গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে পাহাৰ কাটি গঢ়ি তোলা মেঘালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠানকে দোষাৰোপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ - Artificial flood in Guwahati

গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে পাহাৰ কাটি গঢ়ি তোলা মেঘালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠানকে দোষাৰোপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ - Artificial flood in Guwahati

By ETV Bharat Assamese Team

বিশেষকৈ মেঘালয়ৰ পাহাৰ কাটি গঢ়ি উঠা University of Science and Technology of Meghalaya ক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তাৰ পিছতে বিশ্ববিদ্যালয়খনে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ অভিযোগ প্ৰত্যাখান কৰিছিল । শুকুৰবাৰে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াই কয় যে গুৱাহাটীৰ বানৰ বাবে মেঘালয়েই দায়ী ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘ মেঘালয়ৰ বাবে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বান হৈছে । বৰ্তমান USTM থকা অঞ্চলটোৰ আমি কালি ছেটেলাইট ছবি সংগ্ৰহ কৰো । ২০১১ চনত ছেটেলাইট ছবি কেনেকুৱা আছিল, ২০১৮ ত কেনেকুৱা আৰু আজিৰ পৰীক্ষা কৰিলে সকলো স্পষ্ট হ'ব যে কেনেকুৱা ধংস তাত চলিছে । যদি কোনোবাই বিশ্বাস নকৰে গোটেই USTM খন ভ্ৰমণ কৰাৰ সুবিধা গুৱাহাটীৰ নাগৰিকক দিয়ক । তেতিয়া নিজেই সকলো গম পাই যাব ।’’

ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘ কেৱল USTM এ নহয়, সেই অঞ্চলত পাহাৰ কাটি গঢ়ি তোলা সকলো অনুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ কাৰণ । আমচাঙত অবৈধ দখল হৈছে, নোহোৱা বুলি নকওঁ । এইটো পুৰণি সমস্যা, মই নতুন সমস্যাবিলাকৰ কথাহে কৈ আছো । মহানগৰীৰ বান সমস্যা কেতিয়া নিঃশেষ হ'ব তাৰ উত্তৰ মোৰ ওচৰত নাই । মেঘালয়ে যিমানেই পাহাৰ কাটিব, সিমানেই গুৱাহাটীত বান হ'ব । মই কালিও মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ চিঠি দিছো যে আপোনালোকে এই ঠাইখিনি গ্ৰীণ জ’ন কৰক ।’’

