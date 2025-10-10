কংগ্ৰেছে ভাবিছে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টোক লৈ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব : মুখ্যমন্ত্ৰী
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰসংগত কংগ্ৰেছক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
মৰাণ: মিঠাতেল আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰসংগত কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১৪০২৫ গৰাকী মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্যমিতা পুঁজিৰ চেক বিতৰণ কৰি কংগ্ৰেছৰ দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
পুনৰ '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত চৰকাৰ গঠন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক ৰেচন কাৰ্ডত মিঠাতেল দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাত সমালোচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে । কংগ্ৰেছ দলৰ সমালোচনাৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমি দুখীয়া মানুহক মিঠাতেল দিম বুলি কোৱাত সামাজিক মাধ্যমত আমাক ইতিকিং কৰিছে । মই ৰিচাৰ্ছ কৰিছোঁ ইংলেণ্ডত ছানফ্লাৱাৰ তেল খাই । গৌৰৱ গগৈৰ দুয়োটা সন্তান ইংলেণ্ডত থাকে সেয়ে তেওঁ মিঠাতেলৰ ভেল্যু বুজিব নোৱাৰে । তেওঁ ছানফ্লাৱাৰ তেল বুলি ক'লে বুজি পালে হয় । কংগ্ৰেছ এতিয়া ইংৰাজৰ তললৈ যাব বিচাৰিছে । যিটো হাঁহি উঠা আৰু দুখ লগা কথা ।"
কংগ্ৰেছ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰত নাই :
অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই যেন আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ । জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰা আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে বুলি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দাবী উত্থাপিত হৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ দল জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত নাই । যদি থাকিলেহেঁতেন আমাক উপদেশ দিলে হয় এইটো কৰক সেইটো কৰক, এনেকৈ আগবাঢ়ক; কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কোনেওটো আমাক পৰামৰ্শ দিয়া নাই । কংগ্ৰেছ দলে জুবিন গাৰ্গক ভাল পোৱা হ'লে ১০ টা পৰামৰ্শ দিলে হয় । মোক সাক্ষাৎ কৰিলে হয় । কংগ্ৰেছ দলে ভাবিছে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টোক লৈ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব লাগে । কংগ্ৰেছ দল মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰি আছে ।"