ছৈয়দা হামিদৰ মন্তব্যই ৰাজ্য কঁপাইছে: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আছুলৈকে সকলো ক্ষুব্ধ

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে- "অসমখনক আমি নিৰাপদ কৰিব লাগিব ।" ছৈয়দা হামিদ আৰু আয়োজকক কঠোৰ সমালোচনা আছুৰ ।

ছৈয়দা হামিদৰ মন্তব্যত ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্কৰ ধুমুহা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2025 at 6:25 PM IST

গুৱাহাটী : ''অসমত বাংলাদেশী থাকিলেও কাৰো অধিকাৰ খৰ্ব কৰা নাই ৷ বাংলাদেশীয়ে অধিকাৰ খৰ্ব কৰা বুলি কোৱাটো মানৱতাৰ প্ৰতি হানিকাৰক ৷ আল্লাই এই ভূমি মানুহৰ বাবে বনাইছে, তেনেস্থলত বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কিয় কৰা হৈছে ?“ অসমত চলি থকা চৰকাৰী উচ্ছেদক লৈ গুৱাহাটীত এইদৰে মন্তব্যৰে বিতৰ্কৰ ধুমুহা বোঁৱাইছে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ছৈয়দা হামিদে ।

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত নাগৰিক সমাজৰ এখন সভাৰ শেষত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰাক্তন সদস্য, মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী ছৈয়দা হামিদে কৰা মন্তব্যই ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক নেতা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা (আছু)কে ধৰি আন দল-সংগঠন তথা বুদ্ধিজীৱীলৈকে সকলোৱেই এই লৈ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ দেওবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল নাগৰিক সমাজ, অসমৰ এখন সভা ৷ ইযাত অংশ গ্ৰহণ কৰে বিশিষ্ট অধিবক্তা তথা সমাজকৰ্মী প্ৰশান্ত ভূষণৰ লগতে ছৈয়দা হামিদে ৷

ছৈয়দা হামিদৰ মন্তব্যত ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্কৰ ধুমুহা (ETV Bharat Assam)

ছৈয়দা হামিদে কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্য কি ?

অসমত চলি থকা উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰি গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি ছৈয়দা হামিদে কয়, “অসমত বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি হৈ আছে, সেয়া মুছলমানসকলৰ বাবে মহাদুৰ্যোগ বুলিব পাৰি । চাৰিওফালে মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে । আমি দিল্লীত থাকো যদিও আমাৰ হৃদয়, আমাৰ সমবেদনা এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ মুছলমানসকলৰ প্ৰতিও আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, “বাংলাদেশী হোৱাটো কি পাপ নেকি ? বাংলাদেশীওতো মানুহ । পৃথিৱীখন ইমান মুকলি, গতিকে ৰিফিউজি হ'ব পাৰে; কিন্তু কাৰোতো একো ক্ষতি কৰা নাই, অধিকাৰ জোৰ-জুলুমকৈ কাঢ়ি লোৱা নাই । তেওঁলোকে আমাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈছে বুলি একেষাৰে কৈ দিয়াতো সঠিক নহয় । এয়া হৈছে ভুল বুজাবুজি । এয়া বহুত চিন্তনীয়, উদ্বেগজনক আৰু মানৱতাৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক। ”

ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া :

এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “ছৈয়দা হামিদ ছোনীয়া গান্ধীৰ বান্ধৱী ৷ মনমোহন সিঙৰ দিনত পৰিকল্পনা আয়োগৰ সদস্যা আছিল হামিদ ৷ পৰিকল্পনা আয়োগৰ সদস্যা হৈ থাকোতে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে কেইবাবাৰো তেওঁক গুৱাহাটীলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল । কালি তেওঁ কৈছে বাংলাদেশীসকলক আমি ৰাখি থব লাগে । তাৰ মানে এই কংগ্ৰেছ দল আৰু নাগৰিক সভা এইবোৰ যদি আমি বাচি থাকিব দিও, তেন্তে বাংলাদেশীবিলাক অসমত আহিব লাগিব আৰু অসমীয়াবিলাক বাংলাদেশলৈ যাব লাগিব ৷ অসমৰ বাবে এয়া সংকটৰ সময় ৷ সকলোৱে এই সংকটৰ মোকাবিলা কৰিব লাগিব । অসমখনক আমি নিৰাপদ কৰিব লাগিব ৷”

ছৈয়দা হামিদ আৰু আয়োজকক কঠোৰ সমালোচনা আছুৰ:

উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ ছৈয়দা হামিদে কৰা মন্তব্যক গৰিহণা দি এই মন্তব্য়ৰ বাবে সমানেই আয়োজক সকলক জগৰীয়া কৰিলে আছু সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ৷ শৰ্মাৰ মন্তব্য, “ অসমত চলা উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ তেওঁ যি অদ্ভূত মন্তব্য কৰিলে তাক আমি গৰিহণা দিছো আৰু এনে অসম বিৰোধী আৰু ভাৰত বিৰোধী মন্তব্য নিদিবলৈ তেওঁক সকিয়াই দিছো । লগতে, এনে বিজতৰীয়া মানসিকতাৰ মানুহক অসমলৈ মাতি আনি এনেকুৱা বক্তব্যৰ বাবে সুবিধা দিয়া সকলকো আমি সকীয়াই দিলো ৷”

আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মহিলাগৰাকীয়ে স্পষ্ট ৰূপে কৈছে বাংলাদেশী অসমত থকাটো কোনো অপৰাধ নহয় । ... আৰু এখোজ আগবাঢ়ি কৈছে অসমত নৰসংহাৰ চলিছে ৷ তেওঁৰ মন্তব্যৰ পৰা দুটা কথা স্পষ্ট হৈছে-এক, অসম সম্পৰ্কত আৰু অসমৰ সংগ্ৰামী ইতিহাসৰ বিষয়ে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নাই । দ্বিতীয়, তেওঁৰ কাণ্ডজ্ঞানো নাই ৷ কোনো কাণ্ডজ্ঞান থকা মানুহে এনে অসম বিৰোধী মন্তব্য আৰু অদ্ভূত মন্তব্য দিব নোৱাৰে ৷ বাংলাদেশীয়ে অসমৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱা নাই বুলি কৰা মন্তব্যই ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদক চৰম উপহাস কৰিছে ।"

আনহাতে বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মাজৰ পৰাও আহিছে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া । ৰাজ্যৰ এগৰাকী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী অখিল ৰঞ্জন দত্তই অসমৰ সাপ্ৰতিক পৰিস্থিতি জটিল বুলি আখ্যা দি ছৈয়দা হামিদৰ মন্তব্য প্ৰসংগত সামাজিক মাধ্যমত কাৰো নাম উল্লেখ নকৰাকৈ পৰোক্ষভাৱে উল্লেখ কৰিছে, “অসমৰ পৰিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ৷ এনেকুৱা সময়ত অসমৰ জটিল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন সম্পৰ্কে সঠিকভাৱে অৱগত নোহোৱাকৈ মন্তব্য আগবঢ়োৱাটো নিতান্তই অনাকাংক্ষিত ৷ আমি অসমৰ বাহিৰৰ লোকৰ পৰা অসমৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে জ্ঞান লোৱাৰ বেলিকা বৰকৈ উৎসাহিত নোহোৱাই ভাল ৷”

