম কৰি খাইছে । চুৰি কৰি আজিলৈকে কাৰো খোৱা নাই । সম্পত্তি বুলিবলৈ মোৰ একোৱেই নাই । মই কেৱল দৰমহাৰ পইচাকেইটা পাওঁ । সম্পত্তিৰ প্ৰতি মোৰ লোভ নাই ।‌"

ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

অসমত মিঞাৰ জনসংখ্যা ৩৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হ’ব :

সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এইবাৰ লোকপিয়লৰ ফলাফল ওলালে অসমত মিঞাৰ জনসংখ্যা ৩৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হ’ব । ইয়াৰ লগে লগে মিঞা হ’ব ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী । এইটো অসমৰ বাস্তৱ । সেয়ে আমাৰ মানুহখিনিক কেনেকৈ বচাব পাৰো, আগবঢ়াই নিব পাৰো তাৰ বাবে আমি কাম কৰিছো । অহা বিধানসভাত এই সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ দুখন আইন আহিব । জাতি, মাটি ভেঁটিক আগবঢ়াই নিবলৈ দুখন বিধেয়ক আহিব । যোৱা পাঁচ বছৰে যি ধৰণেৰে চেষ্টা কৰিছো তেনেকৈ আগৰ পৰা কৰা হ'লে আমি সংকটত ভুগিব লগা নহ'লহেঁতেন । এতিয়া এখন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে । ইয়াক আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব ।‌"

ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি । ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত এই আচঁনিৰ ধন চেকৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক প্ৰদান কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ডিব্ৰুগড়ত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰে ।‌ ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত এই আচঁনিৰ ধন আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

এই অনুষ্ঠানটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী-বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সংবাদ মাধ্যমত উত্থাপন কৰে ।

